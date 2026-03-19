Gần 2.000 học sinh Trường Liên cấp Mầm non - Phổ thông Sao Việt thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Quang cảnh buổi thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Trường Liên cấp Sao Việt. Ảnh: Hoàng Hoài

Tại buổi thực tập, học sinh được tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy; trang bị kiến thức, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở, trường học, nơi làm việc và các khu vực đông người. Đồng thời, các em được hướng dẫn quy trình xử lý sự cố cháy nổ, phòng cháy thiết bị điện, xử lý rò rỉ khí gas; xem video, hình ảnh về các vụ cháy lớn nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa.

Học sinh thực hành sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy giả định. Ảnh: Minh Chí

Bên cạnh đó, học sinh còn được trực tiếp trải nghiệm nhiều tình huống như: thoát nạn trong môi trường có nhiều khói; sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy giả định; di chuyển người bị nạn; rải vòi, phun nước chữa cháy; hướng dẫn thoát nạn từ trên cao bằng dây hạ chậm, cầu dây nghiêng, xe thang; tìm hiểu kỹ thuật nhảy đệm hơi; thực hành sơ cấp cứu và tham quan các phương tiện, thiết bị chuyên dụng của lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.