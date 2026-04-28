Tin thế giới tối 28-4: Mỹ bắt giữ tàu dầu treo cờ Iran

(GLO)- Mỹ bắt giữ tàu dầu treo cờ Iran; Ukraine liên tiếp không kích hạ tầng năng lượng Nga; Vua Anh Charles III thăm cấp nhà nước tới Mỹ; Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 28-4.

Mỹ bắt giữ tàu dầu treo cờ Iran

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang mạnh trong những ngày cuối tháng 4 khi Washington tuyên bố thực thi các biện pháp phong tỏa trên biển và bắt giữ tàu chở dầu mang cờ Iran tại khu vực Ấn Độ Dương, làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Rafael Peralta đã tiến hành chặn một tàu chở dầu thô treo cờ Iran khi phương tiện này được cho là đang di chuyển hướng về cảng Iran.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Rafael Peralta của Mỹ chặn bắt tàu chở dầu của Iran. Ảnh: CENTCOM/X

Mỹ khẳng định hành động này nằm trong khuôn khổ thực thi phong tỏa các cảng Iran, sau khi cho rằng Iran tiếp tục vi phạm các lệnh trừng phạt liên quan đến xuất khẩu dầu mỏ.

Động thái này lập tức vấp phải phản ứng mạnh từ Tehran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei lên án việc Mỹ bắt giữ tàu dầu Iran là “hợp pháp hóa hành vi cướp biển trên biển quốc tế,” đồng thời cáo buộc Washington sử dụng quyền lực để thực hiện các hành vi cưỡng đoạt dưới danh nghĩa thực thi pháp luật. Ông cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn vì hành động này làm suy yếu nghiêm trọng luật pháp quốc tế và tự do thương mại hàng hải.

Ukraine liên tiếp không kích hạ tầng năng lượng Nga

Lực lượng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tiến hành đợt tấn công mới nhằm vào một nhà máy lọc dầu tại thành phố Tuapse, miền Nam nước Nga, trong đêm 27 rạng sáng 28-4. Đây là lần thứ ba trong vòng hai tuần cơ sở này bị tập kích.

Các bể chứa dầu bốc cháy tại nhà máy lọc dầu ở Tuapse, tỉnh Krasnodar, Nga. Ảnh: ExilenovaPlus/Telegram

Trước đó, thành phố Tuapse liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công vào ngày 16 và 20-4, khiến hỏa hoạn kéo dài nhiều ngày. Đáng chú ý, đám cháy khởi phát từ cuộc tấn công ngày 16-4 từng được khống chế, nhưng đã bùng phát trở lại sau đợt tập kích tiếp theo, khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn với ngọn lửa cháy liên tục cho đến nay.

Sau đợt tấn công mới nhất, cơ quan ứng phó khẩn cấp vùng Krasnodar cho biết vụ cháy bùng phát do “mảnh vỡ thiết bị bay không người lái rơi xuống”. Giới chức khẳng định không có thương vong.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh chặn 186 máy bay không người lái của Ukraine tại nhiều khu vực phía Nam nước này và bán đảo Crimea. Thông tin này hiện chưa thể được xác minh độc lập.

Ấn Độ đàm phán với Mỹ và Iran về cảng Chabahar giữa lúc căng thẳng leo thang

Ngày 27-4, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này đang tiến hành các cuộc đàm phán đồng thời với Mỹ và Iran liên quan đến việc phát triển cảng chiến lược Chabahar, trong bối cảnh môi trường địa chính trị tại Trung Đông ngày càng phức tạp.

Cảng Chabahar ở Iran. Ảnh: X

Thông tin được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal đưa ra sau khi cơ chế miễn trừ trừng phạt tạm thời của Mỹ đối với dự án này chính thức hết hiệu lực từ ngày 26-4. Theo ông Jaiswal, tiến trình hợp tác hiện đang được thảo luận với cả Mỹ và Iran, song xung đột leo thang tại khu vực đã trở thành yếu tố cản trở đáng kể.

Dự án cảng Chabahar thuộc Iran vốn được khởi động từ năm 2016 trên cơ sở thỏa thuận giữa Ấn Độ và Iran, được xem là mắt xích quan trọng trong chiến lược kết nối khu vực của New Delhi. Trong nhiều năm, dự án này chịu tác động trực tiếp từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, dù Ấn Độ từng được cấp miễn trừ vào năm 2018 nhằm phục vụ mục tiêu phát triển thương mại với Afghanistan, Trung Á và Nga.

Tuy nhiên, chính sách cứng rắn hơn của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, bao gồm cảnh báo áp thuế đối với các quốc gia giao thương với Iran, đã làm gia tăng rủi ro đối với sự tham gia của Ấn Độ.

Vua Anh Charles III thăm cấp nhà nước tới Mỹ

Ngày 27-4, Quốc vương Anh Charles III và Hoàng hậu Camilla tới Washington, D.C., bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 4 ngày tại Mỹ - chuyến công du đầu tiên của hai người trên cương vị quốc vương và hoàng hậu.

Sau khi đến Washington, Nhà vua Charles III và Hoàng hậu đã gặp Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Nhà Trắng với nhiều nghi thức trọng thị trước khi bước vào chuỗi hoạt động chính thức trong tuần này.

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tham quan khu nuôi ong trong khuôn viên Nhà Trắng, ngày 27-4-2026. Ảnh: Reuters.

Chuyến thăm của Vua Charles III được đánh giá có ý nghĩa chính trị và biểu tượng lớn, bởi nó diễn ra đúng dịp nước Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày tuyên bố độc lập khỏi Anh năm 1776. Từ hai quốc gia từng đối đầu trong lịch sử, Mỹ và Anh hiện là một trong những đồng minh chiến lược thân cận nhất thế giới.

Theo chương trình dự kiến, Vua Charles III sẽ có cuộc gặp riêng với Tổng thống Trump, tham dự nhiều hoạt động tại Washington, New York và bang Virginia, đồng thời có bài phát biểu trước phiên họp chung của Quốc hội Mỹ.

Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee

Ngày 28-4, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul bắt đầu phiên xét xử phúc thẩm đối với bà Kim Keon Hee - phu nhân của Tổng thống bị phế truất Yoon Suk Yeol, với nhiều tội danh nghiêm trọng.

Tại phiên sơ thẩm, đại diện cơ quan kiểm sát Hàn Quốc cáo buộc bà Kim Keon Hee vi phạm Luật quỹ chính trị và Luật thị trường vốn do các hành vi nhận hối lộ, thao túng giá chứng khoán… và đã đề nghị mức án 15 năm tù khổ sai đối với bà Kim. Tuy nhiên, phía tòa án xác định cựu Đệ nhất phu nhân chỉ có hành vi vi phạm khi nhận một số món quà có giá trị lớn và đã tuyên phạt bị cáo 20 tháng tù khổ sai.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee hầu tòa. Ảnh: Yonhap News

Sau khi tiếp nhận đơn kháng cáo từ phía bà Kim Keon Hee, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã mở phiên phúc thẩm để xem xét lại bản án sơ thẩm, cùng các cáo buộc liên quan đến hành vi thao túng cổ phiếu của một doanh nghiệp nhập khẩu ô tô, bị cho là có liên quan đến cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trong việc thu lợi bất chính từ những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội thông qua các cuộc thăm dò dư luận và nhận hối lộ…