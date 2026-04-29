Tin thế giới sáng 29-4: Quốc hội Ukraine gia hạn lệnh thiết quân luật

(GLO)- Quốc hội Ukraine gia hạn lệnh thiết quân luật; Tổng thống Putin cảnh báo đòn tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga; Sri Lanka bắt giữ các nhà sư giấu 110kg cần sa trong hành lý... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 29-4.

Quốc hội Ukraine gia hạn lệnh thiết quân luật

Quốc hội Ukraine thống nhất chế độ thiết quân luật và lệnh tổng động viên ở Ukraine được gia hạn thêm 90 ngày, bắt đầu từ ngày 4-5 đến ngày 2-8-2026.

Ukraine gia hạn thiết quân luật thêm 90 ngày. Ảnh: visitkyiv.com

Trong phiên họp toàn thể ngày 28-4, Quốc hội Ukraine đã tuyên bố gia hạn chế độ thiết quân luật và tổng động viên lần thứ 19 ở nước này.

Chế độ thiết quân luật và lệnh tổng động viên ở Ukraine được gia hạn thêm 90 ngày, bắt đầu từ ngày 4-5 đến ngày 2-8-2026.

Ukraine đã tuyên bố thiết quân luật lần đầu tiên trong lịch sử vào sáng 24-2-2022. Kể từ đó, Quốc hội Ukraine đã gia hạn thiết quân luật và tổng động viên 18 lần, mỗi lần 90 ngày. Lần gia hạn gần đây nhất là vào ngày 14-1-2025.

Tổng thống Putin cảnh báo đòn tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga

Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc Ukraine tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự trong lãnh thổ Nga.

"Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự đang trở nên thường xuyên hơn. Ví dụ mới nhất là các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng ở Tuapse, có khả năng gây ra những hậu quả nghiêm trọng về môi trường”, Tổng thống Vladimir Putin nói trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình Nga hôm 28-4.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Tổng thống Putin cho biết thống đốc khu vực đã báo cáo từ hiện trường rằng không có mối đe dọa lớn nào sau cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Tuapse của Nga.

Phát biểu tại một cuộc họp về an ninh bầu cử, Tổng thống Putin cho biết, việc Ukraine và các nước ủng hộ Kiev chuyển sang sử dụng chiến thuật gây hấn mới nhằm vào Nga có liên quan đến việc Kiev không thể ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Ukraine thường xuyên sử dụng máy bay không người lái tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp ở Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu, nhà máy sản xuất vũ khí và kho đạn dược.

Quân đội Liban xác nhận 2 binh sĩ bị thương trong cuộc tấn công của Israel

Quân đội Liban hôm 28-4 cho biết, 2 binh sĩ đã bị thương trong một cuộc tấn công có chủ đích của Israel, khi những binh sĩ này tham gia một chiến dịch cứu hộ ở miền Nam Liban, bất chấp lệnh ngừng bắn đang diễn ra.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo quân đội Liban, khi các binh sĩ cùng với lực lượng phòng vệ dân sự tiến hành chiến dịch cứu hộ dân thường, đã bị lực lượng Israel nhắm mục tiêu, khiến 2 binh sĩ bị thương, cùng với 3 nhân viên cứu hộ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau cuộc không kích và các nỗ lực đang được tiến hành để giải cứu họ.

Đây là tuyên bố đầu tiên của quân đội Liban về việc binh sĩ nước này bị nhằm mục tiêu, kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu.

Israel đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội trên khắp miền Nam Liban trong hôm qua, bao gồm cả các hoạt động phá hủy nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Trong khi Hezbollah tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel ở miền Nam Liban.

Quốc hội Anh bác kiến nghị điều tra Thủ tướng Keir Starmer

Ngày 28-4 (giờ địa phương), Hạ viện Anh đã bỏ phiếu bác kiến nghị của phe đối lập về việc tiến hành điều tra Thủ tướng Keir Starmer với cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch trước Quốc hội liên quan đến quyết định bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ tại Mỹ.

Sau cuộc tranh luận kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ, có 335 nghị sỹ phản đối và 223 nghị sỹ ủng hộ kiến nghị do đảng Bảo thủ dẫn đầu.

Hạ viện Anh tranh luận về việc tiến hành điều tra Thủ tướng Keir Starmer. Ảnh chụp màn hình: DWS News

Với mức chênh lệch 112 trong tổng số 650 thành viên Hạ viện, ông Starmer đã tránh được việc bị chuyển hồ sơ sang Ủy ban Đặc quyền để điều tra về quy trình bổ nhiệm ông Mandelson.

Trước đó, các chính trị gia đối lập, dẫn đầu là lãnh đạo đảng Bảo thủ Kemi Badenoch, đã cáo buộc Thủ tướng Starmer không tuân thủ đầy đủ quy trình thẩm định đối với trường hợp của ông Mandelson - người được cho là từng có mối quan hệ với Jeffrey Epstein và bị nghi ngờ không vượt qua được khâu kiểm tra an ninh.

Về phần mình, Thủ tướng Keir Starmer khẳng định văn phòng của ông không hề gây áp lực lên Bộ Ngoại giao để thông qua quyết định bổ nhiệm này.

Sri Lanka bắt giữ các nhà sư giấu 110kg cần sa trong hành lý

Giới chức Sri Lanka đã bắt giữ 22 nhà sư Phật giáo sau khi phát hiện khoảng 110 kg cần sa chất lượng cao được giấu tinh vi trong hành lý của họ tại sân bay quốc tế Bandaranaike ở thủ đô Colombo. Đây được xem là vụ thu giữ ma túy lớn nhất từng được ghi nhận tại sân bay này.

Các nhà sư Sri Lanka bị đưa đến một trung tâm giam giữ ở Colombo sau phiên tòa ở Negombo hôm Chủ nhật. Ảnh: AFP

Theo thông tin từ tờ The Guardian (Anh), nhóm nhà sư, chủ yếu là các tăng sinh trẻ đến từ nhiều ngôi chùa khác nhau trên khắp Sri Lanka, bị cáo buộc đã giấu mỗi người khoảng 5 kg ma túy trong các ngăn bí mật được thiết kế bên trong vali.

Các quan chức hải quan cho biết số ma túy bị thu giữ là “kush” - một loại cần sa có độ mạnh cao. Nhóm này vừa trở về sau chuyến du lịch kéo dài bốn ngày tại Bangkok (Thái Lan) và bị phát hiện khi nhập cảnh vào Sri Lanka. Một số video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các nhà sư cố che mặt bằng áo cà sa khi bị kiểm tra tại sân bay.

Giới chức cho biết tổng giá trị số ma túy bị thu giữ ước tính lên tới 1,1 tỷ rupee Sri Lanka (khoảng 2,5 triệu bảng Anh).