Mỹ phê duyệt bán vũ khí cho 4 đồng minh Trung Đông

(GLO)- Các nước nằm trong thỏa thuận bán vũ khí vừa được Chính phủ Mỹ phê duyệt gồm Israel, Qatar, Kuwait và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Thương vụ này trị giá hơn 8,6 tỷ USD.

Cụ thể, chính quyền Tổng thống Trump đã đồng ý bán cho Israel hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác APKWS trị giá 992,4 triệu USD, một hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp trị giá 2,5 tỷ USD cho Kuwait.

Hình ảnh không tiết lộ thời gian cho thấy mô hình trình diễn của BAE Systems bắn thử rốc két được trang bị hệ thống dẫn đường bằng laser APKWS: Ảnh: AP

Ngoài ra, Mỹ cũng nhất trí bán thêm cho Qatar số tên lửa Patriot trị giá 4,01 tỷ USD và bán một vũ khí APKWS trị giá 147,6 triệu USD cho Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).

Ngoại trưởng Marco Rubio đã xác định tình trạng khẩn cấp hiện tại do cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã đặt ra yêu cầu phải lập tức bán vũ khí cho các đồng minh, đồng thời miễn trừ các yêu cầu xét duyệt của quốc hội đối với các thương vụ trên.