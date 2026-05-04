Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tuyển sinh

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Gia Lai: 46.836 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒ THỊ ĐIỂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 là 46.836 chỉ tiêu.

Trong đó, hệ giáo dục phổ thông chuyên có 1.120 chỉ tiêu; công lập có 39.852 chỉ tiêu, tư thục 1.850 chỉ tiêu; giáo dục thường xuyên 4.014 chỉ tiêu.

cong-bo-chi-tieu-tuyen-sinh-10-1.jpg
Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là 46.836 chỉ tiêu. Ảnh: Hồ Điểm

Đối với 3 trường chuyên, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có 350 chỉ tiêu (10 lớp chuyên), Trường THPT chuyên Chu Văn An 315 chỉ tiêu (9 lớp chuyên) và Trường THPT chuyên Hùng Vương 455 chỉ tiêu (13 lớp chuyên).

Ở khối công lập, trường có chỉ tiêu cao nhất là THPT Trần Hưng Đạo với 720 chỉ tiêu. Nhóm 675 chỉ tiêu gồm các trường: THPT Pleiku, THPT Hoàng Hoa Thám, THPT Nguyễn Chí Thanh, THPT Lê Quý Đôn; nhóm trường có 630 chỉ tiêu gồm: THPT Quốc học Quy Nhơn, THPT Trưng Vương, THPT Lê Lợi, THPT số 2 Phan Bội Châu, THPT Trần Quốc Tuấn…

Thấp nhất là Trường THCS và THPT Kon Hà Nừng (90 chỉ tiêu); một số trường vùng khó dao động 100-180 chỉ tiêu.

Ở khối tư thục, Trường THPT Chi Lăng có 450 chỉ tiêu; THPT Quy Nhơn 400 chỉ tiêu; các trường còn lại dao động ở mức 150-200 chỉ tiêu.

Ở hệ giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh có 554 chỉ tiêu; các trung tâm còn lại dao động 150-400 chỉ tiêu.

Dựa trên chỉ tiêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hội đồng các trường THPT và trực thuộc có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 theo đúng chỉ tiêu được giao và đúng các quy định hiện hành.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Báo và PT-TH Gia Lai truyền hình trực tiếp - livestream chương trình “Tiếp bước trường thi”

Báo và PT-TH Gia Lai truyền hình trực tiếp - livestream chương trình “Tiếp bước trường thi”

Multimedia

(GLO)- Chương trình truyền hình trực tiếp “Tư vấn hướng nghiệp, xét tuyển ĐH-CĐ năm 2026” với chủ đề “Tiếp bước trường thi” sẽ mang đến những thông tin mới nhất về tuyển sinh, xu hướng ngành nghề và những lời khuyên thiết thực từ các chuyên gia, đại diện ngành giáo dục và các trường đại học.

Gia Lai có 4 trường THPT được ưu tiên xét tuyển và cộng điểm của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Gia Lai có 4 trường THPT được ưu tiên xét tuyển và cộng điểm của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Tuyển sinh

(GLO)- Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh vừa công bố phương thức tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2026. Trong số 149 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển và cộng điểm khi đăng ký vào các trường thành viên theo quy định của Đại học này, tỉnh Gia Lai có 4 trường.

Chú trọng tư vấn tuyển sinh cho học sinh THPT

Chú trọng tư vấn tuyển sinh cho học sinh THPT

Tuyển sinh

(GLO)- Trong bối cảnh tuyển sinh đại học, cao đẳng có nhiều thay đổi, việc đẩy mạnh tư vấn tuyển sinh từ sớm cho học sinh THPT đang trở thành yêu cầu cần thiết, giúp học sinh chủ động lựa chọn ngành học và lộ trình phù hợp.

Trung Quốc tuyển sinh quốc tế bậc đại học bằng Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật

Trung Quốc tuyển sinh quốc tế bậc đại học bằng Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật

Gia Lai hôm nay

(GLO)- Từ năm 2026, ứng viên quốc tế muốn theo học đại học tại Trung Quốc phải tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật (CSCA). Đây là kỳ thi do Chính phủ thiết kế, dựa trên chuẩn học thuật thống nhất áp dụng ở nước này nhằm đánh giá năng lực của sinh viên đến từ các hệ thống giáo dục khác nhau.

Thay đổi tổ hợp các môn trong xét tuyển đại học: Học sinh phải thích nghi trong thời gian quá ngắn

Thay đổi tổ hợp các môn trong xét tuyển đại học: Học sinh phải thích nghi trong thời gian quá ngắn

Tuyển sinh

(GLO)- Giữa giai đoạn ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều trường đại học thu hẹp hoặc loại bỏ các khối xét tuyển truyền thống như A00, C00, thậm chí A01 khiến không ít học sinh lớp 12 lúng túng, phải gấp rút điều chỉnh kế hoạch học tập đã theo đuổi suốt nhiều năm.

Dự kiến điều chỉnh phương án tuyển sinh đại học: Học sinh phải chủ động thích ứng

Dự kiến điều chỉnh phương án tuyển sinh đại học: Học sinh phải chủ động thích ứng

Tuyển sinh

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa tiến hành lấy ý kiến rộng rãi từ các trường đại học về việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh năm 2026, trong đó nổi bật là đề xuất giảm vai trò của xét học bạ. Ðiều này tác động không nhỏ đến kế hoạch học tập, chuẩn bị của học sinh, nhất là khối trung học phổ thông.

null