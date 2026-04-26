Tin thế giới sáng 26-4: Iran gửi đề xuất mới chỉ 10 phút sau khi Mỹ hủy đàm phán ở Pakistan

(GLO)- Iran gửi đề xuất mới chỉ 10 phút sau khi Mỹ hủy đàm phán ở Pakistan; Thủ tướng Israel ra lệnh tấn công Hezbollah; Campuchia trục xuất hàng nghìn người nước ngoài liên quan lừa đảo trực tuyến... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 26-4.

Iran gửi đề xuất mới chỉ 10 phút sau khi Mỹ hủy đàm phán ở Pakistan

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ Iran đã đưa ra đề xuất cải thiện đáng kể chỉ trong vòng 10 phút sau khi ông quyết định hủy một vòng đàm phán.

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, trong một phát biểu với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Không lực Một tại Florida để bay trở lại Washington vào hôm 25-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Họ đã đưa cho chúng tôi một văn bản có thể tốt hơn, và điều thú vị là ngay khi tôi hủy nó, trong vòng 10 phút chúng tôi đã nhận được một văn bản mới tốt hơn nhiều”.

Tổng thống Trump cho biết Iran gửi đề xuất chỉ 10 phút sau khi Mỹ hủy đàm phán ở Pakistan. Ảnh: The Hill

Tiết lộ này cho thấy bề ngoài đàm phán có vẻ như đã đổ vỡ, nhưng áp lực qua các kênh hậu trường có thể đang phát huy tác dụng ngay cả khi các cuộc đàm phán chính thức bị đình trệ.

Tổng thống Trump cho biết ông đã hủy kế hoạch cử các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan vì chuyến đi “đòi hỏi di chuyển nhiều” và vì các nhà đàm phán của ông “không gặp lãnh đạo cao nhất của đất nước Iran”, hàm ý rằng phái đoàn Iran tới Pakistan không có đủ thẩm quyền để đưa ra các cam kết ràng buộc.

Tuy nhiên, phản hồi nhanh chóng từ phía Iran dường như đã chứng minh nhận định của ông. Dù không tiết lộ nội dung cụ thể của các đề xuất, nhưng Tổng thống Trump cho biết đề xuất thứ hai cho thấy “họ đã đưa ra rất nhiều”.

Thủ tướng Israel ra lệnh tấn công Hezbollah

Thủ tướng Israel ra lệnh quân đội tấn công mạnh các mục tiêu Hezbollah tại Liban, bất chấp lệnh ngừng bắn vừa được gia hạn 3 tuần. Giao tranh tiếp diễn khiến nhiều người thương vong.

Bộ Y tế Liban cho biết, các cuộc tấn công của Israel hôm 25-4 tại miền Nam nước này đã khiến 6 người thiệt mạng. Trong khi hãng thông tấn Liban đưa tin về các vụ nã pháo phá hủy nhà cửa tại miền Nam Liban.

Khói bốc lên từ một ngôi làng ở miền nam Liban khi quân đội Israel tiến hành chiến dịch tại đây, nhìn từ phía biên giới Israel, ngày 23-4-2026. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt 3 thành viên Hezbollah trong hôm qua, cũng như chặn 2 quả rocket của Hezbollah.

Quân đội Israel cũng tiếp tục cảnh báo người dân không quay trở lại hàng chục địa điểm ở miền Nam Liban, nằm trong cái gọi là “Đường ranh giới màu vàng”, do Israel thiết lập sâu bên trong lãnh thổ Liban từ 5-10km.

Romania sơ tán hơn 200 người do UAV của nước ngoài bị rơi

Ngày 25-4, nhà chức trách Romania đã sơ tán hơn 200 người khỏi khu vực có thiết bị bay không người lái (UAV) của nước ngoài bị rơi.

Cảnh sát phong tỏa khu vực đã được sơ tán sau vụ rơi máy bay không người lái của Nga ở Galati, Romania, ngày 25-4-2026. Ảnh: Reuters

Thông báo của lực lượng dịch vụ khẩn cấp cho biết: "Một UAV đã rơi xuống khu vực đông dân cư, có khả năng mang theo chất nổ”.

Hiện không có thương vong nào được báo cáo, nhưng một cột điện và một nhà kho đã bị hư hại. Cơ quan chức năng đã cắt nguồn cung cấp khí đốt như một biện pháp phòng ngừa.

Sau vụ việc trên, Bộ Quốc phòng Anh đã điều động khẩn cấp 2 máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh đóng tại Borcea (Romania).

Mỹ mở chiến dịch thu hồi 22,2 tỷ USD gian lận thời COVID-19

Cơ quan Quản trị Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) của Mỹ phối hợp với lực lượng đặc nhiệm bài trừ gian lận của Nhà Trắng đã chính thức chuyển 562.000 khoản vay bị nghi gian lận thời đại dịch COVID-19 sang Bộ Tài chính để tiến hành truy thu, đánh dấu đợt thu hồi tài sản lớn nhất trong lịch sử cơ quan này.

Mỹ mở chiến dịch thu hồi 22,2 tỷ USD gian lận thời COVID-19. Ảnh: Getty images

Các khoản vay trên liên quan đến khoản tiền 22,2 tỷ USD từ Chương trình Bảo vệ Lương (PPP) và chương trình hỗ trợ thiệt hại kinh tế COVID-19, vốn đã bị xác định có dấu hiệu gian lận từ trước nhưng chưa từng được chuyển sang truy thu hoặc điều tra trong giai đoạn chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Song song với việc chuyển hồ sơ sang Bộ Tài chính, SBA cũng chuyển hồ sơ về các trường hợp này sang Bộ Tư pháp để phục vụ công tác điều tra. Với quyết định mới này, Bộ Tài chính sẽ bắt đầu tiến hành thu hồi các khoản nợ tồn đọng, như một phần trong cam kết của Tổng thống Donald Trump nhằm thu hồi tiền thuế bị chiếm đoạt trong thời kỳ đại dịch.

Campuchia trục xuất hàng nghìn người nước ngoài liên quan lừa đảo trực tuyến

Trong 9 tháng gần đây, lực lượng chức năng Campuchia đã ra quân triệt phá hơn 250 tụ điểm lừa đảo trực tuyến, trục xuất 13.039 người nước ngoài liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Lực lượng chức năng tỉnh Banteay Meanchey đột kích tòa nhà được dùng cho hoạt động lừa đảo trực tuyến tại thành phố Poipet, bắt giữ hơn 270 đối tượng, thu giữ nhiều vật chứng. Ảnh: AKP/TTXVN phát

Thông cáo báo chí ngày 24-4 của Đơn vị phát ngôn Chính phủ Hoàng gia Campuchia cho biết trong 9 tháng gần đây, từ tháng 7-2025 đến trung tuần tháng 4-2026, lực lượng chức năng các cấp tại thủ đô Phnom Penh và các địa phương trong cả nước đã ra quân triệt phá hơn 250 tụ điểm lừa đảo trực tuyến, trong đó có 91 sòng bạc.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã hoàn thành hồ sơ, chuyển 112 vụ việc sang tòa án, liên quan hơn 1.000 nghi phạm, bao gồm công dân Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Campuchia.