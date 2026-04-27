Tin thế giới tối 26-4: Ukraine tập kích Crimea, phá hủy nhiều tàu chiến và tiêm kích Nga

(GLO)- Ukraine tập kích Crimea, phá hủy nhiều tàu chiến và tiêm kích Nga; Israel: Hàng nghìn người biểu tình ở Tel Aviv kêu gọi giảm căng thẳng; Tàu chở dầu Mỹ lần đầu cập cảng Nhật Bản kể từ khi nổ ra xung đột ...là những thông tin quốc tế nổi bật tối 26-4.

Ukraine tập kích Crimea, phá hủy nhiều tàu chiến và tiêm kích Nga

Theo tờ Kyiv Post, các đơn vị tác chiến đặc biệt thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm 26-4 (giờ địa phương) nhằm vào các tài sản quân sự của Nga tại bán đảo Crimea, bao gồm trụ sở Hạm đội Biển Đen và nhiều tàu chiến giá trị cao.

Lực lượng đặc nhiệm Alpha của SBU, hành động theo chỉ đạo của Tổng thống Zelensky, đã sử dụng thiết bị bay không người lái tầm xa để tấn công căn cứ hải quân Sevastopol và sân bay Belbek.

Một trong những tàu bị Cơ quan An ninh Ukraine nhắm mục tiêu tại Crimea, ngày 26-4-2026. Ảnh: SBU/Kyiv Post

Cơ quan này xác nhận rằng các tàu đổ bộ cỡ lớn Yamal và Filchenkov, cùng tàu trinh sát Ivan Khurs, đã bị hư hại trong cuộc tập kích. Tại sân bay Belbek, đòn tấn công đã phá hủy một tiêm kích MiG-31 và đánh trúng khu kỹ thuật - vận hành của căn cứ.

Chiến dịch cũng đồng thời nhắm vào hệ thống giám sát và phòng thủ khu vực của Nga. Các đơn vị SBU đã vô hiệu hóa một trạm radar (Mys-M1), tấn công trung tâm huấn luyện Lukomka và đánh trúng sở chỉ huy tình báo vô tuyến của lực lượng phòng không.

Ông Yevhenii Khmara, quyền lãnh đạo SBU, cho biết nhiệm vụ này nhằm làm suy yếu khả năng kiểm soát không phận và bảo vệ lực lượng của đối phương.

Cũng trong đêm 26/4, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, một nhà máy lọc dầu tại thành phố Yaroslavl và nhiều mục tiêu khác trong lãnh thổ Nga cũng đã bị thiết bị bay không người lái của Ukraine tấn công.

Israel: Hàng nghìn người biểu tình ở Tel Aviv kêu gọi giảm căng thẳng

Ngày 25-4, hàng nghìn người dân Israel đã tập trung tại trung tâm Tel Aviv để tham gia một cuộc biểu tình kêu gọi chính phủ theo đuổi chính sách hòa bình.

Những người biểu tình mang theo các biểu ngữ hối thúc chính phủ điều chỉnh chính sách theo hướng giảm căng thẳng và tránh xung đột trong khu vực. Họ cũng yêu cầu tổ chức bầu cử sớm và bảo vệ các giá trị dân chủ.

Người dân xuống đường biểu tình ở Tel Aviv kêu gọi giảm căng thẳng. Ảnh: AA

Ngoài ra, một trong những yêu cầu trọng tâm là thành lập ủy ban điều tra về việc không ngăn chặn được cuộc tấn công của phong trào Hamas ngày 7-10-2023, sự kiện đã dẫn đến chuỗi xung đột kéo dài nhiều năm.

Lực lượng cảnh sát được triển khai đông đảo tại hiện trường nhưng không can thiệp, do cuộc biểu tình đã được chính quyền cho phép và diễn ra trong trật tự.

Tàu chở dầu Mỹ lần đầu cập cảng Nhật Bản kể từ khi nổ ra xung đột

Ngày 26-4, một tàu chở dầu của Mỹ đã cập cảng Nhật Bản, đánh dấu lô dầu nhập khẩu đầu tiên từ Mỹ vào nước này kể từ khi cuộc xung đột tại Iran bùng phát vào cuối tháng 2.

Tàu chở dầu Mỹ cập cảng ở vịnh Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: NHK

Tập đoàn Cosmo Energy Holdings, đơn vị thu mua dầu thô từ Mỹ, cho biết tàu chở dầu này đã cập cảng ở vịnh Tokyo, vận chuyển khoảng 145.000 kilolit dầu, tương đương nhu cầu tiêu thụ trong nửa ngày của Nhật Bản. Trước đó, con tàu rời cảng ở bang Texas (Mỹ) ngày 22-3 và di chuyển qua kênh đào Panama, tuyến hàng hải có thể tiếp nhận các tàu cỡ nhỏ hơn.

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông gia tăng, Chính phủ Nhật Bản và các nhà bán buôn dầu mỏ đang nỗ lực tìm nguồn cung thay thế nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Ngoài Mỹ, Tokyo cũng hướng tới nhập khẩu dầu từ các khu vực khác như Nam Mỹ và Trung Á.

Indonesia đình chỉ 1.700 bếp ăn vi phạm tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm

Chính phủ Indonesia tạm thời đình chỉ hoạt động của hơn 1.700 bếp ăn phục vụ chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí, sau khi phát hiện nhiều vi phạm về tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm, khiến hơn 11.000 trường hợp ngộ độc thực phẩm trong năm 2025.

Một số học sinh tỉnh Trung Java, Indonesia được điều trị tại một cơ sở y tế do ngộ độc thực phẩm hôm 18-4. Ảnh: Quân sự Demak



Phát biểu trước báo giới tại Jakarta ngày 25-4, người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát Phát triển và Điều tra Đặc biệt của chính phủ, ông Aries Marsudiyanto cho biết: Hầu hết các bếp ăn phục vụ chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí bị đình chỉ do cắt giảm chi phí, hạ thấp tiêu chuẩn bữa ăn. Yêu cầu các bếp ăn phải khắc phục những thiếu sót, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, nếu không sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động. Đồng thời kêu các nhà điều hành ưu tiên chất lượng hơn lợi nhuận, đảm bảo trẻ em được tiếp cận với thực phẩm an toàn và bổ dưỡng.

Chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí là một trong những chương trình trọng điểm của Tổng thống Prabowo Subianto, nhằm cung cấp các bữa ăn dinh dưỡng hàng ngày cho 82 triệu học sinh và phụ nữ mang thai, để chống suy dinh dưỡng thấp còi và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Đến nay, Chương trình đang được triển khai trên toàn quốc thông qua 23.678 bếp ăn, phục vụ hơn 60 triệu người, trong đó khoảng 49 triệu học sinh. Tuy nhiên, quá trình triển khai chương trình phát hiện nhiều sai phạm, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm.