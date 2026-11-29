Chương trình xây dựng mô hình trải nghiệm nghệ thuật tuồng truyền thống gắn với thực hành vẽ mặt nạ tuồng cho học sinh, sinh viên các trường: THCS Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn), Cao đẳng FPT Polytechnic và Đại học FPT.

Các nghệ sĩ đến từ Câu lạc bộ tuồng Nhơn Hưng biểu diễn trích đoạn “Phu phụ đoàn viên”. Ảnh: Kim Hường

Tham gia chương trình, các em học sinh, sinh viên được xem đoạn trích “Phu phụ đoàn viên” của vở tuồng Đào Phi Phụng, do các nghệ sĩ đến từ Câu lạc bộ tuồng Nhơn Hưng biểu diễn; nghe NSND Xuân Hợi chia sẻ về nghệ thuật tuồng truyền thống; đồng thời được trải nghiệm hoạt động vẽ mặt nạ tuồng.

Qua đây, các em cảm nhận trọn vẹn hơn thần thái của nghệ thuật tuồng, tiếp cận trực tiếp di sản sân khấu truyền thống, hiểu sâu giá trị văn hóa dân tộc, nét độc đáo của nghệ thuật tuồng thông qua các điệu múa, động tác vũ đạo tuồng, mặt nạ hóa trang, trang phục trong nghệ thuật tuồng.