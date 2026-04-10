Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

(GLO)- Với sự quan tâm đầu tư, cách thức tổ chức bài bản, linh hoạt và phù hợp với thực tế, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku) đã tạo dựng môi trường để học sinh rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá.

1. Thầy Lê Trần Nghĩa là giáo viên Giáo dục thể chất Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Bản thân thầy Nghĩa cũng là trọng tài bóng đá quốc gia. Qua quá trình công tác và tiếp cận môi trường bóng đá chuyên nghiệp, thầy mong muốn phát triển phong trào bóng đá trong nhà trường.

Năm 2020, nhà trường đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá. Thầy Nghĩa đảm nhận vai trò Chủ nhiệm CLB. Tuy nhiên, do chưa có sân bãi, CLB phải thuê sân ở nhiều nơi khác nhau, gây bất tiện và ảnh hưởng đến chất lượng tập luyện.

Năm 2023, từ nguồn đầu tư xã hội hóa 300 triệu đồng, nhà trường đã xây dựng sân bóng đá mini cỏ nhân tạo (sân 5 người), góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và phong trào tập luyện thể thao trong học sinh.

Thành viên CLB Bóng đá Trường Tiểu học Lê Quý Đôn tích cực tập luyện. Ảnh: R.H

CLB Bóng đá Trường Tiểu học Lê Quý Đôn hiện duy trì từ 15-20 thành viên, tập luyện hằng ngày vào buổi chiều sau giờ học. CLB cũng nhận được sự quan tâm ủng hộ kinh phí của các bậc phụ huynh để phục vụ việc tập luyện của các em.

Em Hoàng Nhật Nguyên (lớp 2A8, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn) chia sẻ: “Em rất đam mê bóng đá và tham gia tập luyện tại CLB từ năm lớp 1. Em mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, được thi đấu cho đội tuyển quốc gia”.

Hằng năm, nhà trường thường xuyên tổ chức giải bóng đá cho học sinh hoặc phối hợp đăng cai tổ chức các giải bóng đá mở rộng, mời các đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia.

Thầy Nghĩa còn thường xuyên kết nối để học sinh có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế như vào Sân vận động Pleiku theo dõi các trận đấu, giao lưu với cầu thủ hoặc tham quan Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai vào dịp hè.

“Đội bóng của trường đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận như: huy chương đồng bóng đá tiểu học tại Hội khỏe Phù Đổng TP. Pleiku năm 2023, huy chương đồng Giải Bóng đá học sinh Tiểu học và THCS TP. Pleiku năm 2024. Gần đây nhất là chức vô địch Giải Bóng đá khối tiểu học phường Pleiku mở rộng diễn ra vào cuối tháng 12-2025” - thầy Nghĩa cho biết thêm.

2. CLB Bóng đá khối tiểu học của Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt được thành lập năm 2024 nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh.

Mục tiêu xa hơn của CLB là tham dự Giải Bóng đá học sinh toàn quốc. Vì vậy, sau giờ học, 15 thành viên CLB đều hăng say tập luyện trên sân bóng của trường. Thời gian qua, CLB đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận, trong đó có huy chương đồng Giải Bóng đá khối tiểu học phường Pleiku mở rộng năm 2025.

CLB Bóng đá khối tiểu học của Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt. Ảnh: R.H

Theo thầy Nguyễn Hoàng Chiến - Chủ nhiệm CLB, đội ngũ huấn luyện của CLB gồm 3 thầy đều có chuyên môn về bóng đá. Tại CLB, học sinh không chỉ được học kỹ thuật, chiến thuật, rèn luyện thể lực mà còn được giáo dục kỹ năng mềm, đạo đức, kỷ luật và tinh thần đồng đội.

Để tham gia CLB, học sinh được tuyển chọn thông qua kết quả các tiết học bóng đá của nhà trường. Khi chuẩn bị tham gia giải đấu, các em sẽ tập trung luyện tập, sau đó được nhà trường hỗ trợ củng cố kiến thức.

Nổi bật nhất trong CLB là đội trưởng Mai Ngọc Lâm (lớp 5A2, nhà ở xã Ia Grai) với sở trường đá hậu vệ. Tại Giải Bóng đá U9, U11 Trường Quốc tế châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai) mở rộng năm 2026, Lâm thi đấu cho đội U11 Nguyễn Huệ FC (xã Ia Grai). Với lối chơi kỹ thuật, tinh thần thi đấu năng nổ, em đã góp phần quan trọng giúp đội giành ngôi á quân.

Sắp tới, Lâm cùng một học sinh khác trong CLB được Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku triệu tập vào đội tuyển bóng đá tỉnh tham dự vòng loại Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc vào tháng 6-2026.

“Nhờ có sự quan tâm của nhà trường, em mới có điều kiện được tham gia Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc sắp tới. Em sẽ nỗ lực tập luyện nhiều hơn để thi đấu tốt tại giải” - Lâm chia sẻ.