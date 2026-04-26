Hơn 1.200 học sinh thi “Tìm hiểu về danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh”

(GLO)- Chiều 25-4, Trường THPT số 2 Phan Bội Châu (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi “Tìm hiểu về danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh”, thu hút hơn 1.200 học sinh khối 10 và 11 tham gia.

Hội thi nhằm củng cố kiến thức của học sinh về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Điểm nhấn của chương trình là việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các phần thi, kết hợp liên môn giữa Ngữ văn, Lịch sử và Tin học.

Tham gia hội thi, các khối lớp được chia thành 3 đội, trải qua các phần thi gồm: khởi động với câu hỏi kiến thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh và ứng dụng AI; thi kể chuyện và giới thiệu sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng phim tư liệu về các di sản Hồ Chí Minh có tích hợp công nghệ AI.

Bên cạnh các phần thi, chương trình còn có hoạt động giao lưu hỏi đáp với khán giả và các tiết mục văn nghệ, tạo không khí sôi nổi, khuyến khích sự tham gia tích cực của học sinh. Thư viện nhà trường cũng bố trí không gian trưng bày sách nhằm lan tỏa phong trào đọc sách trong học đường.

Không chỉ là sân chơi kiến thức, hội thi còn hướng tới hình thành mô hình giáo dục ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhà trường, tạo cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm và từng bước nhân rộng trong thời gian tới. Qua đó, giúp học sinh phát huy tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, năng lực số và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội thi; đồng thời trao các giải phụ cho phần thi ấn tượng và khán giả tích cực tham gia.

Hội thi hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), góp phần tạo không khí thi đua học tập sôi nổi trong nhà trường, đồng thời giáo dục học sinh lòng kính yêu, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy tinh thần học tập chủ động, sáng tạo.