Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Bế mạc giải bóng đá chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 29-3, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đã bế mạc giải bóng đá chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Trận chung kết giữa đội bóng Hoàng Phi Transport FC và Gym Nghĩa Hà FC. Ảnh: M.N

Giải đấu quy tụ 8 đội bóng tham gia gồm: Gym Nghĩa Hà FC, Hoàng Phi Transport FC, FC Family 2026, Đam mê Club, Hoàng Khôi FC, 6H Team FC, Next Era FC và FPT Polytechnic FC.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội bóng Hoàng Phi Transport FC. Ảnh: M.N

Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi, các đội bóng đã mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính, thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi, cổ vũ. Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội bóng Hoàng Phi Transport FC, giải nhì thuộc về đội bóng Gym Nghĩa Hà FC, giải ba được trao cho đội bóng Đam mê Club.

Ban tổ chức trao giải nhì cho đội bóng Gym Nghĩa Hà FC. Ảnh: M.N

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 1 giải phong cách cho đội bóng FPT Polytechnic FC, đồng thời trao các giải: vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất và cầu thủ xuất sắc nhất cho các cá nhân thi đấu nổi bật.

Đánh giá bài viết

