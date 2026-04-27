Tin thế giới sáng 27-4: Hé lộ chi tiết kế hoạch của nghi phạm nổ súng tại tiệc ở Nhà Trắng

(GLO)- Hé lộ chi tiết kế hoạch của nghi phạm nổ súng tại tiệc ở Nhà Trắng; Tân thủ tướng Hungary thúc đẩy đàm phán giải ngân các quỹ của EU; Iran vạch lằn ranh đỏ khi 15.000 binh sĩ Mỹ tiến sát lãnh thổ; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 27-4.

Hé lộ chi tiết kế hoạch của nghi phạm nổ súng tại tiệc có ông Trump

Nghi phạm nổ súng tại bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đã viết một bản thú nhận, trong đó nêu rõ kế hoạch nhắm vào các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từ cao xuống thấp.

Nghi phạm Cole Tomas Allen trong vụ nổ súng tại tiệc phóng viên Nhà Trắng. Ảnh: X

Theo CBS, trong thư thú nhận, Cole Allen, nghi phạm vụ nổ súng tại bữa tiệc có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump, viết rằng lực lượng thực thi pháp luật, nhân viên khách sạn và khách mời không phải là mục tiêu định sẵn của hắn, nhưng hắn vẫn sẽ tấn công họ để tiếp cận được các quan chức chính quyền.

Cole Allen, 31 tuổi, đã xông vào một chốt kiểm soát an ninh bên ngoài bữa tiệc, mang theo một khẩu súng săn, một khẩu súng ngắn và dao. Ông Trump và các quan chức chính quyền khác đã nhanh chóng được hộ tống rời khỏi sự kiện, và bữa tiệc đã bị hủy bỏ ngay sau đó.

Các nguồn tin thực thi pháp luật cho biết, anh trai của Allen đã gọi điện báo cảnh sát ở Connecticut vì hoảng sợ bởi email mà anh ta và các thành viên khác trong gia đình nhận được. Trong email, hắn viết rằng dự định thực hiện vụ tấn công vì không đồng tình với một số chính sách. Nghi phạm viết hắn định nhắm vào các quan chức chính quyền theo thứ tự "ưu tiên từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất".

Tân thủ tướng Hungary thúc đẩy đàm phán giải ngân các quỹ của EU

Ngày 26-4, Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar cho biết, ông sẽ có cuộc hội đàm khẩn cấp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào ngày 29-4 tới để nhanh chóng giải phóng hàng tỷ USD tiền quỹ của EU trước nguy cơ Hungary mất khoản tiền này.

Thủ tướng đắc cử Hungary Peter Magyar. Ảnh: Reuters

Thủ tướng đắc cử Hungary Magyar nhấn mạnh, Budapest có nguy cơ mất khoảng 10 tỷ euro tiền quỹ phục hồi hậu đại dịch nếu không đáp ứng được thời hạn tháng 8 sắp tới. Do đó, cuộc gặp khẩn cấp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen là bước đi cần thiết để thảo luận về việc giải ngân các quỹ của EU.

Ngoài nguy cơ mất khoảng 10 tỷ euro từ quỹ phục hồi hậu đại dịch nếu không đáp ứng được hạn chót tháng 8, hiện khoảng 18 tỷ euro khác vẫn bị đóng băng do những lo ngại lâu dài của EU về vấn đề tham nhũng dưới thời ông Orban.

Việc thúc đẩy đàm phán với EU để giải ngân các quỹ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới nhằm khôi phục niềm tin với EU, cũng như thực hiện các cam kết với cử tri và ổn định đất nước.

Iran vạch lằn ranh đỏ khi 15.000 binh sĩ Mỹ tiến sát lãnh thổ

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã chuyển các thông điệp thông qua Pakistan tới Mỹ về những điều mà Tehran không chấp nhận đối với các yêu cầu của Mỹ.

