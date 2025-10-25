Gia Lai: Hơn 1.100 học sinh được tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới

(GLO)- Ngày 24 và 25-10, trên 1.100 học sinh khối 10 Trường THPT Pleiku và Trường THPT số 2 Phan Bội Châu (tỉnh Gia Lai) tham gia hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới.

Học sinh Trường THPT số 2 Phan Bội Châu tham gia hoạt động ngoại khóa sáng 25-10. Ảnh: Như Nguyện

Đây là hoạt động ngoại khóa do nhà trường phối hợp với Chi cục Dân số tổ chức. Tại buổi ngoại khóa, các em học sinh đã được báo cáo viên Chi cục Dân số phổ biến kiến thức cơ bản về dân số và phát triển; giới, giới tính, bình đẳng giới; chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên: tuổi dậy thì; những biến đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì; vấn đề mang thai ngoài ý muốn; các bệnh lây qua đường tình dục và biện pháp tránh thai…

Ngoài phần lý thuyết, buổi ngoại khóa còn dành thời gian để các em học sinh trao đổi, nêu những thắc mắc và tình huống liên quan đến sức khoẻ sinh sản tuổi vị thành niên và được báo cáo viên giải đáp cụ thể.

Thông qua buổi ngoại khóa, các em học sinh có thêm kiến thức hữu ích và nhận thức đúng đắn về giới, giới tính, sức khỏe sinh sản, từ đó chủ động bảo vệ, chăm sóc bản thân và có trách nhiệm trong các mối quan hệ, tránh những hậu quả có thể xảy ra. Đồng thời, chương trình góp phần tạo môi trường học đường thân thiện, an toàn, giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.