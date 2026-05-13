Nữ sinh Bahnar nổi bật với thành tích tiếng Anh vượt trội

(GLO)- Em RCom Nay H Srina, học sinh lớp 6A1, Trường TH, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), là một học sinh người Bahnar (thôn Piơm, xã Đak Đoa) có nhiều thành tích nổi bật trong môn tiếng Anh và là một trong những gương mặt tiêu biểu của trường trong phong trào học ngoại ngữ.

Không chỉ giành giải Nhì tại cuộc thi English Olympiad of Asia (EOA) - một sân chơi tiếng Anh mang tầm quốc tế, Srina còn đạt giải Đồng cuộc thi Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp quốc gia và Huy chương Bạc tại cuộc thi ADEPT.

Em RCom Nay H Srina (thứ hai từ phải qua), học sinh lớp 6A1, Trường TH, THCS và THPT Sao Việt, nhận giải tại cuộc thi English Olympiad of Asia (EOA). Ảnh: NVCC

Sớm bộc lộ năng khiếu tiếng Anh

Srina chia sẻ em rất yêu thích tiếng Anh và tự nhận kỹ năng nổi bật nhất của mình là nói. Mỗi ngày, sau giờ học ở trường, em đều dành thời gian học thêm; cuối tuần tiếp tục theo học tại trung tâm.

Với Srina, mẹ là người hỗ trợ nhiều nhất trong quá trình học tập. Em cho biết tình yêu với môn học này được nuôi dưỡng từ nhỏ, khi sống trong môi trường có người thân sử dụng tiếng Anh, giúp em sớm hình thành sự gần gũi với ngoại ngữ.

Mẹ của Srina, cô RCom Hsonh là giáo viên tiếng Anh của Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Đak Đoa) cho biết: Gia đình có truyền thống tự học ngoại ngữ. Ba tôi là người định hướng cho tôi học tiếng Anh và sau này tôi tiếp tục định hướng lại cho con.

Theo cô Hsonh, việc sử dụng tiếng Anh trong gia đình không chỉ giúp con có điều kiện tiếp xúc ngoại ngữ từ sớm mà còn tạo cho con sự tự tin trong giao tiếp, xem đây là hành trang quan trọng cho tương lai. Gia đình mong muốn Srina có thể trở thành một “công dân toàn cầu” trong thời đại hiện nay, đồng thời truyền cảm hứng học tập cho các bạn nhỏ, đặc biệt là các bạn học sinh người Bahnar.

Sau khi đạt giải Nhì tại EOA, Srina còn nhận được học bổng khóa học “Công dân toàn cầu” từ ban tổ chức. Trong suốt hành trình tham gia các cuộc thi, mẹ và ông ngoại luôn đồng hành, hỗ trợ em từ việc hình thành ý tưởng đến hoàn thiện bài dự thi.

Cô Trần Thị Xuân Thương - giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên tiếng Anh của Srina - nhận xét em là học sinh ngoan, có trách nhiệm và nổi bật trong lớp. Hiện em giữ vai trò tổ trưởng, học tốt môn tiếng Anh, đặc biệt ở kỹ năng nói; các kỹ năng nghe và đọc cũng khá vững. Bên cạnh năng khiếu, Srina còn rất chăm chỉ, chủ động học tập, luôn hoàn thành đầy đủ bài tập. Điều khiến cô ấn tượng là em có thể cân bằng tốt giữa việc học và các hoạt động ngoại khóa.

Lan tỏa tinh thần học tập tích cực

Không chỉ nổi bật trong học tập, Srina còn là học sinh năng động, tích cực tham gia các hoạt động ngoài nhà trường. Em từng góp mặt trong nhiều chương trình do tỉnh, thành phố tổ chức, bao gồm các hoạt động văn nghệ. Gần đây, em đã vượt qua vòng casting và được chọn tham gia ghi hình chương trình “Siêu tài năng nhí” do HTV sản xuất. Dù tham gia nhiều hoạt động, Srina vẫn duy trì kết quả học tập ổn định, thường xuyên phát biểu và xây dựng bài trên lớp.

RCom Nay H Srina, nữ sinh người Bahnar của Trường TH, THCS và THPT Sao Việt, nổi bật với thành tích ngoại ngữ ấn tượng. Ảnh: Nguyễn Linh Chi

Bà Nguyễn Thị Chung - Phó Hiệu trưởng Trường TH, THCS và THPT Sao Việt - cho biết: Srina là niềm tự hào của nhà trường. Thành tích tại một sân chơi tiếng Anh quốc tế không chỉ thể hiện nỗ lực cá nhân mà còn cho thấy tiềm năng của học sinh dân tộc thiểu số khi được tạo điều kiện học tập phù hợp. Nhà trường luôn chú trọng xây dựng môi trường học tập tích cực, đặc biệt trong giảng dạy ngoại ngữ, đồng thời khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước để phát triển toàn diện.

Bản thân Srina cũng thừa nhận từng gặp khó khăn khi mới bắt đầu học tiếng Anh, đặc biệt ở ngữ pháp và khả năng hiểu bài. Tuy nhiên, càng học em càng tiến bộ và tự tin hơn. Em cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực để tham gia thêm nhiều cuộc thi trong thời gian tới.

Không chỉ giỏi tiếng Anh, Srina còn biết chơi đàn t’rưng, cho thấy sự gắn bó với văn hóa dân tộc. Với sự chăm chỉ, tinh thần tự giác và niềm đam mê học tập, em đang từng bước khẳng định bản thân. Thành tích của Srina không chỉ là niềm tự hào của gia đình và thầy cô mà còn góp thêm một câu chuyện đẹp về nghị lực vươn lên của học sinh dân tộc thiểu số.