Hơn 450 học sinh xã Cửu An tham gia chương trình “Tiếng Việt của chúng em”

(GLO)- Ngày 27-3, Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Cửu An, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức chương trình giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” năm học 2025-2026.

Chương trình thu hút 451 học sinh tham gia, trong đó có 112 học sinh dân tộc thiểu số thuộc các khối lớp 1 đến lớp 5.

Các em được chia thành 10 đội, tham gia các phần thi gồm: Khởi động, Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc (bao gồm câu hỏi trắc nghiệm và tự luận) liên quan đến tất cả các môn học, hoạt động giáo dục, kỹ năng sống theo lứa tuổi.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức các hoạt động văn nghệ và các trò chơi dân gian, tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Đây là sân chơi bổ ích, góp phần giúp các em học sinh, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số rèn luyện kỹ năng giao tiếp, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt, đồng thời tạo sự tự tin trong học tập và sinh hoạt.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích tại chương trình giao lưu. Ảnh: Đồng Lai

Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích ở nội dung văn nghệ; phần thi “Em yêu tiếng Việt” gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích; cùng 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba cho các trò chơi dân gian.

