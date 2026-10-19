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Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Linh Vinh Quốc đạt giải nhất cuộc thi “Phụ nữ với cuộc sống”

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LAM NGUYÊN
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(GLO)- Chiều 19-10, nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải, khai mạc triển lãm chủ đề “Phụ nữ với cuộc sống” lần thứ XVIII - năm 2026.

Qua hơn 2 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 4.743 tác phẩm của 595 tác giả đến từ 34 tỉnh thành trên cả nước.

Sau vòng chấm chọn triển lãm và xét giải, có 105 tác phẩm được chọn vào vòng trong.

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Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Linh Vinh Quốc nhận giải nhất tại lễ trao giải. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Linh Vinh Quốc (Gia Lai) vinh dự được trao giải nhất cuộc thi với tác phẩm “Giữ lấy mầm xanh”.

Tác phẩm được sáng tác tại xã Chư Sê vào mùa khô hạn. Trên nền ruộng khô cằn, tác phẩm làm bật lên hình ảnh 2 mẹ con đang chắt chiu từng giọt nước tưới cho một mầm xanh đang vươn lên.

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Tác phẩm "Giữ lấy mầm xanh" của tác giả Nguyễn Linh Vinh Quốc

Cuộc thi “Phụ nữ với cuộc sống” được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong mọi mặt của đời sống xã hội, từ nhiều góc nhìn khác nhau, qua đó góp phần làm nổi bật vai trò, vị thế và phẩm chất cao quý.

Triển lãm mang đến cho công chúng một không gian thưởng lãm nghệ thuật đặc sắc, góp phần định hướng, giáo dục thẩm mỹ cho công chúng, nhất là lớp trẻ trong việc giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; đề cao các chuẩn mực giá trị văn hóa mới phù hợp với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay.


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