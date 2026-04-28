Tin thế giới sáng 28-4: Indonesia: Hai tàu hỏa va chạm, hơn 80 người thương vong

(GLO)- Tổng thống Trump xem xét đề xuất mới của Iran về chấm dứt xung đột; Kiev triệu tập đại sứ Israel liên quan yếu tố Nga; Thủ tướng Anh đối mặt nguy cơ bị Quốc hội điều tra; Indonesia: Hai tàu hỏa va chạm, hơn 80 người thương vong... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 28-4

Tổng thống Trump xem xét đề xuất mới của Iran về chấm dứt xung đột

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã họp với đội ngũ an ninh quốc gia vào sáng 27-4 về đề xuất hòa bình mới của Iran.

“Đã có một cuộc thảo luận sáng nay mà tôi không muốn nói trước, và tôi chắc chắn các bạn sẽ sớm nghe trực tiếp từ Tổng thống về chủ đề này”, Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ngày 23-4. Ảnh: AP

Các nguồn tin cấp cao của Iran cho biết, đề xuất mà Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mang đến Islamabad vào cuối tuần qua dự kiến các cuộc đàm phán sẽ theo từng giai đoạn, với vấn đề hạt nhân được gác lại ở giai đoạn đầu.

Bước đầu tiên sẽ yêu cầu chấm dứt cuộc chiến của Mỹ và Israel nhắm vào Iran, đồng thời cung cấp các đảm bảo rằng Washington không thể phát động cuộc chiến trở lại. Sau đó, các nhà đàm phán sẽ giải quyết lệnh phong tỏa của Mỹ và số phận của eo biển Hormuz, nơi Iran đặt mục tiêu mở cửa trở lại dưới sự kiểm soát của mình.

Chỉ sau đó, các cuộc đàm phán mới xem xét đến các vấn đề khác, bao gồm tranh cãi lâu nay về chương trình hạt nhân của Iran, trong đó Tehran vẫn tìm kiếm sự thừa nhận từ Mỹ về quyền làm giàu uranium cho các mục đích mà họ tuyên bố là hòa bình.

Iran cảnh báo vùng Vịnh sẽ không ổn định nếu an ninh của Tehran không được đảm bảo

Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc tối 27-4 khẳng định, toàn bộ các nước vùng Vịnh sẽ không có được ổn định và an toàn, nếu an ninh của Iran không được đảm bảo một cách vững chắc.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại diện Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani nêu rõ: an ninh và sự ổn định lâu dài tại vịnh Ba Tư và rộng hơn là toàn khu vực, chỉ có thể đạt được bằng việc chấm dứt vĩnh viễn các hành vi gây hấn chống Iran, đồng thời đảm bảo quyền chủ quyền và lợi ích chính đáng của Tehran.

Cảnh báo của đại diện Iran ở Liên Hợp Quốc, đưa ra trong bối cảnh nước này vừa chuyển đến Mỹ khung đàm phán hòa bình mới gồm 3 giai đoạn.

Kiev triệu tập đại sứ Israel liên quan yếu tố Nga

Ngày 27-4, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha cho biết nước này đã triệu tập đại sứ Israel sau khi có thông tin cho rằng một tàu Nga bị cáo buộc chở ngũ cốc lấy từ các vùng lãnh thổ Ukraine mà lực lượng Moscow kiểm soát đã cập cảng Haifa (Israel).

Ông Sybiha cho biết đại sứ đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao để nhận công hàm phản đối chính thức và yêu cầu “có hành động phù hợp”.

Ngũ cốc được chất lên tàu chở hàng tại cảng biển Azov. Ảnh: AFP

Ông Sybiha nói Ukraine coi trọng mối quan hệ với Israel nhưng cảnh báo rằng việc mà Kiev cáo buộc Nga buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm nông nghiệp bị đánh cắp từ Ukraine không nên làm suy yếu quan hệ song phương.

Đáp lại Ngoại trưởng Israel - ông Gideon Sa'ar nói rằng vấn đề sẽ được xem xét, nhưng những cáo buộc đó không phải là bằng chứng và không có bằng chứng nào được cung cấp.

