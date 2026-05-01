Tin thế giới tối 1-5: Nga phóng hơn 6500 UAV vào Ukraine trong tháng 4

(GLO)- Nga phóng hơn 6500 UAV vào Ukraine trong tháng 4; Australia không cho những phụ nữ có liên quan đến IS hồi hương; Mỹ bỏ thuế với rượu whisky Scotland sau chuyến thăm của Vua Charles III; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 1-5.

Nga phóng hơn 6500 UAV vào Ukraine trong tháng 4

Hãng thông tấn Pháp AFP ngày 1-5 công bố đánh giá dựa trên thống kê của Bộ tư lệnh không quân Ukraine, theo đó Nga dùng tổng cộng 6.583 máy bay không người lái (UAV) trong các cuộc tập kích vào tháng 4.

Con số trên cao hơn 2% so với lượng UAV trong tháng 3, vốn là kỷ lục trước đó. Ukraine đã tuyên bố hạ tổng cộng 88% tên lửa và UAV của Nga.

UAV Geran của Nga bay trên thành phố Lviv, Ukraine. Ảnh: Reuters

Các chuyên gia phương Tây nhận định Nga trước đây gần như chỉ phóng UAV vào ban đêm, song những tuần gần đây tăng cường tần suất tập kích vào ban ngày và dường như nhằm gây ra thêm nhiều thiệt hại cho Ukraine.

"Nga áp dụng chiến thuật mới là kết hợp đòn tấn công lớn vào ban đêm và một cuộc tập kích với quy mô tương đương vào ban ngày, có nguy cơ gây thương vong dân sự", Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ đánh giá.

Pavlo Palisa, phó chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cáo buộc đây là nỗ lực của Nga nhằm gây hoảng loạn cho người dân Ukraine khi mùa đông kết thúc. "Đây cũng là vấn đề kinh tế khi các vụ tập kích quy mô lớn vào giờ hành chính làm tê liệt đáng kể hoạt động kinh doanh", ông Palisa nói.

Australia không cho những phụ nữ có liên quan đến IS hồi hương

Trong bối cảnh trại tị nạn Al Roj ở Syria chuẩn bị đóng cửa vào cuối năm nay, chính quyền Syria đang cố gắng đưa những người nước đang sinh sống ở đây về nước. Tuy vậy Australia tiếp tục từ chối nhận lại những người có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Truyền thông Australia trích dẫn nguồn từ chính quyền Syria cho biết, nước này vừa tiếp tục từ chối 4 phụ nữ là công dân Australia và 9 trẻ em có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được hồi hương để về nước.

Một trại tị nạn ở Syria. Ảnh: EPA

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng cho biết chính quyền nước này không tổ chức hồi hương và cũng không hỗ trợ những người này rời khỏi Syria để về nước. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke cho hay, những người trở về từ trại tị nạn Al Roj có thể sẽ phải gánh chịu những hình phạt vì đã rời nước này để tham gia IS.

Việc không cho các công dân Australia có liên hệ với IS về nước đang tạo ra cuộc tranh luận tại nước này khi một số chuyên gia luật pháp cho rằng Australia không có căn cứ pháp luật để ngăn công dân của mình trở về nước.

Mỹ dỡ bỏ thuế với rượu whisky Scotland sau chuyến thăm của Hoàng gia Anh

Ngày 30-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ dỡ bỏ thuế và các hạn chế đối với whisky Scotland, sau khi Nhà vua Anh Charles III và Hoàng hậu Camilla vừa kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 4 ngày tới Mỹ.

Theo tuyên bố đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết quyết định này được đưa ra “để vinh danh Nhà vua và Hoàng hậu Anh,” đồng thời nhấn mạnh đây là bước đi “trước đây chưa ai làm được.”

Nhà vua Anh Charles III (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Washington, DC ngày 28/4/2026. Ảnh: AA/TTXVN

Động thái trên được coi là một nhượng bộ thương mại đáng kể đối với Anh trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương chịu sức ép từ các bất đồng liên quan đến xung đột Iran.

Trong khuôn khổ các biện pháp thuế do Tổng thống Trump áp đặt trong nhiệm kỳ 2, rượu whisky Scotland chịu mức thuế 10%.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer xác nhận Washington sẽ cho phép whisky sản xuất tại Anh được hưởng ưu đãi thuế quan, coi đây là một phần của thỏa thuận kinh tế rộng hơn giữa hai nước nhằm mở rộng tiếp cận thị trường cho các ngành chủ chốt như thịt bò, dược phẩm và ethanol.

Venezuela tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực dầu khí

Chính phủ Venezuela ngày 30-4 đã ký kết một loạt thỏa thuận với các doanh nghiệp Mỹ nhằm tăng cường khai thác dầu khí. Động thái diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục có dấu hiệu cải thiện.

Theo các thỏa thuận, hai công ty của Mỹ là công ty dầu khí Hunt Overseas Oil Company và công ty năng lượng Crossover Energy sẽ tham gia hoạt động khai thác tại Vành đai Orinoco, khu vực tập trung phần lớn trữ lượng dầu mỏ của Venezuela.

Đặc phái viên Mỹ Jarrod Agen phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Caracas

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez nhấn mạnh các thỏa thuận này phản ánh “sự hội tụ lợi ích” giữa hai nước, đồng thời khẳng định Caracas cam kết xây dựng nền tảng quan hệ lâu dài với Washington.

Venezuela hiện đang nỗ lực phục hồi ngành năng lượng và mở cửa hơn nữa cho đầu tư nước ngoài sau các cải cách nhằm tự do hóa lĩnh vực này. Trước đó, nước này cũng đã ký kết hợp tác với nhiều tập đoàn năng lượng quốc tế như Chevron, Eni và Repsol. Việc thúc đẩy khai thác dầu khí của Venezuela được xem là cần thiết trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động, đặc biệt khi nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn, khiến giá dầu phi mã và tăng nhu cầu bổ sung nguồn cung.