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Phú Thiện phục dựng nghi thức cúng Vua Gió

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VŨ CHI VŨ CHI
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(GLO)- Sáng 14-11, tại làng Plei A Măng, UBND xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức phục dựng nghi lễ cúng Vua Gió (Pơtao Angin) nhằm cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, dân làng được ấm no.

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Trình diễn cồng chiêng tại lễ cúng Vua Gió. Ảnh: Vũ Chi

Buổi lễ có sự tham gia của đại diện Bảo tàng tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Thiện; đại diện lãnh đạo xã Chư A Thai; các già làng, nghệ nhân cùng đông đảo người dân buôn Plei A Măng.

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Dân làng Plei Rbai và Plei Chrung mang lễ vật đến cúng Vua Gió. Ảnh: Vũ Chi

Lễ cúng Vua Gió được tổ chức ngay khu mộ Vua Gió đời thứ 3 Siu Chơba. Lễ vật do dân làng Plei Rbai và Plei Chrung mang đến gồm: 1 con heo đen, 1 ghè rượu, 1 đĩa gạo, cơm trắng, 3 chén nước và 1 cây nến. Thầy cúng Rah Lan Bĩ thay mặt dân làng thực hiện nghi lễ.

Trong không khí linh thiêng, thầy cúng thay mặt cộng đồng dâng lễ và đọc lời khấn: “Hỡi thần linh, hỡi Vua Gió linh thiêng! Hôm nay, dân làng Plei Rbai, Plei Chrung dâng lên Vua ghè rượu lớn, con heo to. Mời Vua uống trước, chúng tôi uống sau. Mong Vua phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân làng ấm no, hạnh phúc….”.

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Thầy cúng Rah Lan Bĩ thay mặt dân làng thực hiện nghi lễ cúng Vua Gió. Ảnh: Vũ Chi

Thầy cúng dứt lời, 4 người phụ nữ là con cháu Vua Gió trong làng hất mạnh chén nước lên không trung làm phép. Sau đó, họ mang rượu tới trút bên mộ Vua Gió, khóc lóc thống thiết bày tỏ sự nhớ thương.

Nghi lễ kết thúc, thầy cúng lấy chiếc bát đồng múc nước đổ đầy ghè rượu rồi vít cần uống cạn chén rượu đầu tiên. Sau thầy cúng, lần lượt già làng, khách mời và dân làng cùng uống rượu ghè chung vui.

Theo truyền thuyết, Vua Gió là một trong 3 vị vua không ngai (tồn tại song hành cùng Vua Lửa, Vua Nước) trong tín ngưỡng dân gian của người Jrai ở Phú Thiện, mang đậm tính thần quyền với khả năng gọi gió, cầu mưa cho dân làng. Giống như những người dân bình thường, Vua Gió cũng làm ruộng, lấy vợ, sinh con và sống rất giản dị.

Sau khi vị Vua Gió cuối cùng qua đời vào năm 1988 và người kế nhiệm xin từ chức, ngôi vị Vua Gió bị bỏ ngỏ. Tuy nhiên, thi thoảng bà con dân làng xung quanh vẫn mang lễ vật đến nhờ thầy cúng dâng lên Vua Gió gửi lời thỉnh cầu mưa thuận gió hòa.

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Các đại biểu cùng uống rượu chung vui với dân làng. Ảnh: Vũ Chi

Chương trình phục dựng lễ cúng Vua Gió nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, góp phần bảo tồn nét đẹp tín ngưỡng dân gian của người Jrai; đồng thời, tạo điều kiện để các thế hệ hiểu hơn về phong tục, tập quán của dân tộc mình, từ đó nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

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