Tin thế giới sáng 1-5: Iran đánh chặn UAV tại thủ đô Tehran

(GLO)- Iran đánh chặn UAV tại thủ đô Tehran; Các cuộc không kích của Israel khiến 4 người thiệt mạng ở Gaza; Anh nâng cảnh báo khủng bố lên mức "nghiêm trọng"; Mỹ nối lại chuyến bay thẳng đến Venezuela sau 7 năm gián đoạn... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 1-5.

Iran đánh chặn UAV tại thủ đô Tehran

Truyền thông Iran cho biết hệ thống phòng không nước này đêm 30-4 đã khai hỏa đánh chặn các máy bay không người lái trên bầu trời thủ đô Tehran.

Động thái xảy ra trong bối cảnh giới chức Israel đang tăng tốc chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Iran sớm bùng phát trở lại, có thể chỉ sau vài ngày nữa.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran. Ảnh: AP

Theo các nguồn tin chính thức của Iran, hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt và khai hỏa đánh chặn các máy bay không người lái tại các khu vực phía Tây, phía Nam và Trung tâm thủ đô Tehran. Nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận, song chưa rõ do pháo phòng không hay các thiết bị xâm nhập gây ra. Nguồn gốc các máy bay xâm nhập cũng như thiệt hại liên quan trong vụ việc chưa được công bố.

Diễn biến xảy ra trong bối cảnh xuất hiện một số thông tin và dấu hiệu cho thấy chiến sự có thể sớm bùng phát trở lại.

Tại Israel, kênh số 12 đưa tin các lực lượng Israel đã được đặt trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng mở lại cuộc chiến với Iran. Theo nguồn tin, giới chức Israel tin rằng đàm phán Mỹ-Iran có thể đổ vỡ ngay đầu tuần tới, đồng nghĩa khả năng tái phát xung đột sau ít ngày nữa.

Các cuộc không kích của Israel khiến 4 người thiệt mạng ở Gaza

Các cuộc không kích của Israel hôm 30-4 tại Dải Gaza đã khiến ít nhất 4 người Palestine thiệt mạng, trong khi một phái đoàn Hamas đang gặp gỡ các nhà trung gian hòa giải tại Ai Cập, để thảo luận về các cách thức nhằm khôi phục việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10-2025.

Một cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Ảnh: AP

Bạo lực ở Gaza vẫn tiếp diễn gần như hàng ngày, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10-2025. Ít nhất 824 người Palestine đã thiệt mạng và 2.316 người khác bị thương kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Cũng trong hôm 30-4, một quan chức Hamas cho biết, phái đoàn của lực lượng này đã đến Ai Cập hai ngày trước đó, để thảo luận với các nhà trung gian hòa giải về kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Anh nâng cảnh báo khủng bố lên mức "nghiêm trọng"

Ngày 30-4, Bộ Nội vụ Anh cho biết mức độ đe dọa khủng bố của Vương quốc Anh đã được nâng lên mức "nghiêm trọng", mức cao thứ hai trong hệ thống năm cấp, sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào người Do Thái xảy ra hôm 29-4 tại London.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công bằng dao nhằm vào cộng đồng Do Thái ở Golders Green, phía Bắc thủ đô London, Anh. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Nội vụ Anh viết: "Trung tâm Phân tích Khủng bố Liên hợp (JTAC) hôm nay đã... nâng Mức độ Đe dọa Quốc gia của Vương quốc Anh từ mức đáng kể, có nghĩa là một cuộc tấn công có khả năng xảy ra, lên mức nghiêm trọng, tức là một cuộc tấn công rất có khả năng xảy ra trong 6 tháng tới".

Theo JTAC - trực thuộc các cơ quan an ninh của Anh - mức độ đe dọa đã ở mức đáng kể kể từ tháng 2-2022, nhưng đã được nâng cấp sau vụ việc hôm 29-4, khi hai người đàn ông Do Thái bị đâm dao tại khu Golders Green, phía Bắc London. Cảnh sát London đang điều tra vụ việc theo hướng "tấn công khủng bố", trong bối cảnh gia tăng các vụ tấn công bài Do Thái trong những tuần gần đây.



Mỹ nối lại chuyến bay thẳng đến Venezuela sau 7 năm gián đoạn

Chuyến bay thương mại trực tiếp đầu tiên giữa nước này và Venezuela dự kiến đáp xuống thủ đô Caracas vào ngày 30-4, sau 7 năm bị đình chỉ theo lệnh của Bộ An ninh Nội địa Mỹ vì lý do an ninh.

Quang cảnh sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Chuyến bay mang số hiệu AA3599 do hãng American Airlines điều hành thông qua công ty con Envoy Air, khởi hành từ Miami, bang Florida (Mỹ) vào 10h16 (giờ địa phương) và đáp xuống Caracas sau khoảng 3 giờ bay, rồi quay trở lại Florida vào chiều cùng ngày.

Hãng hàng không cho biết sẽ khai triển thêm một chuyến bay mỗi ngày giữa Miami và Caracas, bắt đầu từ ngày 21-5 tới.

WB phê duyệt 300 triệu USD giúp Campuchia bứt phá hạ tầng giao thông và logistics

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt ngân sách 300 triệu USD hỗ trợ Campuchia nâng cấp mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối khu vực và tối ưu hóa năng lượng logistics quốc gia.

Campuchia nỗ lực mở rộng hạ tầng giao thông và logistics.

Theo thông báo của WB, sáng kiến ​​này sẽ được phát triển theo từng giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu tiên được phân bổ 150 triệu USD để tập trung vào các hạng mục ưu tiên, đặc biệt là các đoạn tuyến thuộc Hành lang Xuyên Á 21 (AH21), đồng thời kiện toàn năng lực quản lý logistics quốc gia. Dự kiến, chương trình sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 1,6 triệu người , bao gồm người tham gia giao thông và cộng đồng dân cư dọc tuyến hành lang.

Ông Peng Ponea, Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Campuchia, nhấn mạnh: Chương trình này có thể thực hiện quyết định tâm trí của Chính phủ trong việc tăng cường kết nối khu vực, đảm bảo hạ tầng giao thông phục vụ tốt nhất cho cả người dân và doanh nghiệp. Công việc nâng cấp các đoạn tuyến trên Quốc lộ thuộc hành lang Xuyên Á 21 không chỉ thắt chặt liên kết vùng mà còn tối ưu hóa hiệu quả logistics, giảm chi phí vận tải.

Ông Carlos Felipe Jaramillo, Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, tái khẳng định WB sẽ sát cánh cùng Campuchia trong việc xây dựng nền tảng hạ tầng cần thiết cho sự phát triển bền vững.