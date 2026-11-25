(GLO)- Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), tối 24-11, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) tổ chức chương trình nghệ thuật truyền thống với nhiều tiết mục đặc sắc.

Chương trình diễn ra tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai. Đây là hoạt động ý nghĩa trong năm đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Mở đầu chương trình là tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc Khúc tráng ca đất Võ, sáng tác và chỉ huy bởi NSƯT Đinh Văn Nhân, do dàn nhạc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn. Với âm hưởng hào hùng, tiết mục khơi dậy niềm tự hào về truyền thống dựng nước, giữ nước và khí chất của người dân miền đất võ.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc Khúc tráng ca đất Võ do Dàn nhạc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tiếp nối là tiết mục múa Trình tường khánh chúc, giới thiệu nét đặc sắc trong vũ đạo, phục trang và hóa trang của nghệ thuật hát bội. Những động tác múa đồng bộ, kết hợp tạo hình và các câu liễn chúc tụng mang ý nghĩa cầu mong quốc thái dân an, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Múa Trình tường khánh chúc giới thiệu nét độc đáo trong vũ đạo, phục trang, hóa trang nghệ thuật hát bội. Ảnh: Ngọc Nhuận

Chương trình còn có trích đoạn ca kịch bài chòi Độc dược (trích vở Huyền Trân công chúa) của hai tác giả Đoàn Thanh Ái và Văn Trọng Hùng. Trích đoạn khai thác những xung đột, âm mưu tranh giành quyền lực nơi hậu cung Chiêm Thành (Champa); khắc họa sự hy sinh cao cả của công chúa Huyền Trân triều nhà Trần vẫn luôn dành tình cảm trân quý cho cả hai dân tộc Việt - Chăm.

Trích đoạn ca kịch bài chòi Độc dược mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc qua nghệ thuật diễn xuất đặc trưng của sân khấu ca kịch bài chòi. Ảnh: Ngọc Nhuận

Khép lại chương trình là trích đoạn tuồng Trưng Trắc đề cờ (trích vở Trưng Nữ vương) của tác giả Tống Phước Phổ. Hình tượng Trưng Trắc cùng lời thề trước lúc xuất binh được tái hiện trên sân khấu, khắc họa tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam.

Trích đoạn hát bội Trưng Trắc đề cờ tái hiện khí phách, tinh thần yêu nước và ý chí quật cường của Hai Bà Trưng trong lịch sử dân tộc. Ảnh: Ngọc Nhuận

Việc tổ chức chương trình không chỉ nhằm giới thiệu những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai, mà còn tạo không gian giao lưu, biểu diễn, góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với đông đảo công chúng.