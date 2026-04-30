Tin thế giới sáng 30-4: Iran cảnh báo sắp tung ra loại vũ khí mới khiến đối phương lo ngại

(GLO)- Iran cảnh báo sắp tung ra loại vũ khí mới khiến đối phương lo ngại; Ukraine yêu cầu Israel tịch thu tàu chở ngũ cốc ‘bị đánh cắp’; Brazil chính thức ban hành Hiệp định thương mại Mercosur - EU; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 30-4.

Iran cảnh báo sắp tung ra loại vũ khí mới khiến đối phương lo ngại

Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Shahram Irani, cho biết Tehran sẽ “rất sớm” đưa ra một loại vũ khí mà đối phương “vô cùng lo ngại”, đồng thời khẳng định hệ thống này đang ở “ngay sát” lực lượng đối địch.

Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Shahram Irani. Ảnh: Press TV

Phát biểu ngày 29-4, ông Irani cho rằng các đối thủ đã đánh giá sai khi tin rằng có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu thông qua các hành động quân sự nhằm vào Iran. “Giả định đó giờ đây đã trở thành trò cười trong các học viện quân sự”, ông nói.

Đề cập đến các hoạt động đáp trả, Tư lệnh Hải quân Iran cho biết lực lượng này đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực Tây Á. Riêng tàu sân bay USS Abraham Lincoln được cho là đã trở thành mục tiêu của 7 đợt tấn công tên lửa, khiến tàu này không thể triển khai máy bay hoặc tiến hành các hoạt động không kích trong một khoảng thời gian.

Ukraine yêu cầu Israel tịch thu tàu chở ngũ cốc ‘bị đánh cắp’

Ngày 29-4, Tổng công tố Ukraine - ông Ruslan Kravchenko cho biết Ukraine đã gửi yêu cầu chính thức tới Israel để bắt giữ một tàu bị nghi ngờ vận chuyển ngũ cốc Ukraine bị đánh cắp.

Yêu cầu này liên quan tàu Panormitis mà các nhà điều tra Ukraine tin rằng là một phần của kế hoạch hợp pháp hóa ngũ cốc xuất khẩu trái phép từ các vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đang kiểm soát.

Ngũ cốc được chất lên tàu chở hàng tại cảng biển Azov. Ảnh: AFP

Ukraine đã yêu cầu chính quyền Israel bắt giữ tàu, tiến hành khám xét, thu giữ giấy tờ, lấy mẫu ngũ cốc và thẩm vấn các thành viên thủy thủ đoàn.

Đáp lại Ngoại trưởng Israel - ông Gideon Sa'ar nói rằng vấn đề sẽ được xem xét, nhưng những cáo buộc đó không phải là bằng chứng và không có bằng chứng nào được cung cấp.

Ông Sa'ar cho biết con tàu nói trên vẫn chưa vào cảng hoặc nộp bất kỳ giấy tờ nào, và kêu gọi Ukraine trình bày bất kỳ bằng chứng nào thông qua các kênh pháp lý chính thức, nhấn mạnh rằng Israel sẽ chỉ hành động dựa trên những cáo buộc có căn cứ.

Tổng tham mưu Israel tuyên bố không ngừng bắn ở tiền tuyến

Ngày 29-4, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel - ông Eyal Zamir thăm miền nam Liban, nói với binh sĩ Israel rằng họ phải tiếp tục hoạt động ở “tiền tuyến”.

“Tại tiền tuyến, chúng ta không ngừng bắn – các bạn sẽ tiếp tục tác chiến, loại bỏ các mối đe dọa trực tiếp và gián tiếp đối với các cộng đồng ở miền bắc, phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố, truy tìm và tiêu diệt các phần tử khủng bố” - ông Zamir nói.

Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel - Trung tướng Eyal Zamir (giữa) thăm biên giới với Lebanon ngày 29-4. Ảnh: IDF

Ông Zamir cho biết hiện tại quân đội Israel sẽ không vượt quá khu vực mà Israel gọi là “Tuyến phòng thủ tiền phương” - một vùng do Israel kiểm soát ở miền nam Liban. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các mối đe dọa đối với binh sĩ Israel, kể cả ở bên ngoài Tuyến phòng thủ tiền phương và sông Litani, đều sẽ bị loại bỏ.

Cũng trong ngày 29-4, Bộ Y tế Liban báo cáo rằng có 3 người thiệt mạng và 11 người bị thương trong cuộc không kích của Israel vào làng Tayr Debba, thuộc quận Tyre ở phía nam Liban.

Israel chưa bình luận về vụ không kích.

Brazil chính thức ban hành Hiệp định thương mại Mercosur - EU

Ngày 29-4, Tổng thống Brazil Lula da Silva đã ký sắc lệnh ban hành Hiệp định thương mại giữa Mercosur và Liên minh châu Âu (EU), đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau 25 năm đàm phán kéo dài giữa hai khối kinh tế lớn.

Tổng thống Brazil Lula da Silva ký sắc lệnh ban hành Hiệp định thương mại giữa Mercosur và Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: Canal Gov

Theo kế hoạch, từ ngày 1-5, hai khối sẽ tiến tới hình thành một trong những khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới. Với tổng cộng 31 quốc gia thành viên, khu vực Mercosur - EU dự kiến bao phủ khoảng 720 triệu dân, chiếm gần 10% dân số toàn cầu. Tổng GDP của khu vực này ước tính vượt 22.000 tỷ USD, tương đương gần 20% GDP thế giới.

Việc Brazil chính thức ban hành hiệp định được xem là bước tiến quan trọng, góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế liên khu vực trong bối cảnh thương mại toàn cầu đối mặt nhiều thách thức.

EC thúc đẩy triển khai ứng dụng xác thực độ tuổi nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Ngày 29-4, Ủy ban châu Âu (EC) đã thông qua khuyến nghị kêu gọi các quốc gia thành viên đẩy nhanh tiến độ triển khai ứng dụng xác thực độ tuổi của EU, với mục tiêu đưa vào sử dụng ngay trong cuối năm nay. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm bảo vệ trẻ em trước các nội dung độc hại và không phù hợp trên không gian mạng, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các nền tảng số trong việc bảo đảm môi trường Internet an toàn hơn.

Liên minh châu Âu chuẩn bị triển khai công cụ xác minh độ tuổi nhằm hạn chế trẻ em tiếp cận nội dung trực tuyến không phù hợp. Ảnh: Nirandfar

Theo EC, ứng dụng được xây dựng trên các tiêu chí bảo mật, an toàn và tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Các quốc gia thành viên có thể triển khai giải pháp này dưới dạng một ứng dụng độc lập hoặc tích hợp trực tiếp vào Ví định danh số châu Âu (European Digital Identity Wallet).

EC cho biết đã hoàn thiện khung thiết kế mẫu cho ứng dụng. Theo cơ chế này, người dùng có thể chứng minh đáp ứng yêu cầu về độ tuổi mà không cần tiết lộ tuổi thực, danh tính hay bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác. Trên cơ sở đó, các quốc gia thành viên sẽ tiếp tục tùy chỉnh và hoàn thiện ứng dụng trước khi phát hành cho công dân.

Việc thúc đẩy triển khai ứng dụng xác thực độ tuổi được đánh giá là một phần trong chiến lược dài hạn của EU nhằm tăng cường quản lý không gian số, cân bằng giữa yêu cầu bảo vệ người dùng, đặc biệt là trẻ em, với việc bảo đảm quyền riêng tư và tự do cá nhân trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ.