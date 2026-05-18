Hơn 1.000 học sinh tham gia chương trình ngoại khóa tiếng Anh về Bác Hồ

MINH CHÍ
(GLO)- Sáng 18-5, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (phường Thống Nhất) phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu Pleiku tổ chức chương trình ngoại khóa tiếng Anh với chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2026).

Học sinh tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi tiếng Anh cùng giáo viên. Ảnh: Minh Chí

Chương trình ngoại khóa tiếng Anh về Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia.

Chương trình diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động tương tác cùng giáo viên nước ngoài như: trò chơi tiếng Anh, giao lưu “Đuổi hình bắt chữ” và “Giải mật thư - Tìm từ khóa cuối cùng”. Đặc biệt, ở phần giải mật thư, mỗi đội gồm 10 học sinh cùng phối hợp trả lời câu hỏi để tìm ra từ khóa cuối cùng là “Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Ban tổ chức đã trao quà cho 3 đội xuất sắc và tặng quà lưu niệm cho Ban Giám hiệu nhà trường.

Ban tổ chức trao quà và học bổng trải nghiệm học tiếng Anh cho học sinh. Ảnh: Minh Chí

Dịp này, học sinh toàn trường còn được trao học bổng trải nghiệm 1 tháng học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài khi phụ huynh đăng ký.

Hoạt động ngoại khóa góp phần tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh mạnh dạn hơn trong giao tiếp, đồng thời khơi dậy niềm yêu thích học tiếng Anh trong nhà trường.

Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động tương tác tiếng Anh tại chương trình. Ảnh: Minh Chí
Nữ sinh Bahnar nổi bật với thành tích tiếng Anh vượt trội

Nữ sinh Bahnar nổi bật với thành tích tiếng Anh vượt trội

(GLO)- Em RCom Nay H Srina, học sinh lớp 6A1, Trường TH, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), là một học sinh người Bahnar (thôn Piơm, xã Đak Đoa) có nhiều thành tích nổi bật trong môn tiếng Anh và là một trong những gương mặt tiêu biểu của trường trong phong trào học ngoại ngữ.

