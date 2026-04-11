Hơn 100 học sinh tham gia hội thi “Rung chuông vàng tiếng Anh”

Hội thi có sự tham gia của hơn 100 học sinh thuộc các khối lớp 1 đến lớp 5 của trường.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai) tham gia hội thi "Rung chuông vàng tiếng Anh" năm học 2025 - 2026.

Hội thi gồm 3 chặng với tổng số 20 câu hỏi tiếng Anh. Ở mỗi câu hỏi, thí sinh suy nghĩ và trả lời bằng cách ghi đáp án vào bảng, thời gian suy nghĩ và trả lời là 20 giây.

Thí sinh trả lời đúng tiếp tục ở lại sàn thi đấu, thí sinh trả lời sai sẽ rời sàn. Thí sinh còn lại cuối cùng trên sàn thi đấu sẽ là người chiến thắng và rung chuông vàng.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho em Lê Hoàng Anh Khôi (lớp 4C); đồng thời trao 4 giải nhì, 10 giải ba và 15 giải khuyến khích cho các học sinh có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh phần thi chính, hội thi còn có các tiết mục văn nghệ và phần câu hỏi tiếng Anh giao lưu với khán giả.

Hội thi nhằm tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện kỹ năng nghe - nói tiếng Anh, tăng cường khả năng giao tiếp; đồng thời giúp học sinh có cơ hội học hỏi, trau dồi khả năng tư duy sáng tạo, góp phần đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ trong nhà trường.