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Ya Hội phục dựng lễ cúng Sơmă Kơcham của đồng bào Bahnar

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LẠC HÀ LẠC HÀ
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(GLO)- Sáng 5-11, tại khuôn viên nhà rông làng Đak Hway 1, UBND xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) tổ chức phục dựng lễ cúng Sơmă Kơcham của người Bahnar.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo xã, già làng, nghệ nhân, người có uy tín và đông đảo người dân làng Đak Hway 1.

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Quang cảnh lễ cúng Sơmă Kơcham tại làng Đak Hway 1. Ảnh: Lạc Hà

Theo tiếng Bahnar, Sơmă Kơcham có nghĩa là cúng sân, hiểu rộng hơn là nghi lễ cúng đất làng. Đây là một trong những lễ hội quan trọng trong năm, mang ý nghĩa cầu mong thần linh che chở, phù hộ cho cộng đồng và mở đầu một năm sản xuất thuận lợi.

Theo quan niệm truyền thống, khi mùa rẫy bắt đầu, người Bahnar tổ chức lễ cúng để bày tỏ lòng thành kính với các vị thần linh, cầu mong buôn làng bình yên, gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, mùa màng tươi tốt, cuộc sống no đủ.

Lễ cúng Sơmă Kơcham tại làng Đak Hway 1 do 5 thầy cúng trong làng chủ trì, lễ vật gồm 2 ghè rượu, 2 con heo, 3 con gà và một gùi lúa mới vừa thu hoạch.

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Các thầy cúng đọc lời khấn tại ﻿lễ cúng Sơmă Kơcham. Ảnh: Lạc Hà

Trong không khí trang nghiêm, thầy cúng thay mặt cộng đồng dâng lễ và đọc lời khấn: “Ơi Yàng, hỡi thần Nước, thần Rừng, thần Núi và các vị thần linh! Hôm nay, dân làng Đak Hway 1 cúng Yàng rượu ghè lớn, mời Yàng về chứng kiến... Mong các vị thần linh phù hộ cho dân làng mùa màng bội thu, thóc lúa đầy kho, vật nuôi đầy đàn, ban cho bà con dân làng sức khoẻ, tránh xa dịch bệnh”.

Sau phần nghi lễ, các thầy cúng vít cần, sau đó mời đại biểu, người dân và du khách cùng thưởng thức rượu ghè và các món ăn truyền thống của người Bahnar.

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Chuẩn bị ghè rượu mời đại biểu và du khách. Ảnh: Lạc Hà

Việc phục dựng lễ cúng Sơmă Kơcham không chỉ góp phần bảo tồn nét đẹp tín ngưỡng dân gian của người Bahnar mà còn tạo điều kiện để các thế hệ hiểu hơn về phong tục, tập quán của dân tộc mình, từ đó nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

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