Gia Lai công bố kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Chiều 30-3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và THPT năm học 2025-2026 với 1.590 thí sinh đạt giải.

Cụ thể, cấp THPT có 876 giải, gồm: 22 giải nhất, 129 giải nhì, 259 giải ba và 466 giải khuyến khích.

Trong đó, môn Vật lý và Tiếng Anh dẫn đầu với 4 giải nhất/môn; Hóa học và Sinh học mỗi môn có 3 giải nhất; Lịch sử 2 giải nhất; Địa lý 3 giải nhất; các môn Toán, Tin học và Ngữ văn mỗi môn có 1 giải nhất.

Gia Lai có 1.590 thí sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và THPT năm học 2025-2026. Ảnh: Hồ Điểm

Cấp THCS có 714 giải, gồm: 15 giải nhất, 106 giải nhì, 197 giải ba và 396 giải khuyến khích. Môn Khoa học tự nhiên có 5 giải nhất; các môn Toán, Tin học, Lịch sử và Địa lý mỗi môn có 2 giải nhất; Tiếng Anh có 3 giải nhất; Ngữ văn có 1 giải nhất.

Kỳ thi năm nay thu hút 4.747 thí sinh tham gia, trong đó có 2.155 học sinh THCS và 2.592 học sinh THPT. Số lượng giải thưởng chiếm khoảng 1/3 tổng số thí sinh dự thi.

Kỳ thi được tổ chức vào ngày 24-3. Nội dung thi bám sát chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học với chuyển đổi số

(GLO)- Thực hiện định hướng chuyển đổi số, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước triển khai nhiều nền tảng số trong quản lý và dạy học. Việc ứng dụng hồ sơ điện tử, học bạ số, hệ thống K12Online và kho học liệu dùng chung… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường.

Gia Lai: 2 học sinh mồ côi nhận học bổng Vallet

(GLO)- 2 học sinh mồ côi cha mẹ ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai là Võ Thu Ngân và Võ Bảo Châu vừa nhận 2 suất học bổng từ Quỹ học bổng Vallet của Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam, Pháp) và Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp.

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(GLO)- Tối 21 - 3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” gắn với Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Trường THCS Ngô Mây trao sổ tiết kiệm hơn 275 triệu đồng hỗ trợ học sinh mồ côi

(GLO)- Sáng 13-3, Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã trao sổ tiết kiệm trị giá 275.432.000 đồng cho em Võ Bảo Châu (lớp 8A10) để ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn lên trong học tập. Em Châu mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

