Tin thế giới sáng 14-6: Mỹ và Iran tuyên bố trái ngược về thời gian ký kết thỏa thuận

(GLO)- Mỹ và Iran tuyên bố trái ngược về thời gian ký kết thỏa thuận; Iran có thể đã gài mìn, đánh sập đường hầm chứa uranium; Tổng thống Putin nói Nga có lợi thế ở tiền tuyến, ký sắc lệnh mở rộng quy mô quân đội... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 14-6.

Mỹ và Iran tuyên bố trái ngược về thời gian ký kết thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ký thỏa thuận với Iran vào ngày 14-6, nhưng phía Tehran đã bác bỏ khả năng này và nhấn mạnh các bên cần thận trọng khi nói về các mốc thời gian.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Trump ngày 13-6 thông báo thỏa thuận Mỹ - Iran sẽ được ký vào ngày 14-6 (giờ địa phương) và eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại ngay sau khi văn kiện được thông qua.

"Thỏa thuận dự kiến được ký vào ngày mai và ngay sau khi được ký kết, eo biển Hormuz sẽ mở cửa cho tất cả các bên. Khi mọi chuyện lắng xuống, chúng tôi sẽ thu hồi phần vật liệu hạt nhân được chôn giấu dưới những dãy núi đá đồ sộ. Chúng tôi kỳ vọng có thể hợp tác với Iran lâu dài vì lợi ích của Trung Đông", ông Trump cho biết hôm 13-6.

Ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bác bỏ khả năng thỏa thuận với Mỹ sẽ được ký vào ngày 14-6. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã kêu gọi các bên "thận trọng" khi thông báo về thời điểm ký kết bất kỳ thỏa thuận nào.

Iran có thể đã gài mìn, đánh sập đường hầm chứa uranium

Iran được cho là đã tăng cường biện pháp bảo vệ kho uranium bằng cách đánh sập các đường hầm và gài mìn cửa vào, đề phòng đặc nhiệm Mỹ xâm nhập.

Ảnh vệ tinh toàn cảnh tổ hợp đường hầm được đào sâu vào núi đá, gần cơ sở hạt nhân tại Isfahan, Iran, ngày 11-11-2025. Ảnh: Maxar

Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước công khai tuyên bố ông có thể lệnh cho đặc nhiệm Mỹ xâm nhập, thu giữ khoảng 440 kg uranium làm giàu cao của Iran. Tuy nhiên, CNN ngày 13-6 dẫn 5 nguồn am hiểu thông tin tình báo Mỹ cho biết khả năng lính Mỹ tiếp cận được số vật liệu hạt nhân này hiện trở nên khó khăn, nguy hiểm và tốn thời gian hơn rất nhiều.

Số uranium trên được cho là đã bị chôn vùi dưới các hầm ngầm kiên cố của Iran sau chiến dịch không kích quy mô lớn của Mỹ hồi tháng 6-2025. Giờ đây, lực lượng Iran đã cố tình đánh sập các đoạn hầm dẫn đến kho chứa, cũng như gài mìn ở các lối ra vào nhằm ngăn đặc nhiệm Mỹ đột nhập.

Những biện pháp gia cố mới của Iran khiến đề xuất của chính quyền Trump về việc buộc Tehran giao nộp và tiêu hủy uranium trở nên phức tạp hơn, đồng thời đặt ra câu hỏi ai sẽ đảm nhận nhiệm vụ nguy hiểm là đào và thu hồi số vật liệu đó.

Tổng thống Putin nói Nga có lợi thế ở tiền tuyến, ký sắc lệnh mở rộng quy mô quân đội

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quân đội nước này đang duy trì lợi thế chiến lược trước Ukraine ở tiền tuyến và các hành động của Kiev không thể thay đổi tình thế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Kênh Zvezda ngày 13-6 đưa tin Tổng thống Putin tuyên bố các lực lượng Ukraine không đủ khả năng ngăn chặn đà tiến công của quân đội Nga trên tiền tuyến, đồng thời chỉ trích việc Kiev tập kích các mục tiêu dân sự.

"Quân đội Nga vẫn đang duy trì đà tiến công trên toàn bộ mặt trận. Vì gặp bất lợi, đối thủ đã chuyển sang những hành động mang tính 'khủng bố' khi nhắm vào mục tiêu dân sự, hệ thống liên lạc và phương tiện vận tải hành khách. Tuy vậy, những hành động kiểu này không thể làm thay đổi cục diện ở tiền tuyến", ông Putin nói.

Trước đó, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh mở rộng quy mô lực các lượng vũ trang Nga lên tới gần 2,4 triệu nhân sự, bao gồm 1,51 triệu quân nhân tại ngũ. So với tháng 3, thời điểm ông Putin ban hành một sắc lệnh tương tự, số lượng quân nhân đã tăng thêm 8.000 người.

BRICS thông qua Tuyên bố Indore, thúc đẩy hợp tác nông nghiệp và an ninh lương thực toàn cầu

Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp BRICS lần thứ 16 dưới sự chủ trì của Ấn Độ đã bế mạc tại thành phố Indore, bang Madhya Pradesh, với việc thông qua Tuyên bố BRICS Indore.

Các Bộ trưởng Nông nghiệp BRICS thông qua Tuyên bố Indore. Ảnh: DD India

Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ Shivraj Singh Chouhan cho biết Tuyên bố Indore mở ra một chương mới trong hợp tác nông nghiệp toàn cầu khi đặt người nông dân, đặc biệt là nông dân quy mô nhỏ, vào vị trí trung tâm của các chính sách phát triển. Các nước thành viên tái khẳng định cam kết bảo đảm an ninh lương thực và dinh dưỡng, thúc đẩy nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường vai trò của phụ nữ và thanh niên trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác về thương mại và đầu tư nông sản.

Hội nghị cũng nhất trí triển khai nhiều sáng kiến hợp tác mới, trong đó có việc thành lập Diễn đàn toàn cầu về quyền của nông dân trong hệ thống giống cây trồng, Mạng lưới BRICS AGRIN về đầu vào nông nghiệp và nguồn gen, Mạng lưới Nông nghiệp Kỹ thuật số BRICS thúc đẩy ứng dụng AI, IoT và công nghệ số trong sản xuất, cùng với việc tiếp tục thúc đẩy sáng kiến Sàn giao dịch ngũ cốc BRICS nhằm tăng cường liên kết thị trường và chuỗi cung ứng lương thực.

Theo Bộ trưởng Chouhan, các quyết định được thông qua phản ánh quyết tâm chung của các nước BRICS trong việc giải quyết những thách thức toàn cầu thông qua đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và chia sẻ tri thức.