Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: NSNA Phan Minh Thọ

Đại hội đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình kiện toàn tổ chức Hội sau hợp nhất, mở ra chặng đường mới cho hoạt động sáng tác, quảng bá và phát triển văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.



Dự Đại hội có PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân- Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Siu Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng 353 đại biểu, đại diện cho 598 hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam vì thành tích xuất sắc năm 2025. Ảnh: NSNA Phan Minh Thọ

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội tập trung đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong thời gian qua; thảo luận, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua Điều lệ Hội và Nghị quyết Đại hội.

Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ mới cùng các tham luận của đại diện các chi hội chuyên ngành đã làm rõ những vấn đề đặt ra đối với hoạt động văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ, nâng cao chất lượng sáng tác, tăng cường giao lưu, trao đổi chuyên môn và tạo điều kiện để hội viên tiếp cận thực tiễn, giới thiệu tác phẩm đến công chúng.

NSƯT Đặng Công Hưng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai khóa I. Ảnh: NSNA Phan Minh Thọ

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Siu Trung đã định hướng Hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển văn hóa, con người và đời sống tinh thần của nhân dân.

Đại hội đã bầu 15 người vào Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. NSƯT Đặng Công Hưng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam vì thành tích xuất sắc năm 2025. Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan - nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai (cũ), được trao Huân chương Lao động hạng nhì. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào văn học nghệ thuật cũng được khen thưởng.