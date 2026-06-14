Tin thế giới tối 14-6: Đặc nhiệm Anh đổ bộ bắt tàu dầu nghi của Nga

(GLO)- Nga tuyên bố phá hủy hơn 100 sở chỉ huy UAV của Ukraine; Đặc nhiệm Anh đổ bộ bắt tàu dầu nghi của Nga; Phái đoàn Qatar đến Iran thúc đẩy hoàn tất thỏa thuận hòa bình; Israel không kích ngoại ô phía Nam thủ đô của Liban... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 14-6.

Nga tuyên bố phá hủy hơn 100 sở chỉ huy UAV của Ukraine

Ngày 14-6, các lực lượng chức năng và quân đội Liên bang Nga đã nhanh chóng ứng phó, kiểm soát hiệu quả hậu quả các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV). Nga cũng tiếp tục tiến công, phá hủy hơn 100 sở chỉ huy UAV, làm tê liệt nghiêm trọng hệ thống điều hành máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine.

Khói bốc lên từ một điểm ở tỉnh Yaroslavl bị UAV của Ukraine đánh trúng, ngày 14-6. Ảnh: Exilenova+/Telegram

Chính quyền tỉnh Yaroslavl của Nga cho biết, một số UAV đã tấn công các cơ sở công nghiệp lưu trữ nhiên liệu, gây hỏa hoạn cục bộ. Thống đốc Mikhail Evraev khẳng định, phần lớn UAV đã bị bắn hạ, đám cháy đang được các lực lượng chuyên trách xử lý, không có thương vong về người.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo, trong đêm 13-6, lực lượng phòng không Nga đã vô hiệu hóa tổng cộng 249 UAV của Ukraine tại nhiều địa phương, trên bán đảo Crimea và biển Azov.

Trên chiến trường, trong 24 giờ qua, các cụm quân Nam, Bắc và Tây của Nga đã phá hủy 102 sở chỉ huy điều khiển UAV của quân đội Ukraine, làm tê liệt nghiêm trọng hệ thống điều hành máy bay không người lái của đối phương.

Đặc nhiệm Anh đổ bộ bắt tàu dầu nghi của Nga

Quân đội Anh điều đặc nhiệm cùng nhiều trực thăng, chiến hạm và máy bay tuần thám để chặn bắt tàu dầu nghi thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga.

Lính đặc nhiệm Anh tiếp cận tàu chở dầu. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

"Trong chiến dịch đầu tiên kiểu này do Anh dẫn đầu, đặc nhiệm thủy quân lục chiến cùng các sĩ quan hành pháp được huấn luyện đặc biệt đã đổ bộ lên tàu Smyrtos, bất chấp nỗ lực của Nga nhằm né tránh lệnh trừng phạt và tiếp tục xung đột với Ukraine", Bộ Quốc phòng Anh cho biết hôm nay.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh Dan Jarvis, "Nga sử dụng đội tàu bóng tối để hỗ trợ cho chiến dịch nhằm vào Ukraine. Công việc của chúng tôi là giáng đòn mạnh vào hoạt động này của họ. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Pháp trong nỗ lực bắt tàu".

Tàu dầu Smyrtos sẽ được đưa đến khu vực ngoài khơi bờ biển miền nam nước Anh.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

Phái đoàn Qatar đến Iran thúc đẩy hoàn tất thỏa thuận hòa bình

Hãng tin Iran ISNA cho biết phái đoàn trung gian đàm phán do cố vấn của Thủ tướng Qatar dẫn đầu đã đến Tehran nhằm "thảo luận những diễn biến mới nhất liên quan đến tiến trình ngoại giao".

Một góc phố ở thủ đô Tehran, Iran ngày 8-6. Ảnh: AFP

Reuters trước đó dẫn nguồn thạo tin cho biết phái đoàn Qatar sẽ thúc đẩy giới lãnh đạo Iran thông qua nội dung thỏa thuận với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột bùng phát từ tháng 2.

Chuyến thăm diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng Mỹ sẽ ký thỏa thuận chấm dứt chiến sự với Iran trong ngày 14-6 và eo biển Hormuz lập tức mở cửa trở lại sau đó.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cùng ngày cho biết Mỹ và Iran "đang cận kề thỏa thuận hơn bao giờ hết" và Islamabad đang chuẩn bị cho lễ ký thỏa thuận hòa bình bằng hình thức điện tử. Pakistan là bên trung gian quan trọng trong tiến trình đàm phán Mỹ - Iran.

Tuy nhiên, giới chức Iran không xác nhận thông tin về lịch trình.

Israel không kích ngoại ô phía Nam thủ đô của Liban

Ngày 14-6, quân đội nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của phong trào Hezbollah tại khu vực Dahieh, ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Liban, trong bối cảnh căng thẳng dọc biên giới hai nước tiếp tục leo thang.

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, Israel đã đưa ra cảnh báo sơ tán đối với cư dân của 29 làng ở miền Nam Liban.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các cuộc tấn công được thực hiện nhằm đáp trả các vụ phóng rocket và thiết bị bay không người lái (UAV) từ phía Hezbollah vào lãnh thổ Israel trong những ngày gần đây.

Quân đội Israel tấn công các mục tiêu được xác định là cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại khu vực Dahieh, nơi được xem là thành trì chính trị và quân sự của lực lượng này ở ngoại ô Beirut.

Cùng ngày, quân đội Israel cho biết có 3 UAV nghi của lực lượng Hezbollah đã tấn công khu vực miền Bắc nước này trong các vụ việc riêng biệt nhưng không gây thương vong.

Sau các cuộc tấn công, 2 bộ trưởng cánh hữu cực đoan của Israel kêu gọi tăng cường tấn công trả đũa vào phía Nam Beirut.

​