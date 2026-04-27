Tin thế giới tối 27-4: Mỹ không kích tàu tình nghi buôn ma túy ở Đông Thái Bình Dương

(GLO)- Mỹ không kích tàu tình nghi buôn ma túy ở Đông Thái Bình Dương; Ngoại trưởng Iran thăm Nga, tìm cách phá bế tắc đàm phán với Mỹ; Israel siết chặt quy định an ninh do căng thẳng với Hezbollah; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 27-4.

Mỹ không kích tàu tình nghi buôn ma túy ở Đông Thái Bình Dương

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ ngày 27-4 thông báo đã không kích một tàu tình nghi tham gia hoạt động buôn bán ma túy tại khu vực Đông Thái Bình Dương. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong vụ không kích này.

Thông báo đăng trên mạng xã hội X nêu rõ con tàu trên do các tổ chức bị liệt vào danh sách khủng bố điều hành và đang di chuyển trên tuyến hàng hải bị nghi là đường vận chuyển ma túy.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở vùng biển phía Đông Thái Bình Dương. Ảnh: abcnews.com/TTXVN

Đây là vụ việc mới nhất trong loạt chiến dịch tương tự được quân đội Mỹ triển khai trong những tháng gần đây.

Theo thống kê, từ đầu tháng 9 năm ngoái, quân đội Mỹ đã tiến hành 50 cuộc không kích nhằm vào các tàu tình nghi buôn ma túy trên biển, khiến ít nhất 185 người thiệt mạng. Tuy nhiên, đến nay chính quyền vẫn chưa công bố bằng chứng xác thực cho thấy các tàu bị tấn công thực sự tham gia hoạt động buôn bán ma túy, làm dấy lên tranh luận về tính hợp pháp của các chiến dịch.

Ngoại trưởng Iran thăm Nga, tìm cách phá bế tắc đàm phán với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết chuyến công du tới St. Petersburg, nơi ông dự kiến hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, là “cơ hội thuận lợi” để hai bên trao đổi về những diễn biến liên quan đến cuộc chiến hiện nay.

Trong một cuộc phỏng vấn video do hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA công bố ngày 27-4, ông Araghchi nhấn mạnh: Iran và Nga từ lâu duy trì các cuộc tham vấn thường xuyên về những vấn đề lớn, đặc biệt là các vấn đề khu vực và quốc tế, đồng thời trao đổi nhiều nội dung trong quan hệ song phương.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (thứ 2 từ phải) đến St. Petersburg để tham dự các cuộc đàm phán ngoại giao vào ngày 27-4-2026. Ảnh: Reuters

Trước khi tới Nga, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran đã có các cuộc gặp với những bên trung gian quan trọng tại Pakistan và Oman vào cuối tuần qua. Theo ông Araghchi, tại Pakistan, các bên tập trung thảo luận điều kiện để nối lại đàm phán giữa Iran và Mỹ. Trong khi đó, tại Oman, nội dung trao đổi xoay quanh lợi ích chung liên quan đến eo biển Hormuz.

Tại Nga, bên cạnh cuộc gặp với Tổng thống Putin, ông Araghchi cũng cho biết sẽ hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov.

Iran đề xuất tách eo biển Hormuz khỏi thỏa thuận hạt nhân

Iran đang tìm cách tháo gỡ nút thắt tại eo biển Hormuz bằng một đề xuất mới gửi tới Mỹ, song cách tiếp cận này lại cho thấy khoảng cách chiến lược giữa hai bên vẫn chưa thể thu hẹp.

Iran đề xuất tách eo biển Hormuz khỏi thỏa thuận hạt nhân. Ảnh: Reuters

Theo các quan chức khu vực nắm được nội dung đàm phán, Iran đề nghị chấm dứt việc kiểm soát chặt tuyến hàng hải huyết mạch này mà không gắn với vấn đề hạt nhân – điểm mấu chốt trong các yêu cầu của Mỹ. Đổi lại, Iran muốn Mỹ dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng và hoạt động hàng hải của mình.

Đề xuất được chuyển tới Mỹ thông qua Pakistan trong bối cảnh các kênh đối thoại trực tiếp giữa hai bên vẫn chưa được khôi phục. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định khả năng Washington chấp nhận phương án này là rất thấp, khi Tổng thống Donald Trump vẫn kiên quyết đặt điều kiện chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran như một phần không thể tách rời của bất kỳ thỏa thuận toàn diện nào.

Israel siết chặt quy định an ninh do căng thẳng với Hezbollah

Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel ngày 26-4 đã ra thông báo cập nhật hướng dẫn an ninh cho các cộng đồng ở khu vực phía Bắc trong bối cảnh căng thẳng giữa quân đội nước này với lực lượng vũ trang Hezbollah ở miền Nam Liban vẫn tiếp tục leo thang.

Quy định mới giới hạn quy mô hoạt động tụ tập tại những khu dân cư dọc biên giới với Liban ở mức không quá 1.500 người và có hiệu lực từ 22h30 tối 26-4 (giờ địa phương).

Khu vực biên giới phía Bắc Israel được siết chặt các biện pháp an ninh trong bối cảnh xung đột với Hezbollah leo thang. Ảnh: France24

Cùng ngày, Diễn đàn các địa phương tuyến đầu cho biết cơ quan này đã quyết định nâng mức cảnh báo tại các cộng đồng trong khu vực lên “màu cam”, đồng thời đóng cửa trường học và các cơ sở giáo dục từ ngày 28-4.

Những động thái trên được đưa ra trong bối cảnh giá tăng lo ngại về an ninh ở khu vực, xuất phát từ tần suất dồn dập các cuộc giao tranh qua lại giữa Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) với lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban trong những ngày gần đây. Trong thông báo mới nhất, quân đội Israel thông báo IDF đã bắt đầu đợt tấn công mới nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở thung lũng Bekaa thuộc miền Đông Liban và một số khu vực khác tại miền Nam.

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng trưởng năm thứ 11 liên tiếp

Các nhà nghiên cứu ngày 27-4 dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ghi nhận chi tiêu quân sự toàn cầu đạt gần 2.900 tỷ USD trong năm 2025, đánh dấu năm tăng trưởng thứ 11 liên tiếp, khi tình trạng bất ổn và tái vũ trang thúc đẩy ngân sách quốc phòng.

Binh sỹ Mỹ tham gia một cuộc tập trận tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo SIPRI, 3 quốc gia chi tiêu nhiều nhất - gồm Mỹ, Trung Quốc và Nga - đã dành tổng cộng 1.480 tỷ USD cho lĩnh vực quốc phòng, chiếm hơn 50% tổng chi tiêu quân sự toàn thế giới.

Xét về tổng thể, chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2025 tăng 2,9% so với năm 2024, bất chấp sự sụt giảm của Mỹ - quốc gia có ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới.