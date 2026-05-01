Tin thế giới tối 30-4: Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga

(GLO)- Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga; Israel ngăn chặn đoàn tàu cứu trợ nhân đạo đến Dải Gaza; Mỹ hồi sinh dự án tên lửa siêu vượt âm bị đóng băng nhiều năm; Bangkok cảnh báo nắng nóng ở ngưỡng “cực kỳ nguy hiểm”... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 30-4.

Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang đề xuất thỏa thuận ngừng bắn dài hạn với Nga, sau khi ông Trump và ông Putin điện đàm về xung đột.

"Đề xuất của chúng tôi là một lệnh ngừng bắn dài hạn, an ninh được đảm bảo và đáng tin cậy cho người dân, cùng nền hòa bình bền vững", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp Thủ tướng Rob Jetten ở Hà Lan ngày 16-4. Ảnh: AP

Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó lãnh đạo Nga bày tỏ sẵn sàng ngừng giao tranh trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5.

Tổng thống Zelensky cũng chỉ thị các nhà đàm phán Ukraine liên hệ với Mỹ để làm rõ những đề xuất của Nga. "Chúng tôi sẽ xác định điều này là gì, vài giờ đảm bảo an ninh cho cuộc duyệt binh ở Moskva hay điều gì đó hơn thế nữa", ông cho hay.

Bình luận của Tổng thống Zelensky cũng cho thấy nỗ lực nhằm đạt được lệnh đình chiến sâu rộng và bền vững hơn. Nga đã nhiều lần bác bỏ lời kêu gọi chấm dứt chiến sự toàn diện và vô điều kiện, chỉ đề xuất các thỏa thuận ngừng bắn hạn chế và trong thời gian ngắn.

Israel ngăn chặn đoàn tàu cứu trợ nhân đạo đến Dải Gaza

Theo thông báo từ các nhà tổ chức thuộc “Đoàn tàu tự do Global Sumud” vào ngày 30-4, các tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân Palestine xuất phát từ cảng Barcelona (Tây Ban Nha) từ ngày 12-4 đã bị phía Israel ngăn chặn tại vùng biển quốc tế, khu vực gần Hy Lạp.

Hình ảnh được trích từ đoạn phim CCTV, cho thấy các thành viên trên thuyền của đoàn tàu giơ tay lên trời khi lực lượng Israel chặn bắt đoàn tàu cứu trợ Gaza ở gần đảo Crete phía nam Hy Lạp, vào sáng sớm ngày 30-4-2026. Ảnh: Global Sumud Flotilla qua AP

Thông báo trên mạng xã hội X của Bộ Ngoại giao Israel cho biết hải quân nước này đã ngăn chặn 21 trong tổng số 58 tàu thuộc đội tàu ủng hộ dải Gaza với tên gọi “Đoàn tàu tự do Global Sumud”, tại vị trí gần đảo Crete của Hy Lạp trên biển Địa Trung Hải hồi sáng sớm 30-4. 175 nhà hoạt động trên 21 tàu này đã bị bắt giữ và đưa đến Israel trên các tàu hải quân.

Đại diện nhóm Global Sumud cáo buộc đây là hành vi “vi phạm luật pháp quốc tế” khi việc bắt giữ diễn ra tại hải phận quốc tế gần đảo Crete, cách xa biên giới Israel hàng trăm dặm. Phía tổ chức này nhấn mạnh rằng không quốc gia nào có quyền kiểm soát hay chiếm đóng vùng biển quốc tế.

Mỹ hồi sinh dự án tên lửa siêu vượt âm bị đóng băng nhiều năm

Trong đề xuất ngân sách năm tài khóa 2027 được công bố ngày 29-4, không quân Mỹ cho biết sẽ hồi sinh chương trình tên lửa siêu vượt âm mang tên Vũ khí Phản ứng nhanh phóng từ máy bay (ARRW). Dự án này bị đình chỉ từ tháng 3-2023 sau nhiều cuộc thử nghiệm thất bại.

Mỹ muốn nối lại dự án tên lửa siêu vượt âm bị đóng băng nhiều năm. Ảnh chụp màn hình

Không quân Mỹ đề nghị phê duyệt ngân sách khoảng 1,7 tỷ USD cho ARRW trong vòng 4 năm, gồm 347,7 triệu USD riêng trong năm tài khóa 2027, sau đó lần lượt 545, 620 và 242 triệu USD trong năm tài khóa 2028-2030. Quân chủng này cũng muốn trích 50 triệu USD từ ARRW để thiết kế Tên lửa Đạn đạo phóng từ máy bay (ALBM) thế hệ mới.

Thông tin được công bố giữa lúc không quân Mỹ tìm cách trang bị tên lửa AGM-183A thuộc dự án ARRW cho oanh tạc cơ chiến lược B-1B, sau thời gian thử nghiệm với phi đội B-52H.

Bangkok cảnh báo nắng nóng ở ngưỡng “cực kỳ nguy hiểm”

Chính quyền thủ đô Bangkok sáng 30-4 phát đi cảnh báo về tình trạng nắng nóng cực đoan, đồng thời ban hành các khuyến cáo đối với người dân nhằm đảm bảo sức khỏe.

Một điểm giải nhiệt tại thủ đô Bangkok. Ảnh: The Nation

Theo chính quyền thành phố Bangkok (BMA), ngày 30-4, thủ đô Thái Lan lần đầu ghi nhận tình trạng nắng nóng ở ngưỡng “cực kỳ nguy hiểm” trong mùa hè năm nay. Dù nhiệt độ ước tính dao động trong khoảng 35 - 38 độ C, song nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể đạt từ 52 độ C trở lên.

Nhằm hỗ trợ người dân ứng phó với mùa hè khắc nghiệt, BMA đã thiết lập hơn 300 “điểm giải nhiệt” trên toàn thành phố, tập trung tại các khu vực trường học, trung tâm đào tạo nghề, cơ sở y tế, trung tâm văn hóa, thể thao và các văn phòng của chính quyền địa phương. Các điểm này được trang bị điều hòa, ghế ngồi rộng rãi kèm nước uống miễn phí để phục vụ người dân có nhu cầu tránh nóng.