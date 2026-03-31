Gia Lai công bố kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026

(GLO)- Chiều 30-3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và THPT năm học 2025-2026 với 1.590 thí sinh đạt giải.

Cụ thể, cấp THPT có 876 giải, gồm: 22 giải nhất, 129 giải nhì, 259 giải ba và 466 giải khuyến khích.

Trong đó, môn Vật lý và Tiếng Anh dẫn đầu với 4 giải nhất/môn; Hóa học và Sinh học mỗi môn có 3 giải nhất; Lịch sử 2 giải nhất; Địa lý 3 giải nhất; các môn Toán, Tin học và Ngữ văn mỗi môn có 1 giải nhất.

Cấp THCS có 714 giải, gồm: 15 giải nhất, 106 giải nhì, 197 giải ba và 396 giải khuyến khích. Môn Khoa học tự nhiên có 5 giải nhất; các môn Toán, Tin học, Lịch sử và Địa lý mỗi môn có 2 giải nhất; Tiếng Anh có 3 giải nhất; Ngữ văn có 1 giải nhất.

Kỳ thi năm nay thu hút 4.747 thí sinh tham gia, trong đó có 2.155 học sinh THCS và 2.592 học sinh THPT. Số lượng giải thưởng chiếm khoảng 1/3 tổng số thí sinh dự thi.

Kỳ thi được tổ chức vào ngày 24-3. Nội dung thi bám sát chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.