Giải chạy Gia Lai City Trail – Giấc Mơ Đại Ngàn năm 2026: Sẵn sàng cho cuộc tranh tài

(GLO)- Chỉ còn vài ngày nữa, hàng nghìn vận động viên trong nước và quốc tế sẽ tranh tài tại Giải chạy Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn năm 2026.

Với hệ thống cự ly được đổi mới cùng chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc, giải hứa hẹn mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho các runner và du khách.

Đổi mới cự ly, nâng tầm trải nghiệm

Giải chạy Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty CP VietRace365 phối hợp tổ chức. Sự kiện diễn ra từ ngày 30-10 đến 1-11, thu hút 3.500 VĐV trong nước và quốc tế tham gia tranh tài các cự ly: 6 km, 12 km, 30 km, 50 km, 70 km.

Cung đường chạy của giải đi qua các thắng cảnh đẹp của khu vực phía Tây Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Các cung đường dẫn dắt VĐV đi qua những địa danh của khu vực xã Biển Hồ như: Lâm viên Biển Hồ, hàng thông trăm tuổi, đồi chè Biển Hồ, chùa Bửu Minh, núi lửa Chư Đang Ya, cánh đồng cà phê, nhà thờ cổ H’Bâu, núi Chư Nâm, cánh đồng lúa Ngô Sơn...

Ông Lê Văn Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP VietRace365, đồng Trưởng Ban tổ chức giải - cho hay: Điểm mới của mùa giải năm nay là toàn bộ hệ thống cự ly được thay đổi, bổ sung và mở rộng những chặng đường dài với địa hình có độ khó cao hơn. Đáng chú ý, cự ly 70 km đưa các runner vượt qua 8 ngọn núi, đòi hỏi nền tảng thể lực, sức bền và ý chí bền bỉ để chinh phục đường đua, về đích an toàn.

“Nếu 3 mùa trước, các VĐV tranh tài ở cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km thì năm nay, Ban tổ chức đổi mới hệ thống cự ly nhằm quảng bá thêm các điểm du lịch, thắng cảnh của địa phương. Đặc biệt, độ cao địa hình trail tăng gấp 3 lần so với mùa trước, mang đến thử thách mới cho VĐV” - ông Dương cho biết thêm.

Cùng với việc hoàn thiện đường chạy, Ban tổ chức cũng phối hợp với các sở, ngành và địa phương xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, vệ sinh môi trường, lưu trú và cứu hộ. Đội ngũ hướng dẫn, hỗ trợ VĐV cũng được chú trọng bố trí, nhất là tại các cự ly dài và những khu vực có địa hình phức tạp, nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Cảnh sắc thiên nhiên cao nguyên Gia Lai sẽ tạo nên những trải nghiệm thú vị cho VĐV trên đường đua. Ảnh: ĐVCC

Giải Gia Lai City Trail năm nay nằm trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. Dịp này, tại phường Pleiku và các xã, phường lân cận còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm phong phú cho VĐV và du khách, góp phần quảng bá cảnh sắc thiên nhiên, bản sắc văn hóa và con người Gia Lai.

Anh Nueng (làng Chư Đang Ya, xã Biển Hồ) chia sẻ: “Bà con trong làng rất háo hức khi biết năm nay các VĐV sẽ chạy qua các làng, lên núi. Tôi mong chờ ngày giải diễn ra để theo dõi, cổ vũ các VĐV. Bà con cũng tích cực dọn vệ sinh, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp để đón du khách”.

Háo hức chinh phục cung đường đại ngàn

Gia Lai City Trail đang khẳng định thương hiệu, trở thành sự kiện thể thao được cộng đồng runner mong đợi. Không chỉ VĐV trong tỉnh, giải còn thu hút các runner đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước và quốc tế.

Trong đó, TP Hồ Chí Minh có số lượng VĐV tham gia đông nhất với hơn 814 VĐV, tiếp đến là Đắk Lắk với 119 VĐV, Quảng Ngãi 90 VĐV, Đà Nẵng 66 VĐV, Hà Nội 45 VĐV… Giải còn có sự góp mặt của 34 VĐV quốc tế đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Bỉ, Đức và Pháp...

Về cự ly thi đấu, cự ly 12 km có số lượng đăng ký đông nhất với 1.100 VĐV, tiếp đến là 6 km với 960 VĐV và 30 km với 850 VĐV. Các cự ly 50 km và 70 km cũng thu hút các runner tham gia thi đấu nhằm thử thách sức bền, chinh phục những cung đường địa hình phức tạp.

Các VĐV thi đấu ở cự ly 70 km sẽ có cơ hội chinh phục đỉnh Chư Đang Ya. Ảnh: R’ô Hok

Lần thứ hai tham gia Gia Lai City Trail, anh Lý Văn Huy (tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: “Ở mùa giải năm 2025, tôi thi đấu cự ly 42 km, cạnh tranh với nhiều chân chạy mạnh trong cả nước và giành hạng ba nhóm tuổi 18 - 29. Năm nay, tôi đăng ký thi đấu cự ly 50 km, sẵn sàng chinh phục thử thách mới và kỳ vọng có thêm nhiều trải nghiệm thú vị”.

Theo ông Trần Minh Trường - Chủ nhiệm CLB Gia Lai Marathon: So với các giải chạy trail ở các địa phương khác, đường chạy Gia Lai City Trail có địa hình đặc thù với nhiều đoạn lên núi, xuống núi liên tục, tạo thử thách lớn về thể lực, sức bền và tinh thần của VĐV.

“Tôi mong các đơn vị phối hợp tốt trong công tác bố trí lực lượng hỗ trợ, y tế nhằm kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho VĐV” - ông Trường nói.