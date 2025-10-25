Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Gia Lai: Hơn 1.100 học sinh được tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 24 và 25-10, trên 1.100 học sinh khối 10 Trường THPT Pleiku và Trường THPT số 2 Phan Bội Châu (tỉnh Gia Lai) tham gia hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới.

z7153156927754-6406994c6ad3206516ca53ca1379ba26.jpg
Học sinh Trường THPT số 2 Phan Bội Châu tham gia hoạt động ngoại khóa sáng 25-10. Ảnh: Như Nguyện

Đây là hoạt động ngoại khóa do nhà trường phối hợp với Chi cục Dân số tổ chức. Tại buổi ngoại khóa, các em học sinh đã được báo cáo viên Chi cục Dân số phổ biến kiến thức cơ bản về dân số và phát triển; giới, giới tính, bình đẳng giới; chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên: tuổi dậy thì; những biến đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì; vấn đề mang thai ngoài ý muốn; các bệnh lây qua đường tình dục và biện pháp tránh thai…

Ngoài phần lý thuyết, buổi ngoại khóa còn dành thời gian để các em học sinh trao đổi, nêu những thắc mắc và tình huống liên quan đến sức khoẻ sinh sản tuổi vị thành niên và được báo cáo viên giải đáp cụ thể.

Thông qua buổi ngoại khóa, các em học sinh có thêm kiến thức hữu ích và nhận thức đúng đắn về giới, giới tính, sức khỏe sinh sản, từ đó chủ động bảo vệ, chăm sóc bản thân và có trách nhiệm trong các mối quan hệ, tránh những hậu quả có thể xảy ra. Đồng thời, chương trình góp phần tạo môi trường học đường thân thiện, an toàn, giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tổ truyền thông cộng đồng: Gieo nhận thức mới ở vùng cao Gia Lai

Tổ truyền thông cộng đồng: Gieo nhận thức mới ở vùng cao Gia Lai

(GLO)- Triển khai trong khuôn khổ Dự án 8 (Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025), các Tổ truyền thông cộng đồng trong tỉnh là cầu nối giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, xóa bỏ định kiến giới, từ bỏ hủ tục, hướng đến cuộc sống bình đẳng, văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Thầy Lê Văn Bình hướng dẫn em đã biết chữ học tiếng Anh tại lớp học tình thương ở làng Khôi.

Lớp học tình thương ở làng Khôi

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), 1 lớp học nhỏ nhưng ấm áp đã được thắp lên bởi tình yêu thương và kiên trì của thầy Lê Văn Bình. Lớp học xóa mù chữ ở làng Khôi ra đời với mục tiêu mang lại cơ hội được học, được biết chữ cho những đứa trẻ và cả người lớn.

Trường Mẫu giáo Hoa Sữa (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tập trung xây dựng môi trường học tập đề cao tình yêu thương. Ảnh: T.D

“Trao niềm tin-Gieo hạnh phúc” ở ngôi trường vùng biên Gia Lai

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Tại Trường Mẫu giáo Hoa Sữa (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), hành trình “Trao niềm tin-Gieo hạnh phúc” bắt đầu khi người hiệu trưởng chọn cách trao quyền và khơi dậy sáng tạo trong mỗi giáo viên. Những góc lớp đơn sơ đã được thay bằng không gian học tập sinh động, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ.

null