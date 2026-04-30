Tin thế giới tối 29-4: Ukraine mở rộng tầm tấn công vào sâu lãnh thổ Nga

(GLO)- Ukraine mở rộng tầm tấn công vào sâu lãnh thổ Nga; Tòa cấp cao Hàn Quốc tăng nặng hình phạt đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol; Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được ân xá ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 29-4.

Ukraine mở rộng tầm tấn công vào sâu lãnh thổ Nga

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 29-4, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết cơ quan an ninh Ukraine đã báo cáo về một cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, gọi đây là "một giai đoạn mới trong việc sử dụng vũ khí của Ukraine để hạn chế tiềm năng chiến tranh của Nga”.

Đoạn video do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đăng tải.

Tổng thống Zelensky cũng đăng tải đoạn video mà ông cho là một cuộc tấn công vào mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.500km.

"Khoảng cách là hơn 1.500km. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng tầm bắn này", ông cho biết thêm, nhưng không nói rõ mục tiêu nào đã bị tấn công. Điều quan trọng là mỗi cuộc tấn công đều làm giảm năng lực của ngành công nghiệp quân sự, hậu cần và xuất khẩu dầu mỏ của Nga", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Sau đó, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một trạm bơm dầu của Nga gần thành phố Perm vào đêm qua, cách Ukraine khoảng 1.500km.

Iran tiếp tục cảnh báo Mỹ, đồng nội tệ Iran xuống thấp kỷ lục

Quân đội Iran ngày 29-4 khẳng định, nước này vẫn trong tình trạng chiến tranh, cảnh báo xung đột có thể tái bùng phát bất kỳ lúc nào.

Theo một người phát ngôn quân đội Iran, các lực lượng vũ trang nước này vẫn đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẵn sàng phương án tác chiến trên cơ sở nhận định xung đột có thể tái phát bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về phương án tác chiến không được đề cập.

Tên lửa tầm nhiệt của Iran thách thức ưu thế không quân Mỹ. Ảnh: Reuters

Trước đó, lãnh đạo Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 28-4 cảnh báo lực lượng này đã chuẩn bị "chiến thuật bất ngờ", trong trường hợp Mỹ tiếp tục động binh.

Cảnh báo của giới chức quân sự Iran đưa ra trong bối cảnh tình hình khu vực vẫn trong tình trạng căng thẳng nghiêm trọng. Hải quân Mỹ tiếp tục phong tỏa hệ thống cảng và bờ biển của Iran, đồng thời triển khai thêm nhiều khí tài hạng nặng đến khu vực. Tại chiến trường Liban, quân đội Israel và lực lượng Hezbollah, thường xuyên phát động tấn công nhằm vào nhau, dù đang trong tình trạng ngừng bắn. Iran luôn coi Liban là một phần của lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực giữa Mỹ và Iran.

Tòa cấp cao Hàn Quốc tăng nặng hình phạt đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Trong phiên xét xử sơ thẩm đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, được tiến hành hôm 16-1 về tội danh “cản trở thi hành công vụ đặc biệt”, mặc dù Nhóm kiểm sát viên đặc biệt của Hàn Quốc đã đề nghị mức án tổng hợp là 10 năm tù khổ sai dành cho 3 nhóm hành vi vi phạm của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, nhưng Tòa án trung ương thủ đô Seoul chỉ tuyên mức án 5 năm tù khổ sai dành cho bị cáo.

Tuy nhiên, trong phiên xét xử phúc thẩm được tiến hành ngày 29-4, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã nâng mức hình phạt đối với ông Yoon Suk Yeol lên 7 năm tù khổ sai, trong khi phía kiểm sát vẫn duy trì mức đề nghị 10 năm.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hầu tòa. Ảnh Jiji Press.

Theo lập luận của Tòa, những hành vi của ông Yoon như đích thân chỉ thị cho lực lượng cảnh vệ Phủ Tổng thống ngăn chặn nhóm điều tra tội phạm công chức cao cấp thực thi lệnh bắt giữ vào tháng 1-2025, ra lệnh cho tư lệnh lực lượng phản gián quân đội tiêu hủy chứng cớ trong một điện thoại di động chống nghe trộm… đều là những vi phạm nghiêm trọng và tương xứng với hình phạt đã tuyên tại phiên sơ thẩm.

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng Nga sẽ không có các đoàn xe vũ khí khí tài

Nga sẽ kỷ niệm ngày chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại năm nay (2026) bằng một cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Moscow nhưng sẽ không trưng bày bất kỳ thiết bị quân sự nào do tình hình chiến sự ở Ukraine.

Một cuộc duyệt binh ngày Chiến thắng tại Nga năm 2022. Ảnh: RIA

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cuối ngày 28-4 cho hay: Cuộc duyệt binh năm nay, theo truyền thống được tổ chức vào ngày 9-5, sẽ có các khối quân nhân từ các cơ sở giáo dục quân sự và các binh chủng của Lực lượng vũ trang Liên bang, nhưng sẽ không có đoàn xe trang thiết bị quân sự nào tham gia do tình hình tác chiến hiện tại.

Thay vào đó, cuộc duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng sẽ phô diễn thành quả của các binh sĩ thuộc mọi binh chủng tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine, bao gồm Lực lượng tên lửa chiến lược, Lực lượng Không quân Vũ trụ của Nga và các binh sĩ trên các tàu hải quân. Máy bay của không quân sẽ thực hiện màn trình diễn trên không. Vào cuối cuộc duyệt binh, các máy bay này sẽ thể hiện ba màu trắng, xanh và đỏ của quốc kỳ Nga.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 29-4, Ủy ban Ân xá thuộc Bộ Tư pháp Thái Lan quyết định cho phép cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ra tù trước thời hạn theo diện có điều kiện, dự kiến vào ngày 11-5.

Ông Thaksin, 76 tuổi, đang thụ án 1 năm tù vì các tội danh liên quan tham nhũng kể từ tháng 9-2025. Việc ông được ân xá dựa trên yếu tố tuổi cao và thời gian chấp hành án còn lại không dài.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: Bloomberg

Sau khi được ra tù, ông Thaksin sẽ phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện trong thời gian thử thách, trong đó có việc đeo thiết bị giám sát điện tử. Ông Thaksin là một trong hơn 850 phạm nhân được ân xá trong đợt này.