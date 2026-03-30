Bế mạc giải bóng đá chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Giải đấu quy tụ 8 đội bóng tham gia gồm: Gym Nghĩa Hà FC, Hoàng Phi Transport FC, FC Family 2026, Đam mê Club, Hoàng Khôi FC, 6H Team FC, Next Era FC và FPT Polytechnic FC.

Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi, các đội bóng đã mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính, thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi, cổ vũ. Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội bóng Hoàng Phi Transport FC, giải nhì thuộc về đội bóng Gym Nghĩa Hà FC, giải ba được trao cho đội bóng Đam mê Club.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 1 giải phong cách cho đội bóng FPT Polytechnic FC, đồng thời trao các giải: vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất và cầu thủ xuất sắc nhất cho các cá nhân thi đấu nổi bật.