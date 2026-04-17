Dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới: Giải bài toán tiến độ và nguồn lực

(GLO)- Trong bối cảnh giáo dục vùng biên còn nhiều hạn chế, tỉnh Gia Lai đang triển khai dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển căn bản về điều kiện học tập cho học sinh.

Tuy nhiên, tiến độ thi công đang chịu áp lực lớn do khó khăn về vật liệu, nhân lực và tổ chức thực hiện, buộc các đơn vị liên quan phải tăng tốc và điều hành linh hoạt hơn.

Dự án được triển khai tại 7 xã: Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, trên diện tích gần 52 ha.

Khi hoàn thành, các công trình dự kiến phục vụ hơn 7.000 học sinh vùng biên, nơi điều kiện học tập còn thiếu thốn, địa bàn cách trở, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cao.

Chạy đua tiến độ

Theo ông Phạm Xuân Điệp - Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đơn vị chủ đầu tư dự án, đến tháng 4-2026, tổng khối lượng thực hiện đạt khoảng 27% giá trị hợp đồng xây lắp.

Trong 7 điểm trường, công trình tại Ia Púch bám sát tiến độ nhất. Các khối phòng học đã thi công đến tầng 3, dự kiến hoàn thành phần mái trong tháng 4; khối hỗ trợ học tập và một số hạng mục khác cũng đang triển khai đồng bộ. Riêng nhà thi đấu đa năng dự kiến lợp mái vào giữa tháng 6-2026.

Trong khi đó, 6 điểm trường còn lại đều chậm từ 5-13 ngày so với kế hoạch. Dù nhiều công trường duy trì nhịp độ thi công khẩn trương, song phần lớn các hạng mục vẫn dừng ở giai đoạn thi công phần thân.

Nguyên nhân xuất phát từ công tác thiết kế, tổ chức thi công và nguồn vật liệu… khiến mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 31-7-2026 đối mặt với áp lực lớn.

Tiến độ thi công tại nhiều điểm trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS ở các xã biên giới chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Ảnh: H.D

Trước thực tế đó, các nhà thầu đã chủ động điều chỉnh phương án thi công. Tại điểm trường Ia Pnôn, ông Lê Văn Chương - Giám đốc điều hành dự án (Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO) cho biết: Chúng tôi huy động 200-250 công nhân làm việc liên tục, đồng thời bố trí ăn ở tại chỗ để duy trì tiến độ. Vật tư, thiết bị cũng được bổ sung thường xuyên nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

Tại Ia O, nhà thầu thi công là Công ty CP 319.5 cũng tăng cường nhân lực lên hơn 200 công nhân, tập trung đẩy nhanh các hạng mục đang chậm.

Trong khi đó, tại Ia Púch, liên danh nhà thầu duy trì gần 190 công nhân cùng hệ thống máy móc đồng bộ, triển khai đồng loạt nhiều hạng mục.

Ông Nguyễn Trung Quyến, đại diện liên danh Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Nhật Quang và Công ty TNHH Xây dựng Đức Anh - Gia Lai, cho biết: Các khối phòng học, nhà hiệu bộ, khu nội trú… đang được đẩy nhanh, nhiều hạng mục dự kiến hoàn thành phần mái trong tháng này.

Tại công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Ia Púch, nhiều hạng mục dự kiến hoàn thành phần mái trong tháng 4 này. Ảnh: H.D

Gỡ “nút thắt” nguồn lực, tăng tốc dự án

Không chỉ chịu áp lực về thời gian, dự án còn đối mặt với nhiều khó khăn khách quan, nổi bật là biến động giá và thiếu hụt vật liệu xây dựng. Theo ông Phạm Xuân Điệp, giá các loại vật tư như đá, cát, gạch đã tăng hơn 20%, làm tăng chi phí và khiến nguồn cung không ổn định, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, việc cung ứng xăng dầu còn vướng về cơ chế cấp phát, làm gián đoạn hoạt động của máy móc. Đây là yếu tố tác động trực tiếp đến năng suất thi công tại công trường, nhất là với các hạng mục yêu cầu sử dụng thiết bị cơ giới.

Điểm Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Dom đang được các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ nhằm kịp hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Ảnh: H.D

Vấn đề nhân lực cũng chưa được giải quyết triệt để. Dù các nhà thầu đã tăng cường lao động, song tại nhiều điểm trường, số lượng công nhân vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, một số hạng mục phụ trợ như nhà xe, cổng, hàng rào, hạ tầng kỹ thuật… còn chậm ở khâu thiết kế, thẩm định nên chưa thể triển khai đồng bộ.

“Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát và yêu cầu các nhà thầu bổ sung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công đồng loạt. Đồng thời, chủ đầu tư cũng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn về vật liệu, tìm kiếm nguồn cung ổn định nhằm hạn chế gián đoạn” - ông Điệp thông tin.

Chính quyền các địa phương có dự án cũng tích cực hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện vận chuyển vật liệu, bảo đảm an ninh trật tự công trường. Đồng thời, các địa phương rà soát quy hoạch quỹ đất xây dựng nhà ở giáo viên và hạ tầng phụ trợ nhằm bảo đảm công trình khi hoàn thành có thể đưa vào sử dụng ngay.

Ông Nguyễn Huệ - Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn - cho rằng: Nếu chỉ đầu tư trường học mà thiếu hạ tầng đi kèm thì hiệu quả sẽ không cao, vì vậy cần triển khai đồng bộ ngay từ đầu.

Trước áp lực về tiến độ, lãnh đạo tỉnh liên tục kiểm tra trực tiếp và chỉ đạo quyết liệt thi công. Ngày 10-3 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã trực tiếp kiểm tra và yêu cầu các đơn vị không chỉ tập trung đẩy nhanh tiến độ mà phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả lâu dài của công trình.

Đồng thời, rà soát kỹ các hạng mục hạ tầng thiết yếu như điện, nước, xử lý rác thải, cây xanh… để tránh phát sinh bất cập khi đưa vào sử dụng. “Khi trường đi vào hoạt động, mọi thứ phải vận hành trơn tru” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Dự án trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới không chỉ là công trình xây dựng mà còn là một phần trong chiến lược phát triển giáo dục vùng biên. Khi hoàn thành, các trường sẽ tạo môi trường học tập, sinh hoạt đồng bộ, góp phần giữ chân học sinh vùng khó khăn, hạn chế tình trạng bỏ học và tạo nguồn nhân lực tại chỗ.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành đúng tiến độ mà còn phải bảo đảm chất lượng và khả năng vận hành bền vững trong thực tế.