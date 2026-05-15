"Chạy đua" tiến độ xây dựng các trường nội trú vùng biên

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 3 tháng để hoàn thành theo kế hoạch, các công trình Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn thi công “nước rút”.

Tuy nhiên, áp lực tiến độ ngày càng lớn khi các nhà thầu phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân công và giá vật liệu xây dựng tăng mạnh.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đến ngày 7-5-2026, toàn dự án mới đạt khoảng 42% giá trị hợp đồng xây lắp; trong đó 6/7 điểm trường chậm tiến độ.

Thiếu nhân công, công trình chậm tiến độ

Tại công trường Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia O, không khí thi công luôn trong tình trạng khẩn trương. Hàng trăm công nhân đang đồng loạt thực hiện các hạng mục nhà lớp học, ký túc xá, nhà công vụ, nhà ăn, bể bơi, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.

Nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công tại điểm Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia O. Ảnh: H.D

Theo đơn vị thi công, toàn bộ 16/16 hạng mục chính tại điểm trường Ia O đã được triển khai với gần 200 công nhân. Dù đã bổ sung thêm nhân lực, tiến độ tổng thể vẫn chậm khoảng 10 ngày so với kế hoạch.

Ông Nguyễn Dũng Anh - Chỉ huy trưởng công trình trường nội trú liên cấp tại xã Ia O (thuộc Tổng Công ty 319.5) cho biết: “Đây là dự án đầu tư công đặc biệt, là nhiệm vụ chính trị nên áp lực tiến độ rất lớn.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu nhân công. Do thời điểm này, các dự án đầu tư công khởi công đồng loạt trên cả nước nên việc huy động lao động rất khó”.

Theo ông Anh, đơn vị hiện vẫn thiếu khoảng 40 lao động để đáp ứng yêu cầu thi công. Nhà thầu phải huy động nhân lực từ nhiều tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An…; đồng thời, hỗ trợ thêm tiền ăn, chỗ ở để giữ chân công nhân.

Tuy vậy, nhiều người đến công trình thấy xa xôi, điều kiện vất vả nên lại xin về. Giá nhân công cũng tăng rất mạnh, lao động phổ thông hiện khoảng 450-500 nghìn đồng/ngày, thợ chính khoảng 600-700 nghìn đồng/ngày.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại điểm trường xã Ia Chia. Công trình tại điểm này đã triển khai thi công 13/13 hạng mục chính với 204 công nhân. Các hạng mục phần thân, phần mái, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước, đường giao thông nội bộ… đang được thi công đồng loạt, song tiến độ tổng thể vẫn chậm khoảng 15 ngày.

“Khó khăn lớn nhất hiện nay là huy động nhân công. Chúng tôi phải chủ động tìm lao động từ nhiều tỉnh, thậm chí điều nhân lực từ các công trình chưa cấp bách khác mà đơn vị đang nhận thầu để hỗ trợ thi công” - Thượng tá Đỗ Đức Nhật - Phó Giám đốc Xí nghiệp 319.7 (đơn vị tham gia thi công tại điểm trường Ia Chia) cho biết.

Theo ông Nhật, hiện có hơn 70% lao động tại công trường là nhân lực từ các tỉnh khác đưa đến, lao động tại chỗ chỉ chiếm hơn 30%. Đơn vị đang tiếp tục huy động thêm khoảng 100 lao động để tăng tốc dự án, phấn đấu đến cuối tháng 5 sẽ cất nóc phần lớn các hạng mục chính.

Dự án Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới được triển khai nhằm tạo điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng biên; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giảm tình trạng bỏ học và ổn định dân cư khu vực biên giới. Toàn bộ công trình phải hoàn thành trước ngày 30-7-2026 để kịp phục vụ năm học mới, do đó, tiến độ thi công được siết chặt đến từng ngày.

Tuy nhiên, ông Phan Hữu Phước - Phó Trưởng Phòng Quản lý dự án 3, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, trong 7 điểm trường, hiện chỉ có điểm trường tại xã Ia Púch cơ bản đáp ứng tiến độ; còn lại đều chậm từ 10-15 ngày. Trong đó, điểm trường tại xã Ia Mơ, Ia Pnôn, Ia Dom và Ia Chia chậm khoảng 15 ngày; điểm trường tại xã Ia Nan, Ia O chậm khoảng 10 ngày.

Đề xuất hỗ trợ hơn 500 nhân lực thi công

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, việc nhiều dự án đầu tư công triển khai đồng loạt đang tạo áp lực lớn về nguồn nhân lực xây dựng. Dù các nhà thầu đã tăng cường máy móc, bổ sung lao động, tiến độ nhiều công trình vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Để giữ chân công nhân, nhiều đơn vị phải dựng lán trại ngay tại công trường, thuê thêm nhà dân và hỗ trợ chi phí sinh hoạt. Thượng tá Đỗ Đức Nhật cho biết thêm: “Đơn vị đã xây dựng hệ thống lán trại, bảo đảm điều kiện ăn ở cho công nhân. Chúng tôi cũng liên hệ với chính quyền địa phương thuê thêm nhà dân để công nhân có chỗ ở ổn định”.

Tiến độ thi công Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Chia đến ngày 13-5. Ảnh: H.D

Anh Phạm Minh Khương - công nhân làm sắt thép tại công trình điểm trường xã Ia Chia - chia sẻ: “Tôi làm ở đây từ nửa tháng Giêng. Điều kiện làm việc khá vất vả do nắng, gió, bụi nhiều. Nhưng đơn vị hỗ trợ tốt về ăn ở, lán trại nên anh em cũng yên tâm làm việc”.

Không chỉ thiếu lao động phổ thông, các nhà thầu còn thiếu thợ lành nghề ở các công đoạn cốp pha, hàn sắt, điện nước và hoàn thiện công trình. Cùng với đó, giá vật liệu xây dựng biến động mạnh cũng làm tăng áp lực tài chính khi nhiều loại vật tư tăng từ 20-40%.

Trước nguy cơ không kịp hoàn thành công trình phục vụ năm học mới, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã đề xuất UBND tỉnh xem xét huy động lực lượng quân đội hỗ trợ nhân lực thi công. Theo đề xuất, dự kiến khoảng 534 người sẽ bổ sung cho các điểm trường đang thiếu hụt lao động nghiêm trọng.

Ông Phan Hữu Phước cho biết sau khi có đề nghị hỗ trợ của Ban, Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lên kế hoạch khảo sát nhu cầu nhân công để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, thời gian tới, chủ đầu tư sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra hiện trường, yêu cầu các nhà thầu tổ chức tăng ca để bù khối lượng chậm tiến độ trong tháng 5 và tháng 6-2026, nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành công trình trước năm học mới.