(GLO)- Tối 23-11, UBND xã Ia Krêl (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa cồng chiêng năm 2026. Đây là hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam”.

Ngày hội giao lưu thu hút 9 đoàn cồng chiêng với gần 400 nam, nữ diễn viên đến từ 8 làng, gồm: Klũh Yẽh, Gào, Phang, Yít Rông, Agôn, Nẻh, Krol Krêl- Khóp và Trường THPT Tôn Đức Thắng.

Tại ngày hội, các đội đã mang đến nhiều tiết mục diễn tấu cồng chiêng kết hợp múa xoang, tái hiện sinh động những nét đẹp trong sinh hoạt, lễ hội và đời sống tinh thần của người Jrai. Mỗi phần trình diễn mang một sắc thái riêng, thể hiện sự phong phú trong cách gìn giữ và thực hành di sản tại từng thôn, làng trên địa bàn xã Ia Krêl.

Một tiết mục biểu diễn tại ngày hội. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đây là dịp để các nghệ nhân dân gian, các đội cồng chiêng và người dân các thôn, làng được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao truyền những bài chiêng cổ, những điệu xoang truyền thống cho thế hệ trẻ. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng phong phú, lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Ban tổ chức tặng cờ cho các đơn vị tham gia ngày hội. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Kết thúc Ngày hội giao lưu văn hóa cồng chiêng xã Ia Krêl, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội cồng chiêng làng Klũh Yẽh, giải nhì thuộc về đội cồng chiêng Trường THPT Tôn Đức Thắng; trao 1 giải 3 và 6 giải khuyến khích.