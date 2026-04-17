Đưa hát bội, bài chòi đến học đường

(GLO)-Gần 300 học sinh Trường THCS Cát Hanh (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã có một buổi trải nghiệm đặc biệt với những loại hình nghệ thuật truyền thống: hát bội, bài chòi. Qua đó, khơi dậy tình yêu di sản trong thế hệ trẻ.

Sáng 13-4, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai phối hợp UBND xã Hòa Hội và Trường THCS Cát Hanh tổ chức chương trình giao lưu, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống dành cho học sinh. Không chỉ dừng lại ở một buổi biểu diễn, chương trình còn tạo nên không gian học tập sinh động, nơi di sản văn hóa được truyền tải trực tiếp, gần gũi và giàu cảm xúc.

Ngay từ đầu, sân trường đã rộn ràng với sự háo hức của gần 300 học sinh. Em Trần Phương Diễm - học sinh lớp 9A2 - chia sẻ: “Trước giờ em chỉ xem hát bội, bài chòi trên tivi. Hôm nay được xem trực tiếp, lại được nghe các nghệ sĩ giải thích từng động tác, em thấy rất thú vị và hiểu hơn về nghệ thuật truyền thống của quê mình”.

Mở đầu chương trình, NSND Phương Thảo - nguyên diễn viên Đoàn tuồng Đào Tấn (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) mang đến phần giới thiệu sinh động về nghệ thuật hát bội. Bằng kinh nghiệm sân khấu lâu năm và lối dẫn dắt gần gũi, bà giúp học sinh hình dung rõ nét về thế giới nhân vật tuồng hát bội, từ hóa trang, phục trang đến động tác hình thể, ánh mắt, điệu bộ.

NSND Phương Thảo chia sẻ: “Muốn các em yêu nghệ thuật truyền thống thì trước hết phải giúp các em hiểu. Khi được trực tiếp quan sát, tương tác, thậm chí thử diễn một vài động tác, các em sẽ thấy hát bội không còn xa lạ. Đó là cách gieo mầm lâu dài về tình yêu di sản, đồng thời hình thành lớp khán giả trẻ cho nghệ thuật truyền thống”.

NSND Phương Thảo giới thiệu kỹ thuật hóa trang, động tác biểu diễn hát bội, giúp học sinh tiếp cận nghệ thuật truyền thống một cách trực quan, sinh động. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tiếp nối chương trình, NSƯT Kim Châu - Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai - giới thiệu về nghệ thuật bài chòi dân gian và sân khấu ca kịch bài chòi. Những làn điệu quen thuộc như xàng xê, hò quảng, cổ bản, xuân nữ được trình bày một cách dễ hiểu, gần gũi. Đặc biệt, việc mời học sinh lên sân khấu hô thử các câu bài chòi đơn giản đã tạo không khí sôi nổi, hào hứng, giúp các em tiếp cận di sản bằng chính trải nghiệm của mình.

Học sinh tự tin tham gia hô bài chòi, góp phần tạo không khí sôi nổi, gần gũi trong chương trình trải nghiệm. Ảnh: Ngọc Nhuận

Cao trào của buổi giao lưu là trích đoạn hát bội Ông già cõng vợ đi xem hội do các nghệ sĩ Đoàn tuồng Đào Tấn biểu diễn. Với lối diễn xuất hài hước và tiết tấu âm nhạc dồn dập, tiết mục đã thu hút sự chú ý của học sinh từ đầu đến cuối. Nhiều em tỏ ra bất ngờ khi nhận ra sức hấp dẫn riêng của loại hình nghệ thuật vốn được cho là “khó gần”.

Em Nguyễn Hoàng Đăng Khoa - học sinh lớp 8A3 - bộc bạch: “Ban đầu em nghĩ hát bội sẽ khó hiểu, nhưng khi xem rồi thì thấy rất hay, nhất là các động tác và biểu cảm của nghệ sĩ”.

Còn em Phạm Ngọc Bảo Trân - học sinh lớp 7A5 - cho biết: “Hoạt động này giúp chúng em hiểu hơn về nét đẹp văn hóa quê hương, từ đó có thêm kiến thức cho môn học giáo dục địa phương”.

Trích đoạn hát bội Ông già cõng vợ đi xem hội do các nghệ sĩ Đoàn tuồng Đào Tấn biểu diễn thu hút sự theo dõi của học sinh. Ảnh: Ngọc Nhuận

Không chỉ xem và nghe, học sinh còn được trực tiếp tham gia hội đánh bài chòi dân gian do các nghệ sĩ Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) trình diễn. Những câu hô dí dỏm, tiếng cười giòn giã đã biến sân trường thành một không gian vui hội thu nhỏ, nơi các em vừa chơi, vừa học, vừa cảm nhận rõ nét giá trị của di sản nghệ thuật bài chòi dân gian.

Học sinh hào hứng tham gia hội đánh bài chòi dân gian, trải nghiệm nét đẹp văn hóa truyền thống ngay tại sân trường. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo ông Phạm Hữu Thiên - Hiệu trưởng Trường THCS Cát Hanh, việc đưa nghệ thuật truyền thống vào trường học là hoạt động ý nghĩa trong giáo dục toàn diện. “Bên cạnh kiến thức, nhà trường chú trọng bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách và bản sắc văn hóa cho học sinh. Những trải nghiệm thực tế như thế này giúp các em thêm trân trọng, ý thức giữ gìn các giá trị truyền thống” - ông Thiên nói.

Ở góc độ đơn vị tổ chức, ông Nguyễn Trọng Quỳnh - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh - cho biết: “Chúng tôi mong muốn đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Khi học sinh được tiếp cận một cách tự nhiên, sinh động ngay từ ghế nhà trường, đó sẽ là nền tảng nuôi dưỡng tình yêu sân khấu truyền thống và ươm mầm tài năng để bảo tồn di sản cha ông để lại”.

Theo kế hoạch, chiều 14-4, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai cũng sẽ phối hợp tổ chức hoạt động tương tự tại Trường THCS Vĩnh Quang (xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai). Đồng thời, sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh. Đây là một phần trong nỗ lực thực hiện mục tiêu giáo dục di sản văn hóa giai đoạn 2023-2026, góp phần lan tỏa giá trị nghệ thuật truyền thống trong cộng đồng - một hành trình cần được tiếp nối bằng nhiều hoạt động thiết thực và bền bỉ hơn nữa.