Chỉ tiêu lớp 10 tăng, áp lực tuyển sinh vẫn lớn

(GLO)- Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có 46.836 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10, tăng hơn 10.000 chỉ tiêu so với năm học trước. Dù vậy, tại các địa bàn thi tuyển và những trường có tỷ lệ đăng ký cao, áp lực cạnh tranh vẫn lớn, đòi hỏi học sinh cân nhắc kỹ khi lựa chọn nguyện vọng.

Mở rộng chỉ tiêu, tăng cơ hội học tập

Trong tổng số 46.836 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027, hệ giáo dục phổ thông chuyên có 1.120 chỉ tiêu; công lập 39.852 chỉ tiêu; tư thục 1.850 chỉ tiêu; giáo dục thường xuyên 4.014 chỉ tiêu.

So với các năm trước, tổng chỉ tiêu năm nay tăng chủ yếu do số học sinh tốt nghiệp THCS tăng, nên nhiều cơ sở giáo dục được giao thêm lớp và điều chỉnh quy mô tuyển sinh để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Các trường khu vực phía Đông tỉnh tích cực đồng hành cùng học sinh trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Hồ Điểm

Ở khối trường chuyên, chỉ tiêu được giao cụ thể gồm: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) tuyển 350 học sinh (10 lớp chuyên), Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) tuyển 315 học sinh (9 lớp chuyên) và Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) tuyển 455 học sinh (13 lớp chuyên).

Ông Nguyễn Phước Bình - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An - cho biết: Đối với hệ chuyên chỉ tiêu tuyển sinh năm nay cơ bản ổn định như những năm trước, trường được giao 315 chỉ tiêu, tương đương với 9 lớp chuyên của 9 môn, không quá 35 học sinh/lớp. Hiện nhà trường bám sát kế hoạch chung của Sở GD&ĐT và triển khai tiếp nhận hồ sơ theo hướng dẫn.

Ở khối công lập, Trường THPT Trần Hưng Đạo (xã Mang Yang) có quy mô tuyển sinh lớn nhất với 720 chỉ tiêu. Nhóm các trường ở khu vực trung tâm được giao khoảng 675 chỉ tiêu; nhiều trường khác dao động khoảng 630 chỉ tiêu. Một số trường ở khu vực khó khăn, như Trường THCS và THPT Kon Hà Nừng (xã Sơn Lang) có 90 chỉ tiêu; nhiều trường vùng sâu, vùng xa dao động từ 100 - 180 chỉ tiêu.

Khối tư thục và giáo dục thường xuyên tiếp tục góp phần hỗ trợ phân luồng học sinh. Trong đó, Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú) có 450 chỉ tiêu; Trường THPT Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam) 400 chỉ tiêu; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên dao động từ 150 - 554 chỉ tiêu.

Theo ghi nhận, hệ giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong công tác phân luồng học sinh sau THCS, nhất là tại các địa phương thực hiện xét tuyển. Với mô hình vừa học văn hóa vừa học nghề, nhiều học sinh ở khu vực nông thôn, vùng khó có thêm lựa chọn phù hợp để giảm áp lực chi phí và sớm định hướng nghề nghiệp.

Chẳng hạn, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tây Sơn (xã Tây Sơn) năm nay được giao 200 chỉ tiêu tuyển sinh. Đại diện đơn vị cho biết, trung tâm tiếp tục đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu mô hình học văn hóa kết hợp học nghề nhằm tạo thêm lựa chọn cho học sinh sau THCS. Tuy vậy, nhiều phụ huynh và học sinh vẫn có tâm lý ưu tiên vào THPT công lập.

Đồng hành cùng học sinh

Dù tổng chỉ tiêu tăng, áp lực tuyển sinh lớp 10 trên thực tế vẫn không giảm. Theo phương án tuyển sinh, các trường THPT khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục thực hiện thi tuyển, trong khi nhiều trường khu vực phía Tây áp dụng xét tuyển.

Tại khu vực thi tuyển, học sinh chịu áp lực lớn hơn về điểm số và mức độ cạnh tranh, nhất là ở những trường có “tỷ lệ chọi” cao. Vì vậy, bên cạnh việc ôn tập kiến thức, nhiều trường THCS cũng tăng cường định hướng nguyện vọng cho học sinh.

﻿Thầy cô đồng hành cùng học sinh trong quá trình ôn tập, định hướng lựa chọn trường phù hợp. Ảnh: Hồ Điểm

Ông Nguyễn Văn Toàn - Hiệu trưởng Trường THCS Tây An (xã Bình Hiệp) cho biết: Nhà trường phối hợp với phụ huynh và giáo viên đồng hành cùng học sinh trong quá trình ôn tập, đồng thời thường xuyên nhắc nhở các em cân nhắc kỹ trước khi đăng ký nguyện vọng, tránh chọn trường vượt quá khả năng.

Thầy Ngô Văn Thuyền - giáo viên Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Quy Nhơn) cho rằng: Nhiều học sinh vẫn có tâm lý đăng ký vào các trường điểm chuẩn cao để thử sức mà chưa tính toán đầy đủ mức độ cạnh tranh.

Nếu lựa chọn nguyện vọng không phù hợp, học sinh rất dễ rơi vào thế bị động. Giai đoạn này giáo viên đồng hành cùng học sinh trong quá trình ôn tập và tư vấn lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực, điều kiện học tập.

Bên cạnh áp lực thi tuyển, nhiều học sinh ở địa bàn đặc thù còn phải cân nhắc điều kiện đi lại và sinh hoạt khi đăng ký nguyện vọng.

Năm học này, Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu (xã Nhơn Châu) có 26 học sinh lớp 9 chuẩn bị tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Như mọi năm, đa số học sinh của trường đăng ký dự thi vào các trường THPT ở khu vực trung tâm Quy Nhơn như THPT Quốc học Quy Nhơn, THPT Trưng Vương, THPT số 1 Trần Cao Vân hoặc THPT số 1 Nguyễn Thái Học.

Dù năm nay phạm vi và chỉ tiêu tuyển sinh được mở rộng, nhiều học sinh vẫn ưu tiên lựa chọn những trường thuận tiện cho việc đi lại và sinh hoạt khi vào đất liền học tập.

Ông Huỳnh Công Thành - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu - thông tin: Đối với học sinh xã đảo, việc chọn trường không chỉ dựa vào năng lực mà còn phải tính đến điều kiện di chuyển, ăn ở và sinh hoạt. Vì vậy, nhà trường và phụ huynh luôn đồng hành để hỗ trợ các em trong quá trình lựa chọn nguyện vọng.

Việc nâng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 góp phần mở rộng cơ hội học tập cho học sinh sau tốt nghiệp THCS. Tuy nhiên, dù thi tuyển hay xét tuyển, học sinh vẫn cần cân nhắc nguyện vọng phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế.

Vì vậy, sự đồng hành của nhà trường, giáo viên và phụ huynh tiếp tục giữ vai trò quan trọng, giúp học sinh lựa chọn đúng hướng đi cho chặng đường học tập tiếp theo.