“Những thông điệp này liên quan đến một số lằn ranh đỏ của Iran, bao gồm vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz”, hãng tin Fars, thân cận với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, cho biết.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Tass

Thông điệp của Iran được đưa ra trong bối cảnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận hơn 200 máy bay và trực thăng của Mỹ, cùng với 15.000 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến, đã đến Trung Đông theo 3 nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford và USS George H.W. Bush.

Theo một số nguồn tin, Washington có thể đang triển khai kế hoạch cho các cuộc tấn công mới vào hàng loạt mục tiêu của Iran ở eo biển Hormuz, trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn hiện tại đổ vỡ.

Israel và Hezbollah cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

Israel và Hezbollah ngày 26-4 tiếp tục đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn tại Liban.

Phát biểu trong cuộc họp nội các Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cáo buộc “những hành động vi phạm của Hezbollah đang phá vỡ lệnh ngừng bắn”, đồng thời tuyên bố Israel “đang hành động mạnh mẽ theo các thỏa thuận đã đạt được với Mỹ, và nhân tiện, cả với Liban”.

Khói bốc lên từ thị trấn Arnoun ở tỉnh Nabatieh, miền nam Liban, sau một cuộc không kích vào ngày 26-4-2026. Ảnh: AFP

Còn trong các tuyên bố của Hezbollah, lực lượng này cho biết đã nhắm mục tiêu vào binh sĩ và các vị trí của Israel tại miền Nam Liban, đáp trả việc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn và tấn công các làng mạc của Liban, tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công.

Theo Bộ Y tế Liban, 14 người đã thiệt mạng và 37 người khác bị thương trong các vụ tấn công này. Các cuộc tấn công của Israel cũng phá hủy các cơ sở hạ tầng, trong đó có một nhà thờ Hồi giáo ở khu vực Zawtar al-Sharqiyah.

Canada ghi nhận ca HIV đầu tiên thuyên giảm bền vững sau ghép tủy xương

Một người đàn ông 62 tuổi mà giới khoa học gọi là “Bệnh nhân Toronto”, được ghi nhận là ca mắc HIV đầu tiên tại Canada, đã đạt được trạng thái thuyên giảm bền vững sau khi trải qua ca ghép tủy xương từ người hiến mang đột biến hiếm gặp có khả năng kháng virus.

Trường hợp này được các chuyên gia thuộc Mạng lưới Y tế Đại học Toronto và Đại học Toronto phối hợp theo dõi, điều trị và nghiên cứu.

Bác sỹ Mario Ostrowski tại Bệnh viện St. Michael's, Unity Health Toronto, đồng thời là Giáo sư về miễn dịch học, y học xét nghiệm và bệnh lý học tại Khoa Y Temerty thuộc Đại học Toronto. Ảnh: Đại học Toronto

Các nhà khoa học sở tại cho biết bệnh nhân đã ngừng sử dụng thuốc kháng virus từ tháng 7-2025, song đến nay vẫn không phát hiện HIV trong cơ thể. Thành công này mở ra thêm hướng nghiên cứu mới trong nỗ lực tìm kiếm phương pháp điều trị HIV ít xâm lấn hơn.

Bà Sharon Walmsley - Giám đốc Phòng khám HIV tại Bệnh viện Đa khoa Toronto - khẳng định kết quả trên đã đưa Canada vào nhóm các quốc gia có đóng góp đáng chú ý trong nghiên cứu hướng tới chữa khỏi HIV.

Theo thông tin từ nhóm nghiên cứu, thế giới đến nay mới ghi nhận khoảng 10 bệnh nhân được xem là đã khỏi HIV sau các thủ thuật tương tự. “Bệnh nhân Toronto” hiện chưa được chính thức xếp vào nhóm này, nhưng được coi là đang trong tình trạng thuyên giảm bền vững. Nếu tiếp tục không phát hiện HIV trong thời gian tới, “Bệnh nhân Toronto” có thể được xem là một ca khỏi bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế.