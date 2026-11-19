(GLO)- Đó là chủ đề triển lãm sẽ diễn ra tại Phòng trưng bày chuyên đề, Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) từ ngày 20-11 đến hết ngày 10-12, qua đó giới thiệu 40 hiện vật, tác phẩm, tư liệu tiêu biểu về nghệ thuật điêu khắc gỗ Tây Nguyên.

Triển lãm do Bảo tàng Pleiku phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai cùng các nhà điêu khắc trong và ngoài tỉnh, các nghệ nhân, nhà nghiên cứu văn hóa tổ chức.

Triển lãm "Di sản văn hóa Tây Nguyên qua điêu khắc gỗ" mở cửa từ ngày 20-11. Ảnh: Lam Nguyên

Tại triển lãm, cùng với tác phẩm của các nhà điêu khắc trong tỉnh như Nguyễn Vinh, Nguyễn Nam, Triệu Tiến Dũng…, khách tham quan sẽ có dịp tiếp cận “gia tài” tượng gỗ Tây Nguyên đã được họa sĩ Lý Khắc Nhu - một tên tuổi trong làng tranh thủy mặc ở TP. Hồ Chí Minh cất công sưu tầm nhiều năm qua và gần đây quyết định trao tặng Bảo tàng Pleiku.

Một số tác phẩm tiêu biểu tại triển lãm. Ảnh: Lam Nguyên

Qua các tác phẩm trưng bày lần này, triển lãm giới thiệu đến công chúng những tác phẩm, hiện vật tiêu biểu về nghệ thuật điêu khắc gỗ gắn với đời sống văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, tập quán và không gian sinh hoạt truyền thống của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.

Triển lãm cũng góp phần tạo sự gắn kết giữa bảo tồn di sản - sáng tạo nghệ thuật - giáo dục văn hóa - phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch.

Trong mạch ý tưởng tôn vinh giá trị văn hóa Tây Nguyên qua điêu khắc, chiều 24-11, Bảo tàng Pleiku sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo “Di sản văn hóa Tây Nguyên trong mỹ thuật điêu khắc” với sự tham dự của các nhà điêu khắc, nghệ nhân, nhà nghiên cứu văn hóa…