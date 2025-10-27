Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gần 800 học sinh, giáo viên Gia Lai tập huấn sơ cấp cứu và phòng- chống tai nạn thương tích

(GLO)- Sáng 27-10, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân phối hợp với Bệnh viện Hùng vương Gia Lai tổ chức lớp tập huấn "Sơ cấp cứu và phòng-chống tai nạn thương tích” cho gần 800 giáo viên và học sinh nhà trường.

z7159281343235-756e3d1de6429751415ca1251d938c0b.jpg
Gần 800 học sinh, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân tham gia tập huấn phòng-chống tai nạn thương tích sáng 27-10. Ảnh: Như Nguyện

Tham gia tập huấn, các học sinh và giáo viên được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Hùng vương Gia Lai truyền đạt các chuyên đề: Nhận biết và xử lý tình huống sơ cấp cứu ban đầu (ngất xỉu, chảy máu, bong gân, bỏng, điện giật, đuối nước…); phòng tránh tai nạn thương tích trong học đường và kỹ năng băng bó vết thương, vệ sinh cá nhân, bảo vệ sức khỏe.

Ngoài phần lý thuyết, các học sinh, giáo viên được y, bác sĩ hướng dẫn thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu đúng cách và tham gia trò chơi kiến thức y tế- sơ cứu, nêu các câu hỏi xung quanh vấn đề phòng-chống tai nạn thương tích học đường để y, bác sĩ giải đáp cụ thể.

z7159281268645-4ac9c355517e12360f9f2daf0a5c4b43.jpg
Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Hùng vương Gia Lai hướng dẫn thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu đúng cách đến học sinh và giáo viên Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân. Ảnh: Như Nguyện

Qua tập huấn, học sinh và giáo viên được trang bị những kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu và phòng tránh tai nạn thương tích thường gặp trong trường học, gia đình và cộng đồng, đồng thời nâng cao kỹ năng ứng phó kịp thời khi gặp các tình huống khẩn cấp xảy ra góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

