Thực tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám

(GLO)- Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám, Công an phường Ayun Pa tổ chức tuyên truyền, thực hành chữa cháy và CNCH cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường vào ngày 25-3.

Lực lượng chuyên nghiệp hướng dẫn các em học sinh cách xử lý đám cháy bình gas. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi tuyên truyền, 42 cán bộ, giáo viên và 731 học sinh nhà trường đã được phổ biến một số văn bản liên quan về công tác PCCC như: Luật PCCC và CNCH năm 2024; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và CNCH; Nghị định số 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH…

Bên cạnh đó, đội ngũ tuyên truyền viên hướng dẫn nhà trường cài đặt và sử dụng ứng dụng báo cháy 114 trên điện thoại thông minh, khai báo thông tin vào cơ sở dữ liệu về PCCC, trình chiếu các clip thực tế về những vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn học sinh cách thoát nạn trên cao qua cầu dây nghiêng. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, thầy - cô giáo và các em học sinh còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm, thực hành thiết thực như: Giới thiệu các phương tiện chữa cháy và CNCH của lực lượng chuyên nghiệp; hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trong điều kiện cháy, môi trường nhiều khói, khí độc; thực hành di chuyển người bị nạn bằng các phương pháp cõng, dìu, bế, vác; hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay, chăn mền dập tắt đám cháy xăng dầu, gas, quy trình xử lý cháy.

Qua đó, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã được trang bị kiến thức, kỹ năng thiết thực về PCCC và CNCH; nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các sự cố có thể xảy ra; đồng thời, xây dựng môi trường học đường an toàn, lan tỏa tinh thần trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH.