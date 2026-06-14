Tin thế giới tối 13-6: Mỹ bắn hạ loạt UAV Iran tấn công tàu hàng

(GLO)- Thủ tướng Pakistan: Thỏa thuận Mỹ-Iran có thể được hoàn tất trong 24 giờ tới; Mỹ bắn hạ loạt UAV Iran tấn công tàu hàng; Israel tiếp tục không kích 20 địa điểm ở Liban; Tổng thống Mỹ xác nhận tiêu diệt trùm băng đảng Venezuela... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 13-6.

Thủ tướng Pakistan: Thỏa thuận Mỹ-Iran có thể được hoàn tất trong 24 giờ tới

Ngày 13-6, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết: Việc hoàn tất thỏa thuận giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 24 giờ tới, với “việc ký kết điện tử thỏa thuận hòa bình ngay sau đó, tiếp theo là các cuộc đàm phán kỹ thuật vào tuần tới”.

Dòng trạng thái thông báo về thời điểm ký thỏa thuận trên tài khoản X của Thủ tướng Pakistan. Ảnh chụp màn hình

Theo tờ Al Jazeera, Thủ tướng Shehbaz Sharif cảm ơn Mỹ và Iran về cam kết trong suốt quá trình đàm phán, đồng thời ghi nhận sự ủng hộ của các quốc gia trong khu vực đối với tiến trình này. Ông bày tỏ tin tưởng rằng thỏa thuận hòa bình này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho hòa bình lâu dài.

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Pakistan cho biết văn bản cuối cùng của thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đã được các bên nhất trí thông qua sau quá trình đàm phán.

Mỹ bắn hạ loạt UAV Iran tấn công tàu hàng

Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông, ngày 13-6 thông báo đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái (UAV) của Iran tấn công tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Tiêm kích F-16 của Mỹ tuần tra ở Trung Đông ngày 13-6. Ảnh: CENTCOM

CENTCOM cho biết: "Iran đã phóng nhiều UAV nhằm cố gắng tấn công các tàu thương mại đang đi qua eo biển Hormuz. Lực lượng Mỹ đã bắn hạ tất cả chúng trong những giờ qua khi dòng chảy giao thông qua eo biển vẫn tiếp tục mà không bị cản trở.”

CENTCOM đồng thời cho biết eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí đốt từ vùng Vịnh, vẫn "mở cửa", bất chấp việc Iran áp lệnh phong tỏa kể từ khi chiến sự bùng phát.

Trong khi đó, tướng Habibollah Sayyari, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran, tuyên bố eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư vẫn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang nước này và "không tàu thuyền nào có thể đi vào khu vực mà không có sự cho phép của Iran".

Israel tiếp tục không kích 20 địa điểm ở Liban

Ngày 13-6, không quân Israel tiếp tục tập kích vào Liban, nhắm mục tiêu vào 20 địa điểm ở phía Nam quốc gia láng giềng. Đòn không kích được tiến hành bất chấp cảnh báo liên tiếp của phía Iran về nguy cơ xung đột bùng phát trở lại.

Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel nhắm vào miền nam Liban, ngày 13-6. Ảnh: Reuters

Truyền thông Lebanon cho biết đòn không kích được tiến hành ngay sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ban cảnh báo sơ tán đối với cư dân sống tại 20 địa điểm phía Nam Liban, trong đó có thành phố Nebatieh.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã ban cảnh báo sơ tán khẩn cấp với cư dân tại 20 ngôi làng và thị trấn phía Nam Liban. Người phát ngôn IDF Avichay Adraee cáo buộc lực lượng Hezbollah tiếp tục vi phạm ngừng bắn và khuyến cáo người dân Liban tránh xa các cơ sở của nhóm này.

Tổng thống Mỹ đăng video xác nhận tiêu diệt trùm băng đảng Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận quân đội nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh Nino Guerrero của băng đảng ma túy khét tiếng Tren de Aragua ở Venezuela.

Quân đội Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh băng đảng Nino Guerrero ở Venezuela. Video: Truth Social/@realDonaldTrump

"Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công nhanh chóng và hiệu quả để tiêu diệt thành công thủ lĩnh khét tiếng Nino Guerrero. Tren de Aragua là một trong những tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất thế giới. Hành động lần này được phối hợp chặt chẽ với phía Venezuela. Dưới sự lãnh đạo của tôi, chúng ta sẽ truy lùng những trùm ma túy tàn độc ở bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa băng đảng ma túy Tren de Aragua vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. Bên cạnh đó, cơ quan này từng treo thưởng 5 triệu USD cho những thông tin hỗ trợ việc bắt giữ Nino Guerrero.

Rơi máy bay vận tải quân sự Ấn Độ khiến 6 quân nhân thương vong

Ngày 13-6, một máy bay vận tải quân sự AN-32 của Không quân Ấn Độ (IAF) đã gặp nạn trong lúc hạ cánh xuống căn cứ không quân Jorhat thuộc bang Assam, khiến 5 quân nhân thiệt mạng và 1 người bị thương. Không quân Ấn Độ đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ANI

Theo thông báo của Không quân Ấn Độ, chiếc AN-32 gặp nạn trong một chuyến bay thực hiện nhiệm vụ thường lệ vào khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương).

Các báo cáo ban đầu cho biết máy bay bị rơi ngay trong khuôn viên căn cứ không quân khi đang tiếp cận hạ cánh và bốc cháy sau va chạm.

Vụ việc đã khiến 5 quân nhân thiệt mạng, bao gồm phi công trưởng. Người sống sót duy nhất là phi công phó, bị thương và đang được điều trị y tế.