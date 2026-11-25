(GLO)- Có những bài học không nằm trong trang sách, có những người thầy không đứng trên bục giảng mà vẫn dạy ta suốt cả cuộc đời. Với con, người thầy đầu tiên chính là mẹ.

Nước Mỹ đang cuối thu và bắt đầu những đợt lạnh đầu tiên chớm đông. Những hàng cây trước cửa sổ khu giảng đường thay màu lá từ lâu nay rụng đã gần hết. Những cơn gió se lạnh lùa qua từng con phố và trên chặng đường con lái xe trở về nhà mỗi ngày.

Cuộc sống du học của con vẫn trôi đi với những bài giảng trên giảng đường, những trang sách dày, những bài tập còn dang dở và những ngày bận rộn đến mức đôi khi con quên mất thời gian đang qua rất nhanh. Thế nhưng, có những buổi chiều trở về phòng, khi mọi âm thanh ngoài kia dần lắng xuống, con bỗng nhớ nhà, nhớ mẹ và nhớ phố biển đến lạ.

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Mẹ ơi, ở một nơi thật xa, con chợt nhận ra mình nhớ mẹ không chỉ là người sinh thành, mà còn là cô giáo đầu tiên của đời con.

Mẹ là cô giáo, nhưng trước khi đứng trên bục giảng để dạy bao thế hệ học trò, mẹ đã có một lớp học nhỏ của riêng mình. Lớp học ấy không có bảng đen, phấn trắng, cũng chẳng có tiếng trống trường. Lớp học ấy bắt đầu từ căn nhà nhỏ, từ vòng tay mẹ, từ những ngày con còn bi bô tập nói và chập chững những bước đi đầu đời.

Bài học đầu tiên mẹ dạy con không có trong bất kỳ giáo trình nào. Đó là cách gọi tiếng “mẹ”, tiếng “cha”; là cách khoanh tay chào người lớn, biết nói lời cảm ơn khi nhận được điều tốt đẹp và biết xin lỗi khi làm ai đó buồn lòng. Mẹ dạy con trao yêu thương bằng những việc bình dị nhất.

Ngày bé, con từng nghĩ mẹ thật nghiêm khắc. Và, đã có lúc con giận dỗi với những lời nhắc hay những khi mẹ không đồng ý một lựa chọn của con. Con muốn được tự do làm điều mình thích, muốn lớn thật nhanh để không còn phải nghe những lời căn dặn quen thuộc ấy.

Bây giờ, ở một đất nước cách mẹ nửa vòng trái đất, con mới hiểu rằng sự nghiêm khắc của mẹ chưa bao giờ là để kìm con trong khuôn khổ. Đó là những hành trang cần thiết để một ngày khi không có mẹ bên cạnh, con vẫn biết cách đứng vững giữa cuộc đời.

Ở Mỹ, con phải tự lo cho mình nhiều hơn. Con học cách sắp xếp thời gian, tự chuẩn bị những bữa ăn, tự giải quyết những khó khăn trong học tập, tự tìm cách bước qua những ngày mệt mỏi. Có những bài giảng con chưa hiểu hết, những lần kết quả không như mong đợi, những khoảnh khắc cảm thấy mình lạc lõng giữa một thế giới rộng lớn và xa lạ.

Những lúc ấy, chỉ muốn gọi về cho mẹ. Chỉ cần nghe giọng mẹ qua điện thoại, con đã thấy lòng mình dịu lại. Mẹ không thể đến bên con để nấu một bữa cơm nóng, cũng chẳng thể ôm con vào lòng như những ngày còn bé. Nhưng bằng cách nào đó, những lời nói giản dị của mẹ vẫn khiến con cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự đơn độc.

Rồi một ngày, con sẽ hoàn thành hành trình du học. Con sẽ trở về, kể mẹ nghe những câu chuyện ở nước Mỹ, những điều con đã học. Nhưng, dù đi xa đến đâu, học được bao nhiêu điều mới mẻ, con vẫn mãi là cô học trò nhỏ của mẹ.

Mẹ ơi, giữa nước Mỹ rộng lớn, đôi khi con thấy mình thật nhỏ bé. Nhưng con không quá sợ, bởi con biết mình đã được lớn lên từ tình yêu thương của mẹ, được trang bị bằng những bài học mẹ trao và được chở che bởi niềm tin từ mẹ. Con có thể học thêm nhiều điều từ thế giới, nhưng bài học làm người đầu tiên, sâu sắc nhất và theo con suốt cả cuộc đời, vẫn là bài học từ tình yêu của mẹ.

Mẹ không chỉ là mẹ của con. Mẹ còn là cô giáo đầu tiên, là người thầy không bao giờ về hưu và ngừng dạy trong trái tim con. Và dù mai này con có đi đến bất cứ nơi đâu, trong trang sách của cuộc đời mình, bài học đầu tiên vẫn luôn mang tên mẹ. Con yêu mẹ - cô giáo đầu tiên của cuộc đời con.