Tin thế giới tối 24-4: Mỹ và Iran lấy eo biển Hormuz làm điều kiện cho vòng đàm phán tiếp theo

(GLO)- Mỹ và Iran lấy eo biển Hormuz làm điều kiện cho vòng đàm phán tiếp theo; Động đất vẫn tiếp diễn đáng lo ngại tại Nhật Bản; Mỹ trừng phạt nhiều cá nhân và thực thể Campuchia liên quan đến lừa đảo trực tuyến... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 24-4.

Mỹ và Iran lấy eo biển Hormuz làm điều kiện cho vòng đàm phán tiếp theo

Trong bối cảnh vòng đàm phán thứ hai tại Islamabad về xung đột Trung Đông đã không diễn ra như kỳ vọng của cộng đồng quốc tế, Mỹ và Iran vào ngày 23-4 đã có những tuyên bố về điều kiện cho cuộc gặp tiếp theo giữa hai bên. Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nút cho những bế tắc hiện nay.

Vòng đàm phán thứ hai tại Islamabad về xung đột Trung Đông. Ảnh: WSJ

Xuất hiện trên kênh truyền hình SNN của Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Esmail Baghaei bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nội bộ Iran đang chia rẽ và gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết sách, đồng thời khẳng định Iran hoàn toàn thống nhất trong quan điểm về cuộc xung đột hiện nay. Theo đó, liên quan tới những nỗ lực ngoại giao, Tehran tiếp tục giữ lập trường chỉ tham gia đàm phán nếu Mỹ chấm dứt phong tỏa các cảng và tàu của Iran.

Trong khi đó, Washington tuyên bố sẽ không nối lại đối thoại nếu Iran chưa mở eo biển Hormuz cho lưu thông hàng hải quốc tế. Về tiến trình đàm phán, trong trả lời phỏng vấn báo chí tại Nhà Trắng ngày 23-4, Tổng thống Trump cho biết Mỹ không chịu áp lực thời gian để đạt thỏa thuận với Iran, đồng thời cho rằng phía Iran mới là bên chịu sức ép lớn hơn bởi nước này không thể xuất khẩu dầu mỏ thông qua đường biển.

Iran miễn phí quá cảnh eo biển Hormuz cho Nga và một số quốc gia

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali ngày 23-4 cho biết: Iran sẽ miễn phí quá cảnh đối với một số quốc gia, trong đó có Nga khi tàu chở dầu mỏ của những nước này đi qua eo biển Hormuz.

Trả lời phỏng vấn tờ Izvestia của Nga ngày 23-4, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết: Hiện tại, chính quyền Iran đang thực hiện các ngoại lệ đối với tàu chở hàng của các nước thân thiện, trong đó có Nga đi qua eo biển Hormuz mà không phải trả phí.

Tàu container tại eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Cùng ngày, Phó Chủ tịch thứ nhất của Quốc hội Iran Hamid Reza Haji Babaei cho biết, Iran đã nhận được phí quá cảnh qua eo biển lần đầu tiên, với số tiền được chuyển vào Ngân hàng trung ương Iran.

Iran đã tuyên bố kế hoạch thu phí đối với việc đi qua eo biển Hormuz sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào nước này, với lý do chi phí liên quan đến việc đảm bảo an ninh cho tuyến đường thủy quan trọng này. Chính quyền Iran đã đóng cửa eo biển và sẽ mở lại khi lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ được dỡ bỏ hoàn toàn.

World Cup 2026: Mỹ bác thông tin loại Iran

Ngày 23-4, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington không có kế hoạch loại đội tuyển Iran khỏi Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) do nước này đăng cai tổ chức, đồng thời phủ nhận thông tin cho rằng Washington từng yêu cầu đội tuyển Iran không tham dự giải đấu.

World Cup rơi vào bất định vì xung đột ở Trung Đông. Ảnh: SBS

Phát biểu với báo giới, ông Rubio cho biết: “Vấn đề là với Iran chứ không phải là các vận động viên của họ”, bác bỏ các đồn đoán liên quan đến việc loại đội bóng này khỏi giải đấu và thay thế bằng đội tuyển Italy.

Trước đó, tờ Financial Times đưa tin đặc phái viên Mỹ về quan hệ toàn cầu Paolo Zampolli từng đề xuất khả năng để Italy thay thế Iran tại World Cup trong bối cảnh xung đột giữa Washington và Tehran. Ý tưởng này đã gây tranh cãi khi Italy thực tế không vượt qua vòng loại.

Phản ứng trước thông tin trên, Đại sứ quán Iran tại Italy đã lên tiếng phản đối khi nhấn mạnh bóng đá thuộc về người dân chứ không phải chính trị. Đại diện ngoại giao Iran cũng cho rằng nỗ lực loại đội tuyển nước này khỏi giải đấu phản ánh sự lo ngại đối với sự hiện diện của các cầu thủ Iran trên sân cỏ quốc tế.

Mỹ trừng phạt nhiều cá nhân và thực thể Campuchia liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Bộ Tài chính Mỹ ngày 23-4 thông báo áp đặt trừng phạt đối với 28 cá nhân và thực thể tại Campuchia mà phía Mỹ cho là liên quan đến mạng lưới lừa đảo trực tuyến nhắm vào công dân Mỹ.

Trong thông báo, Bộ Tài chính Mỹ cho biết các đối tượng này bị cáo buộc đã hoạt động “từ các sòng bạc và khu văn phòng được cải tạo để phục vụ hoạt động gian lận”, đồng thời rửa tiền của nạn nhân và cung cấp địa điểm để nhắm mục tiêu vào công dân Mỹ.

Thiết bị được sử dụng tại một trung tâm lừa đảo ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia). Ảnh: AP

Trong một thông báo riêng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các đối tượng này bị cáo buộc đã vận hành và thu lợi từ các “khu phức hợp lừa đảo” nhắm vào công dân Mỹ, đồng thời thường xuyên sử dụng nạn nhân của nạn buôn người, bị ép buộc thực hiện các hành vi trái pháp luật dưới sự đe dọa bạo lực.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố cáo buộc đối với hai cá nhân bị cho là quản lý một khu phức hợp lừa đảo đầu tư tiền điện tử tại Myanmar, đồng thời tìm cách thiết lập một cơ sở tương tự khác tại Campuchia.

Động đất vẫn tiếp diễn đáng lo ngại tại Nhật Bản

Sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra chiều ngày 20-4 ở ngoài khơi vùng Sanriku và tỉnh Aomori - miền Bắc Nhật Bản, các hoạt động địa chấn vẫn diễn ra dai dẳng, phức tạp tại khu vực này.

Động đất gây sóng thần ở ngoài khơi Sanriku và tỉnh Aomori, Nhật Bản, ngày 20-4-2026. Ảnh: NHK

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết: Tính đến thời điểm 11h00 hôm nay 24-4, theo giờ địa phương, tại khu vực ngoài khơi vùng Sanriku – nơi xảy ra trận động đất mạnh 7,7 độ vào chiều ngày 20-4, đã phát sinh thêm 28 trận động đất lớn nhỏ. Điều này hoàn toàn trùng khớp với dự báo của giới chuyên môn về nguy cơ “địa chấn hậu phát”, với nhiều diễn biến khó lường.

Theo các phân tích mới nhất, năng lượng sóng địa chấn tại khu vực này vẫn còn đang tích tụ và có thể được giải phóng bất cứ thời điểm nào.