Thủ tướng Anh đối mặt nguy cơ bị Quốc hội điều tra

Ngày 27-4, Thủ tướng Anh Keir Starmer đang phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện về việc có nên mở cuộc điều tra của Quốc hội liên quan đến phát biểu của ông về quy trình thẩm tra đối với cựu Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson, hay không.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Getty Images

Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle cho biết sẽ cho phép tiến hành tranh luận về vấn đề này trong ngày 28-4, sau đó các nghị sĩ sẽ quyết định liệu Ủy ban Đặc quyền của Quốc hội có tiến hành điều tra hay không. Ông nhấn mạnh vai trò của mình chỉ nhằm bảo đảm quy trình nghị viện được thực hiện thận trọng, không đưa ra nhận định về nội dung vụ việc.

Trước đó, Thủ tướng Keir Starmer bác bỏ cáo buộc cho rằng ông đã cung cấp thông tin sai lệch trước Quốc hội liên quan việc bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ Anh tại Mỹ, cũng như phủ nhận việc có bất kỳ áp lực nào đối với các quan chức Bộ Ngoại giao trong quá trình thẩm định.

Phản ứng trước diễn biến nói trên, Văn phòng Thủ tướng Anh cho rằng đề xuất bỏ phiếu là “động thái mang tính chính trị” từ phía Đảng Bảo thủ.

Hai tàu hỏa va chạm gần thủ đô Indonesia, hơn 80 người thương vong

Tối 27-4, một vụ va chạm đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra ở ngoại ô thủ đô Jakarta của Indonesia, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 79 người bị thương. Một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đang được tiến hành.

Vụ việc xảy ra tại ga Bekasi Timur, cách Jakarta khoảng 25km. Cảnh sát trưởng Jakarta, ông Asep Edi Suheri cho biết một đoàn tàu đường dài đã tông mạnh vào toa cuối - toa dành riêng cho phụ nữ - của một đoàn tàu ngoại ô đang dừng đỗ.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở Bekasi Timur, cách thủ đô Jakarta, Indonesia khoảng 25km, ngày 27-4-2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo phát ngôn viên công ty đường sắt quốc gia KAI, nguyên nhân ban đầu là do một chiếc taxi đã va quệt vào tàu ngoại ô tại một đoạn giao cắt, khiến tàu này buộc phải dừng ngay trên đường ray trước khi thảm kịch xảy ra.

Đại diện KAI xác nhận toàn bộ thương vong đều nằm ở tàu ngoại ô. Hơn 240 hành khách trên đoàn tàu đường dài đã được sơ tán an toàn. Tính đến rạng sáng 28-4, 5 nạn nhân được xác định đã tử vong, 79 người đang được theo dõi tại bệnh viện.

Phó Chủ tịch Hạ viện Sufmi Dasco Ahmad cho biết số người thương vong có khả năng sẽ tiếp tục tăng lên trong quá trình cứu hộ.

Bão tuyết trái mùa phủ trắng Moscow, giao thông tê liệt, nhiều phương tiện hư hại

Một đợt bão tuyết bất thường giữa mùa xuân đã tràn qua Moscow (Nga) và khu vực lân cận trong đêm 26-4 và ngày 27-4, gây nhiều thiệt hại về hạ tầng, làm gián đoạn giao thông và sinh hoạt của người dân.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Moscow, thành phố đã phải phát đi cảnh báo thời tiết mức “màu cam” khi mưa, tuyết và gió mạnh đồng thời xuất hiện.

Bão tuyết bất thường khiến nhiều cây đổ rạp. Ảnh: RT



Riêng ngày 27-4, lượng mưa đạt tới mức 73% trung bình tháng Tư, kèm tuyết rơi dày tới 4 cm, gió giật mạnh 25 m/giây. Bão tuyết khiến 6 người bị thương, hơn 160 phương tiện hư hại, 19 khu vực mất điện.

Thời tiết khắc nghiệt buộc chính quyền thành phố triển khai chế độ ứng phó khẩn cấp, huy động gần 500 nhân viên cứu hộ.