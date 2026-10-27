Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn hóa Gia Lai trong kỷ nguyên mới Văn học - Nghệ thuật

Người Jrai làng Plei Gao C gìn giữ lễ cúng giọt nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
R'Ô HOK
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 26-10, đông đảo người dân làng Plei Gao C (xã Gào, tỉnh Gia Lai) tham gia lễ cúng giọt nước tại nguồn nước chung của cộng đồng. Đây là phong tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ, gắn liền với đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Làng Plei Gao C hiện có 116 hộ, phần lớn là người Jrai. Hằng năm, vào ngày 26-10, dân làng cùng nhau đến giọt nước thực hiện nghi lễ cúng giọt nước nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với thiên nhiên, cầu mong nguồn nước dồi dào, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, mọi người mạnh khỏe, cuộc sống bình an, no ấm.

Tại buổi lễ, thầy cúng Rơ Mah Hyơt tiến hành thực hiện các nghi thức truyền thống, gửi gắm đến thần linh những ước nguyện tốt đẹp cho cộng đồng.

Dịp này, người dân cũng nhắc nhở nhau nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh trong sinh hoạt, ăn uống, góp phần bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng. Trước đó, ngày 25-10, làng Plei Gao C cũng đã tổ chức lễ cúng nhà rông, một nghi lễ truyền thống mang ý nghĩa văn hóa, tâm linh của đồng bào Jrai.

Việc bảo tồn, duy trì nghi lễ góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ địa phương trân trọng và tiếp nối các phong tục truyền thống tốt đẹp của cha ông.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hội VHNT tỉnh Gia Lai: Khí thế mới trên hành trình sáng tạo

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai: Khí thế mới trên hành trình sáng tạo

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Bằng tâm huyết và sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Gia Lai đã ghi dấu ấn qua nhiều hoạt động và thành quả trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ mới, Hội VHNT tỉnh hướng đến khẳng định vị thế trong đời sống văn hóa nghệ thuật khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Pleiku quảng bá di sản văn hóa qua chương trình “Đàn đá - Nhịp đập đại ngàn”

Pleiku quảng bá di sản văn hóa qua chương trình “Đàn đá - Nhịp đập đại ngàn”

Văn hóa

(GLO)- Tối 22-10, tại nhà rông làng Ơp, UBND phường Pleiku phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, phục vụ ghi hình chương trình Miền di sản với chủ đề “Đàn đá - Nhịp đập đại ngàn”.

Ra mắt sách ảnh song ngữ tái hiện huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển

Ra mắt sách ảnh song ngữ tái hiện huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2026), Nhà xuất bản Thông tấn ra mắt sách ảnh song ngữ Việt - Anh, tập hợp hơn 300 bức ảnh cùng nhiều tư liệu quý, tái hiện hành trình vận tải chiến lược đặc biệt trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

“Cồng chiêng cuối tuần” diễn ra đặc biệt chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

“Cồng chiêng cuối tuần” chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Văn hóa

(GLO)- Tối 20-10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm” đặc biệt nhằm chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và bản sắc văn hóa của phụ nữ Bahnar.

Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức về phát triển văn hóa

Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức về phát triển văn hóa

Văn hóa Gia Lai trong kỷ nguyên mới

(GLO)- Sáng 19-10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Cán bộ quản lý VH-TT&DL tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo, tham mưu, quản lý nhà nước, hoạch định chính sách và công chức, viên chức liên quan đến phát triển văn hóa.

null