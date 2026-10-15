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Đại hội Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I

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QUÝ THANH
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(GLO)- Sáng 15-10, Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2026 - 2031) nhằm đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

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Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quý Thanh

Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Gia Lai hiện có 24 hội viên. Các hội viên sáng tác và nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực như: thơ, văn xuôi, văn học thiếu nhi, lý luận phê bình và văn hóa dân gian.

Thời gian qua, các hội viên tích cực sáng tác, công bố tác phẩm trên nhiều báo, tạp chí văn học nghệ thuật; tham gia các trại sáng tác, tọa đàm và giao lưu văn học. Các hội viên đã xuất bản 22 tác phẩm thuộc nhiều thể loại như: thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, bút ký, trường ca và kịch bản sân khấu; đạt 21 giải thưởng tại các cuộc thi văn học, nghệ thuật trên cả nước.

Bên cạnh sáng tác, nhiều tác giả còn tham gia nghiên cứu, viết tham luận tại các hội thảo khoa học, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa địa phương.

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Ban Chấp hành Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Quý Thanh

Trong nhiệm kỳ mới, Chi hội phấn đấu giới thiệu ít nhất 5 hội viên để kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam; đẩy mạnh nghiên cứu, lý luận phê bình, tổng kết diện mạo văn học Gia Lai qua các thời kỳ và xây dựng kế hoạch xuất bản tuyển tập văn học của Chi hội.

Cùng với đó, Chi hội sẽ phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức các chuyến đi thực tế sáng tác tại những địa điểm lịch sử, văn hóa trong và ngoài tỉnh, tổ chức tọa đàm giới thiệu tác giả, tác phẩm đến công chúng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 3 thành viên. Nhà thơ Mai Thìn được bầu giữ chức Chi hội trưởng; nhà thơ Ngô Thanh Vân giữ chức Chi hội phó; nhà thơ Vân Phi là Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội.

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