Tin thế giới tối 12-6: Nga bắn hạ 13 UAV của Ukraine cố gắng tiếp cận Moscow

(GLO)- Truyền thông Iran đưa chi tiết về dự thảo thỏa thuận với Mỹ; Nga bắn hạ 13 UAV của Ukraine tiếp cận Moscow; Hungary: Tai nạn giao thông đường bộ khiến 8 người nước ngoài thiệt mạng; Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị kết án 30 năm tù... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 12-6.

Truyền thông Iran đưa chi tiết về dự thảo thỏa thuận với Mỹ

Ngày 12-6, hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran đã đưa tin chi tiết về dự thảo bản ghi nhớ (MoU) giữa nước này và Mỹ.

Theo Mehr, dự thảo thỏa thuận bao gồm 14 điểm, trong đó có cam kết của Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, rút quân khỏi khu vực xung quanh Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran.

Một trường đại học ở Tehran, Iran bị trúng không kích của Mỹ-Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Mỹ cùng các đồng minh cũng cần phải đưa ra các kế hoạch tái thiết Iran trị giá ít nhất 300 tỷ USD. Về phía Iran, nước này cam kết mở cửa eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày.

Dự thảo cũng quy định rằng các cuộc đàm phán cuối cùng sẽ chỉ diễn ra khi một nửa số tài sản bị đóng băng của Iran được giải phóng, các lệnh trừng phạt nhằm vào dầu mỏ của Iran cũng như lệnh phong tỏa hàng hải được dỡ bỏ. Dự thảo thỏa thuận này vẫn cần phải được các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện và phê duyệt.

Nga bắn hạ 13 UAV của Ukraine cố gắng tiếp cận Moscow

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ tổng cộng 13 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine khi những thiết bị bay này đang hướng về phía thủ đô Moscow trong ngày 12-6.

"Một máy bay không người lái (UAV) bay về phía Moscow đã bị phá hủy. Lực lượng chức năng đang làm việc tại hiện trường", TASS dẫn nguồn tin từ bài đăng của Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin trên tài khoản Max cá nhân. Sau đó không lâu, ông Sobyanin viết: "Hai máy bay không người lái nữa đã bị hệ thống phòng không của Bộ Quốc phòng bắn hạ".

Cùng ngày, tờ Kyiv Post đưa tin Ukraine đã phát động các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa nhắm vào các cơ sở hóa dầu và lọc dầu lớn ở Tatarstan và vùng Samara.

Nhà máy hóa dầu Nizhnekamskneftekhim bốc cháy sau khi bị tấn công. Ảnh: Exilenova+/Telegram



Nizhnekamskneftekhim (NKNK) - một trong những nhà máy hóa dầu lớn nhất Tatarstan, nằm ở Nizhnekamsk, đã bị tấn công. Một cuộc tấn công khác nhắm vào nhà máy lọc dầu Nizhnekamsk Taneco.

Trong khi đó, người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan, Rustam Minnikhanov nói rằng UAV của Ukraine đã tấn công khu vực Zakamsky thuộc Tatarstan của Nga, 1 chiếc đã bắn trúng 1 tòa nhà và làm bị thương 3 người.

Hungary: Tai nạn giao thông đường bộ khiến 8 người nước ngoài thiệt mạng

Giới chức Hungary cho biết 2 vụ tai nạn giao thông liên quan đến một xe tải và một xe buýt cỡ nhỏ đến từ Moldova đã khiến 8 người, được cho là người nước ngoài, thiệt mạng vào sáng sớm 12-6 tại miền Tây Hungary.

2 vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra ở miền tây Hungary. Ảnh: EPA

Cả 2 vụ tai nạn đều xảy ra trên đường cao tốc M1 đoạn gần thành phố Gyor và đều liên quan đến các phương tiện mang biển kiểm soát Moldova. Theo nguồn tin cảnh sát, vào khoảng 4h30 giờ địa phương, một xe tải mang biển kiểm soát Moldova đã va chạm với xe công trình khiến lái xe tải tử vong tại chỗ. Chưa đầy 45 phút sau, một xe buýt cỡ nhỏ chở 9 người đã đâm vào xe tải đang dừng đỗ do vụ tai nạn trước đó, khiến 7 người trên xe buýt tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương.

Theo người phát ngôn cảnh sát, hiện chưa xác định được quốc tịch của các nạn nhân. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị kết án 30 năm tù

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bị tuyên án 30 năm tù vì ra lệnh cho máy bay không người lái (UAV) xâm nhập Triều Tiên năm 2024.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yooon Suk-yeol tại một phiên tòa. Ảnh: Yonhapnews

Theo Yonhap, Tòa án quận Trung tâm Seoul ngày 12-6 đã kết luận ông Yoon Suk-yeol phạm tội "lạm dụng quyền lực" khi chỉ đạo UAV xâm nhập Triều Tiên, qua đó tạo cơ sở để ban bố thiết quân luật vào tháng 12-2024.

Mức án cuối cùng với cựu tổng thống Hàn Quốc là 30 năm tù, phù hợp với yêu cầu của nhóm công tố viên. Theo công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk, hành động của ông Yoon đã gây "tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và làm suy sụp kỷ luật quân đội".

Đội ngũ luật sư của cựu tổng thống đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với phán quyết trên, đồng thời tuyên bố sẽ kháng cáo. Đây là bản án mới nhất đối với ông Yoon, người hiện đang bị giam giữ và phải đối mặt với nhiều vụ xét xử liên quan đến việc ban bố thiết quân luật.