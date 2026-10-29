Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Marathon

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Công bố danh mục vật dụng tham gia Gia Lai City Trail 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
R'Ô HOK
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ban tổ chức Giải chạy Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn năm 2026 vừa công bố danh mục vật dụng bắt buộc và khuyến khích đối với các cự ly thi đấu nhằm bảo đảm quy định và an toàn cho vận động viên (VĐV).

cong-bo-danh-muc-vat-dung-tham-gia-gia-lai-city-trail.jpg
Ban tổ chức khuyến khích VĐV thi đấu cự ly dài trang bị gậy chạy trail để hỗ trợ di chuyển, đảm bảo an toàn khi chinh phục các cung đường núi. Ảnh: Ban tổ chức

Theo đó, ở cự ly 6 km và 12 km, VĐV bắt buộc phải có số đeo chính chủ (BIB), đồng thời khuyến khích VĐV trang bị đồng hồ thể thao có tải GPX, điện thoại di động đủ pin. Riêng cự ly 12 km nên mang theo chất dinh dưỡng ít nhất 500 kcal.

Với cự ly 30 km, các vật dụng bắt buộc gồm: BIB, túi hoặc bình đựng tối thiểu 500 ml nước, điện thoại di động đủ pin, còi, bộ sơ cứu y tế cơ bản, áo khoác chống nước có mũ trùm đầu và phụ kiện mang đủ vật dụng theo quy định.

Trong khi đó cự ly 50 km, cùng với BIB, các runner phải trang bị túi hoặc bình đựng tối thiểu 1 lít nước, đèn đội đầu và pin dự phòng bảo đảm chiếu sáng ít nhất 4 giờ; điện thoại di động đủ pin, dinh dưỡng tối thiểu 500 kcal, áo khoác chống nước có mũ trùm đầu, áo mưa, còi, bộ sơ cứu y tế cơ bản, chăn bạc và phụ kiện mang đủ các vật dụng bắt buộc.

Ở cự ly 70 km, ngoài các trang thiết bị tương tự cự ly 50 km, VĐV phải sử dụng đồng hồ thể thao có tải GPX, đèn đội đầu và pin dự phòng phải bảo đảm thời lượng chiếu sáng tối thiểu 8 giờ.

Ban tổ chức cũng khuyến khích VĐV cự ly dài chuẩn bị thêm gậy chạy trail, tiền mặt, găng tay, mũ hoặc khăn ống đa năng, áo dài tay dự phòng, quần dài hoặc quần legging, kem chống nắng, kính râm, sạc dự phòng điện thoại, kem chống trầy xước da, băng dán cơ thể thao và nước dự phòng.

Các vật dụng bắt buộc có thể được kiểm tra khi VĐV nhận BIB, kiểm tra ngẫu nhiên trên đường chạy và sau khi về đích. VĐV không xuất trình được vật dụng bắt buộc sẽ xử lý theo quy định.

1792548190149-4255781441365308577-4255781441365308577-ada8d130323e61b3526c198a32c36e0f.jpg
Các VĐV thi đấu cự ly 70 km sẽ có cơ hội thử thách sức bền, chinh phục đỉnh Chư Đang Ya hùng vĩ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Giải chạy Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2026 diễn ra từ ngày 30-10 đến 1-11, thu hút 3.500 VĐV trong nước và quốc tế tham gia tranh tài. Các VĐV thi đấu các cự ly gồm: 6 km, 12 km, 30 km, 50 km, 70 km.

Theo kế hoạch, ngày 30-10, Ban tổ chức phát số báo danh (Expo Day) tham gia các cự ly 70 km, 50 km và 30 km. Sáng ngày 31-10, các cự ly này chính thức xuất phát lần lượt lúc 3 giờ, 4 giờ và 5 giờ 30 phút. Sau đó, phát số báo danh cho các cự ly 12 km, 6 km. Sáng ngày 1-11, các cự ly 12 km và 6 km sẽ chính thức tranh tài lần lượt vào lúc 5 giờ 30 phút và 6 giờ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Festival Sinh vật cảnh Bồng Sơn và Bồng Sơn Half Marathon 2026: Cơ hội khám phá những nét đặc sắc của địa phương.

Festival Sinh vật cảnh Bồng Sơn và Bồng Sơn Half Marathon 2026: Cơ hội khám phá những nét đặc sắc của địa phương

Marathon

(GLO)- Từ ngày 12 đến 26-8, UBND phường Bồng Sơn tổ chức Festival Sinh vật cảnh Bồng Sơn lần thứ I và Giải chạy Bồng Sơn Half Marathon lần thứ I năm 2026. Các hoạt động được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn, góp phần quảng bá hình ảnh Bồng Sơn năng động, giàu bản sắc đến người dân và du khách.

Giải việt dã Kpa Klơng: Bừng sắc phố núi

Giải việt dã Kpă Klơng: Chạy hết mình, cháy đam mê

Video

(GLO)- Hơn 1.700 vận động viên tham gia Giải việt dã Kpă Klơng 2026 đã mang đến một “bữa tiệc năng lượng” giữa lòng phố núi Gia Lai. Không chỉ là giải đấu thể thao truyền thống, đây còn là dịp để phố núi khoác lên mình bầu không khí trẻ trung, khỏe khoắn và đầy cảm hứng.

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

Marathon

(GLO)- Sau sáp nhập đơn vị hành chính, điền kinh là một trong những môn thể thao của Gia Lai được đánh giá sẽ có thời cơ lớn. Và điều đó đã được cụ thể hóa khi các chân chạy Gia Lai mang về “trái ngọt” tại Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2026.

Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

“Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

Thể thao

(GLO)- Hưởng ứng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2025), sáng 23-11, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” nhằm gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

Marathon

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Triền đồi dã quỳ nở rộ, sẵn sàng cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp tổ chức.

Sẵn sàng cho Gia Lai City Trail 2025

Marathon

(GLO)- Khi những triền đồi bắt đầu nhuộm vàng sắc dã quỳ, Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025. Sự kiện thể thao-du lịch đặc sắc này do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần VietRace365 phối hợp tổ chức.

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

Marathon

(GLO) - Cùng với sự hợp nhất địa giới hành chính, điền kinh Gia Lai đang có thêm điều kiện thuận lợi để tuyển chọn lực lượng, phát triển chuyên môn và mở rộng hệ sinh thái phong trào - thành tích cao, hướng tới đột phá ở các giải đấu lớn.

Chạy bộ 100km chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chạy bộ 100km chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thể thao

(GLO)- Sáng 19-6, ông Lê Đức Lâu-Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo và In ấn Gia Khánh Bình (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã thực hiện hành trình chạy bộ dài 100km từ TP. Pleiku đến thị xã An Khê. Hoạt động được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

null