Tin thế giới sáng 2-5: Tổng thống Trump tuyên bố chiến sự với Iran 'đã chấm dứt'

(GLO)- Tổng thống Trump tuyên bố chiến sự với Iran 'đã chấm dứt'; Mỹ áp đặt thêm trừng phạt với Iran; Nga dừng trung chuyển dầu đến Đức qua đường ống Druzhba; Mỹ tăng thuế quan đối với ô tô nhập khẩu từ EU... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-5.

Tổng thống Trump tuyên bố chiến sự với Iran 'đã chấm dứt'

Tổng thống Trump thông báo kết thúc chiến sự với Iran, ngay trước khi hết thời hạn được tiến hành chiến dịch quân sự mà không cần xin phép quốc hội Mỹ.

Trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và quyền Chủ tịch Thượng viện Chuck Grassley ngày 1-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: "Không có cuộc giao tranh nào xảy ra giữa lực lượng Mỹ và Iran kể từ ngày 7-4-2026. Các hành động thù địch bắt đầu vào ngày 28-2-2026 đã chấm dứt".

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chiến sự với Iran đã chấm dứt trong thư gửi Chủ tịch lưỡng viện Quốc hội.

Trong thư, ông Trump thừa nhận xung đột có thể không được giải quyết, nói rằng Iran vẫn là "mối đe dọa đáng kể" đối với đất nước và quân đội Mỹ.

Bức thư được gửi khi sắp kết thúc thời hạn Tổng thống Mỹ có thể tự phát động chiến dịch quân sự mà không cần quốc hội phê chuẩn. Ông Trump thông báo với quốc hội về chiến sự với Iran khoảng 48 giờ sau khi quân đội Mỹ thực hiện đợt không kích đầu tiên, nghĩa là mốc 60 ngày kết thúc vào ngày 1-5.

Hiến pháp Mỹ trao cho quốc hội, không phải tổng thống, quyền tuyên chiến. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng với những chiến dịch ngắn hạn hoặc để đối phó nguy cơ cận kề.

Mỹ áp đặt thêm trừng phạt với Iran

Ngày 1-5, chính quyền Mỹ đã công bố biện pháp trừng phạt mới liên quan Iran, lần thứ 2 trong chưa đầy một tuần.

Thông báo áp đặt trừng phạt mới liên quan Iran, được Bộ Tài chính Mỹ công bố trên website chính thức, nhắm vào một tàu cùng một số cá nhân và thực thể. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo bất kỳ hãng vận tải nào trả phí cho phía Iran để được cấp phép cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, bao gồm cả các khoản đóng góp từ thiện cho các tổ chức nhân đạo của Iran như tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ, cũng đối mặt nguy cơ bị trừng phạt.

Một tàu tuần tra của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (bên trái) đang ở gần một tàu chở dầu neo đậu tại Vịnh Oman, gần eo biển Hormuz, ngày 1-5-2026. Ảnh: AP

Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy một tuần, chính quyền Mỹ áp đặt trừng phạt liên quan Iran. Trước đó, hôm 28-4, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng công bố lệnh trừng phạt với 35 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ hệ thống tài chính Iran.

Về phía Iran, Bộ Ngoại giao nước này khẳng định, Tehran vẫn đặt ưu tiên cho việc kết thúc hoàn toàn xung đột và đảm bảo một nền hòa bình bền vững. Tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đưa ra tối 1-5, vài giờ sau khi truyền thông Iran xác nhận Tehran đã chuyển đề xuất đàm phán sửa đổi cho Washington.

Nga dừng trung chuyển dầu đến Đức qua đường ống Druzhba

Từ ngày 1-5, Nga sẽ tạm dừng trung chuyển dầu của Kazakhstan qua đường ống dẫn dầu chính Druzhba đến Đức.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak giải thích lý do vì kỹ thuật không cho phép. Ông cho biết số dầu của Kazakhstan qua đường ống Druzhba đến Đức sẽ được chuyển hướng sang các tuyến đường vận chuyển khác khả dụng hơn.

Về phần mình, Assel Serikpayeva, Cố vấn Bộ trưởng kiêm Người phát ngôn chính thức của Bộ Năng lượng Kazakhstan, cho biết, do việc tạm dừng vận chuyển qua hệ thống Druzhba, nước này sẽ chia lại 260.000 tấn dầu sang các tuyến đường thay thế trong tháng Năm - tuyến đến cảng Ust-Luga (Biển Baltic) và đến hệ thống đường ống của Liên doanh Đường ống Caspian (CPC).

Việc Nga dừng trung chuyển dầu Kazakhstan có thể gây ra vấn đề cho Đức, vì Kazakhstan cung cấp gần 20% lượng dầu cho nhà máy lọc dầu lớn Schwedt (PCK Schwedt), nơi sản xuất 90% xăng, nhiên liệu máy bay, dầu diesel và dầu nhiên liệu cho Berlin và bang Brandenburg lân cận.

Mỹ tăng thuế quan đối với ô tô nhập khẩu từ EU

Ngày 1-5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ tăng thuế quan đối với các loại ô tô và xe tải từ Liên minh châu Âu (EU) lên mức 25% vào tuần tới, với cáo buộc rằng khối này đang không tuân thủ thỏa thuận thương mại song phương với Washington.

Tổng thống Trump cũng nhắc lại rằng các quốc gia sản xuất ô tô tại Mỹ sẽ không phải chịu thuế quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ tăng thuế quan đối với các loại ô tô và xe tải từ Liên minh châu Âu (EU) lên mức 25% vào tuần tới.

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi ông Trump tiếp tục chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cho rằng nhà lãnh đạo này nên tập trung vào việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine thay vì can thiệp vào tình hình Iran.

Đức có thể sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mức thuế cao đối với ô tô và phụ tùng, do đóng góp lớn vào lượng ô tô xuất khẩu của EU. Theo thỏa thuận thương mại vào năm 2025, chính quyền Mỹ đã giảm thuế đối với ô tô của EU xuống còn 15%. Trước đó, ô tô từ EU từng phải chịu tổng mức thuế lên tới 27,5%.

Mỹ: Máy bay hạng nhẹ gặp nạn, 5 người thiệt mạng

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 1-5 thông báo máy bay hạng nhẹ Cessna 421C đã rơi tại thành phố Wimberley, bang Texas vào khoảng 23h25 phút ngày 30-4 theo giờ địa phương (tức 11h25 phút ngày 1-5 theo giờ Hà Nội), khiến toàn bộ 5 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo giới chức Mỹ, máy bay đã cất cánh từ thành phố Amarillo, Texas và hướng đến Sân bay Quốc gia New Braunfels, phía Đông Bắc San Antonio. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho hay máy bay đã rơi xuống khu vực có nhiều cây cối và một vụ cháy sau va chạm đã phá hủy máy bay.

Trên mạng xã hội, thẩm phán hạt Hays, ông Ruben Becerra cho biết thêm rằng chiếc máy bay đang di chuyển với tốc độ cao tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ thông báo cơ quan này và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.