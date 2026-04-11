Hơn 100 học sinh tham gia hội thi “Rung chuông vàng tiếng Anh”

(GLO)- Sáng 10-4, Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi “Rung chuông vàng tiếng Anh” năm học 2025 - 2026.

Hội thi có sự tham gia của hơn 100 học sinh thuộc các khối lớp 1 đến lớp 5 của trường.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai) tham gia hội thi “Rung chuông vàng tiếng Anh” năm học 2025 - 2026. Ảnh: Như Mai

Hội thi gồm 3 chặng với tổng số 20 câu hỏi tiếng Anh. Ở mỗi câu hỏi, thí sinh suy nghĩ và trả lời bằng cách ghi đáp án vào bảng, thời gian suy nghĩ và trả lời là 20 giây.

Thí sinh trả lời đúng tiếp tục ở lại sàn thi đấu, thí sinh trả lời sai sẽ rời sàn. Thí sinh còn lại cuối cùng trên sàn thi đấu sẽ là người chiến thắng và rung chuông vàng.

Các tiết mục văn nghệ tại hội thi. Ảnh: Như Mai

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho em Lê Hoàng Anh Khôi (lớp 4C); đồng thời trao 4 giải nhì, 10 giải ba và 15 giải khuyến khích cho các học sinh có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh phần thi chính, hội thi còn có các tiết mục văn nghệ và phần câu hỏi tiếng Anh giao lưu với khán giả.

Ban tổ chức trao giải cho các học sinh có thành tích xuất sắc tại hội thi. Ảnh: Như Mai

Hội thi nhằm tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện kỹ năng nghe - nói tiếng Anh, tăng cường khả năng giao tiếp; đồng thời giúp học sinh có cơ hội học hỏi, trau dồi khả năng tư duy sáng tạo, góp phần đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ trong nhà trường.

Nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học với chuyển đổi số

(GLO)- Thực hiện định hướng chuyển đổi số, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước triển khai nhiều nền tảng số trong quản lý và dạy học. Việc ứng dụng hồ sơ điện tử, học bạ số, hệ thống K12Online và kho học liệu dùng chung… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường.

Trường THCS Ngô Mây trao sổ tiết kiệm hơn 275 triệu đồng hỗ trợ học sinh mồ côi

(GLO)- Sáng 13-3, Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã trao sổ tiết kiệm trị giá 275.432.000 đồng cho em Võ Bảo Châu (lớp 8A10) để ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn lên trong học tập. Em Châu mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Gần 1.200 học sinh tham gia chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương”

(GLO)- Sáng 30-1, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương” và phát động phong trào học tiếng Anh năm học 2025-2026. Chương trình thu hút gần 1.200 học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia.

Hơn 900 học sinh Trường THPT Lê Lợi được tuyên truyền ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy

(GLO)- Sáng 26-1, tại Trường THPT Lê Lợi (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Pleiku tổ chức tuyên truyền về ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy cho học sinh.

Ðưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học: Nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh

(GLO)- Thực hiện định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, một số trường THPT, đặc biệt là các trường chuyên, đã từng bước tăng cường sử dụng tiếng Anh trong dạy học các môn KHTN, góp phần hình thành môi trường học tập hiện đại và nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh.

Trương Công Hương: Từ giáo viên Tổng phụ trách Đội tâm huyết đến Phó Hiệu trưởng tận tụy

(GLO)- Hơn 15 năm gắn bó với Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), thầy Trương Công Hương là nhà giáo tận tụy, bền bỉ với nghề. Trải qua các cương vị từ Tổng phụ trách Đội đến Phó Hiệu trưởng nhà trường, thầy ghi dấu ấn bằng những cách làm sáng tạo, hướng về học sinh vùng khó.

