Trường THPT số 2 Phan Bội Châu:

Hơn 1.200 học sinh thi “Tìm hiểu về danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh”

NGỌC DUY
(GLO)- Chiều 25-4, Trường THPT số 2 Phan Bội Châu (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi “Tìm hiểu về danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh”, thu hút hơn 1.200 học sinh khối 10 và 11 tham gia.

Quang cảnh hội thi “Tìm hiểu về danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh”. Ảnh: Ngọc Duy

Hội thi nhằm củng cố kiến thức của học sinh về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Điểm nhấn của chương trình là việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các phần thi, kết hợp liên môn giữa Ngữ văn, Lịch sử và Tin học.

Tham gia hội thi, các khối lớp được chia thành 3 đội, trải qua các phần thi gồm: khởi động với câu hỏi kiến thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh và ứng dụng AI; thi kể chuyện và giới thiệu sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng phim tư liệu về các di sản Hồ Chí Minh có tích hợp công nghệ AI.

Em Trần Khánh Lâm (lớp 10A6) tham gia phần thi kể chuyện và giới thiệu sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Duy
Các đội tham gia hội thi “Tìm hiểu về danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh”. Ảnh: Ngọc Duy

Bên cạnh các phần thi, chương trình còn có hoạt động giao lưu hỏi đáp với khán giả và các tiết mục văn nghệ, tạo không khí sôi nổi, khuyến khích sự tham gia tích cực của học sinh. Thư viện nhà trường cũng bố trí không gian trưng bày sách nhằm lan tỏa phong trào đọc sách trong học đường.

Không chỉ là sân chơi kiến thức, hội thi còn hướng tới hình thành mô hình giáo dục ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhà trường, tạo cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm và từng bước nhân rộng trong thời gian tới. Qua đó, giúp học sinh phát huy tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, năng lực số và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Đại diện các đội thi và khán giả tham gia phần kể chuyện nhận giải tại hội thi “Tìm hiểu về danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh”. Ảnh: Ngọc Duy

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội thi; đồng thời trao các giải phụ cho phần thi ấn tượng và khán giả tích cực tham gia.

Hội thi hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), góp phần tạo không khí thi đua học tập sôi nổi trong nhà trường, đồng thời giáo dục học sinh lòng kính yêu, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy tinh thần học tập chủ động, sáng tạo.

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

(GLO)- Với sự quan tâm đầu tư, cách thức tổ chức bài bản, linh hoạt và phù hợp với thực tế, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku) đã tạo dựng môi trường để học sinh rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 7 đến 10-4, Đoàn công tác của Lữ đoàn 955 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hội nghị tuyên truyền biển, đảo kết hợp định hướng, thu hút nguồn nhân lực tại 6 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nữ sinh APC Gia Lai chinh phục học bổng toàn phần: Hành trình bứt phá trong môi trường đào tạo công dân toàn cầu

(GLO) - Từ một suất học bổng 70% chưa trọn năm học, Phạm Huỳnh Bảo Ngọc - cô học trò đến từ xã Đak Pơ - đã tạo nên bước ngoặt ấn tượng khi xuất sắc giành học bổng toàn phần cho hai năm học cuối cấp tại Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai).

Trường THCS Ngô Mây trao sổ tiết kiệm hơn 275 triệu đồng hỗ trợ học sinh mồ côi

(GLO)- Sáng 13-3, Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã trao sổ tiết kiệm trị giá 275.432.000 đồng cho em Võ Bảo Châu (lớp 8A10) để ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn lên trong học tập. Em Châu mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An giao lưu tri ân người có công với cách mạng.

(GLO)- Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, chiều 6-3, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hành trình giao lưu “Tháng ba - Tri ân những đóa hoa” tại nhà bà Huỳnh Thị Tuyết Sương (số 32 Trần Cao Vân, phường Pleiku) - người có công với cách mạng.

Gần 1.200 học sinh tham gia chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương”

(GLO)- Sáng 30-1, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương” và phát động phong trào học tiếng Anh năm học 2025-2026. Chương trình thu hút gần 1.200 học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia.

Hơn 900 học sinh Trường THPT Lê Lợi được tuyên truyền ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy

(GLO)- Sáng 26-1, tại Trường THPT Lê Lợi (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Pleiku tổ chức tuyên truyền về ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy cho học sinh.

Cô giáo Lê Thị Dung, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2025.

(GLO)- Từ sân chơi kỹ năng đến những việc làm sẻ chia, cô Lê Thị Dung - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Hội Phú) “thắp lửa” phong trào bằng cách làm gần gũi, thiết thực. Năm 2025, cô được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác”.

