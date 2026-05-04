Gia Lai: 46.836 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027

(GLO)- Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 là 46.836 chỉ tiêu.

Trong đó, hệ giáo dục phổ thông chuyên có 1.120 chỉ tiêu; công lập có 39.852 chỉ tiêu, tư thục 1.850 chỉ tiêu; giáo dục thường xuyên 4.014 chỉ tiêu.

Đối với 3 trường chuyên, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có 350 chỉ tiêu (10 lớp chuyên), Trường THPT chuyên Chu Văn An 315 chỉ tiêu (9 lớp chuyên) và Trường THPT chuyên Hùng Vương 455 chỉ tiêu (13 lớp chuyên).

Ở khối công lập, trường có chỉ tiêu cao nhất là THPT Trần Hưng Đạo với 720 chỉ tiêu. Nhóm 675 chỉ tiêu gồm các trường: THPT Pleiku, THPT Hoàng Hoa Thám, THPT Nguyễn Chí Thanh, THPT Lê Quý Đôn; nhóm trường có 630 chỉ tiêu gồm: THPT Quốc học Quy Nhơn, THPT Trưng Vương, THPT Lê Lợi, THPT số 2 Phan Bội Châu, THPT Trần Quốc Tuấn…

Thấp nhất là Trường THCS và THPT Kon Hà Nừng (90 chỉ tiêu); một số trường vùng khó dao động 100-180 chỉ tiêu.

Ở khối tư thục, Trường THPT Chi Lăng có 450 chỉ tiêu; THPT Quy Nhơn 400 chỉ tiêu; các trường còn lại dao động ở mức 150-200 chỉ tiêu.

Ở hệ giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh có 554 chỉ tiêu; các trung tâm còn lại dao động 150-400 chỉ tiêu.

Dựa trên chỉ tiêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hội đồng các trường THPT và trực thuộc có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 theo đúng chỉ tiêu được giao và đúng các quy định hiện hành.