Những ngôi trường không chuyên “tỏa sáng”

(GLO)- Bên cạnh dấu ấn quen thuộc của các trường chuyên, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và THPT năm học 2025-2026 tại Gia Lai ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều học sinh trường THCS và THPT không chuyên.

Kết quả này cho thấy những chuyển biến rõ nét trong tư duy bồi dưỡng học sinh giỏi ở cơ sở.

Không còn là “sân chơi riêng” của trường chuyên

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm nay khá thành công khi có nhiều giải nhất. Ở cấp THPT, các môn Vật lý và Tiếng Anh dẫn đầu với 4 giải nhất mỗi môn; Hóa học, Sinh học, Địa lý cũng ghi nhận nhiều giải cao.

Ở cấp THCS, môn Khoa học tự nhiên nổi bật với 5 giải nhất; tiếp đến là Tiếng Anh cùng các môn Toán, Tin học, Lịch sử, Địa lý.

Hơn thế nữa, điểm thành công đáng chú ý của kỳ thi năm nay còn thể hiện ở sự phân bổ thành tích. Nếu như trước đây, các giải cao thường tập trung ở các trường chuyên, thì năm nay đã có sự lan tỏa rõ rệt sang khối trường không chuyên.

Bên cạnh các đơn vị dẫn đầu như Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) với 93 giải; Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) với 97 giải; Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) với 82 giải và một số trường có truyền thống lâu năm như Trường THPT Quốc học (phường Quy Nhơn) với 38 giải; Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú) với 62 giải…, nhiều trường không chuyên cũng đã ghi dấu ấn bằng những kết quả đáng khích lệ.

Chẳng hạn, Trường THPT số 1 Phù Cát với 25 giải (2 giải nhì, 9 giải ba, 14 giải khuyến khích), Trường THPT số 2 Phan Bội Châu với 22 giải (1 giải nhì, 6 giải ba, 15 giải khuyến khích), Trường THPT số 1 Tuy Phước đạt 21 giải, THPT số 2 Phù Mỹ đạt 20 giải…

Học sinh Trường THPT số 1 Phù Cát (xã Phù Cát) chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: H.Đ

Trong khi đó, cô Đào Thủy Hậu - Hiệu trưởng Trường THPT số 2 Phan Bội Châu (phường Diên Hồng) cho biết: Do điều kiện còn hạn chế, giáo viên phải tận dụng thời gian ngoài giờ để bồi dưỡng học sinh.

Nhà trường triển khai công tác ôn luyện theo kế hoạch chung của ngành, đồng thời duy trì khen thưởng, học bổng kịp thời nhằm tạo động lực, giúp học sinh tự tin, bản lĩnh khi tham gia các kỳ thi.

Thực tế cho thấy, sự chủ động trong tổ chức dạy học và đổi mới phương pháp đã giúp các trường không chuyên từng bước thu hẹp khoảng cách với các đơn vị trọng điểm, tạo chuyển biến tích cực trong chất lượng giáo dục.

Nền tảng cho thành tích bền vững từ THCS

Chiều 30-3, Sở GD&ĐT công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và THPT năm học 2025 - 2026 với 1.590 thí sinh đạt giải. Trong đó, cấp THPT có 876 giải, gồm 22 giải nhất, 129 giải nhì, 259 giải ba và 466 giải khuyến khích; cấp THCS có 714 giải, gồm 15 giải nhất, 106 giải nhì, 197 giải ba và 396 giải khuyến khích.

Không chỉ ở bậc THPT, sự chuyển biến còn được ghi nhận rõ nét ở cấp THCS, nơi đóng vai trò nền tảng trong phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Trường THCS Bồng Sơn (phường Bồng Sơn) năm nay đạt 18 giải (3 giải nhì, 6 giải ba, 9 giải khuyến khích). Ông Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng nhà trường - cho hay: Khâu tuyển chọn học sinh giỏi được chúng tôi xác định là quan trọng nhất.

Giáo viên đánh giá năng lực học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau, kết hợp giữa kết quả học tập thường xuyên và các kỳ thi cấp trường để chọn đúng đối tượng bồi dưỡng.

Cùng quan điểm này, ông Lê Văn Bích - Hiệu trưởng Trường THCS Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) với 14 giải (1 giải nhất, 5 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích) chia sẻ: Việc xây dựng chương trình bồi dưỡng phải cụ thể, có lộ trình rõ ràng từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung cần được phân hóa theo từng nhóm đối tượng học sinh để đảm bảo hiệu quả.

Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng) với đạt 17 giải (1 giải nhất, 9 giải nhì, 1 giải ba, 6 giải khuyến khích), ông Bùi Hữu Nghĩa - Hiệu trưởng nhà trường - nhấn mạnh: Muốn có học sinh giỏi, trước hết phải có giáo viên giỏi.

Nhà trường luôn khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng, tích cực tìm tòi tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Học sinh Trường THCS Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam) tạo dấu ấn tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026. Ảnh: H.Đ

Trong khi đó, Trường THCS Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam) tiếp tục khẳng định dấu ấn với 2 giải nhất, 6 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Bà Cao Thị Hồng Nghĩa - Hiệu trưởng nhà trường - thông tin: Trong quá trình bồi dưỡng, chúng tôi đặc biệt chú trọng phương pháp dạy học. Giáo viên phải “thổi lửa”, khơi dậy niềm đam mê, giúp học sinh cảm nhận được cái hay, cái đẹp của môn học, từ đó nuôi dưỡng khát vọng khám phá.

Theo các nhà trường, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được triển khai từ khâu tuyển chọn, xây dựng chương trình đến đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Việc thực hiện bám sát định hướng chung của ngành, đồng thời được vận dụng linh hoạt theo điều kiện thực tế.

Tuy vậy, quá trình triển khai vẫn còn không ít khó khăn khi thời gian và cơ sở vật chất phục vụ bồi dưỡng còn hạn chế. Đặc biệt ở bậc THCS, việc cân bằng giữa học đội tuyển và chương trình chính khóa vẫn là bài toán không dễ, đòi hỏi giáo viên vừa dạy kiến thức nâng cao, vừa theo sát để tránh gây áp lực cho học sinh.

Dù còn những khó khăn, kết quả đạt được bước đầu cho thấy hiệu quả của công tác bồi dưỡng, góp phần tạo nền tảng để học sinh tiếp tục phát triển ở các bậc học cao hơn.