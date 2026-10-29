Công bố danh mục vật dụng tham gia Gia Lai City Trail 2026

(GLO)- Ban tổ chức Giải chạy Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn năm 2026 vừa công bố danh mục vật dụng bắt buộc và khuyến khích đối với các cự ly thi đấu nhằm bảo đảm quy định và an toàn cho vận động viên (VĐV).

Ban tổ chức khuyến khích VĐV thi đấu cự ly dài trang bị gậy chạy trail để hỗ trợ di chuyển, đảm bảo an toàn khi chinh phục các cung đường núi. Ảnh: Ban tổ chức

Theo đó, ở cự ly 6 km và 12 km, VĐV bắt buộc phải có số đeo chính chủ (BIB), đồng thời khuyến khích VĐV trang bị đồng hồ thể thao có tải GPX, điện thoại di động đủ pin. Riêng cự ly 12 km nên mang theo chất dinh dưỡng ít nhất 500 kcal.

Với cự ly 30 km, các vật dụng bắt buộc gồm: BIB, túi hoặc bình đựng tối thiểu 500 ml nước, điện thoại di động đủ pin, còi, bộ sơ cứu y tế cơ bản, áo khoác chống nước có mũ trùm đầu và phụ kiện mang đủ vật dụng theo quy định.

Trong khi đó cự ly 50 km, cùng với BIB, các runner phải trang bị túi hoặc bình đựng tối thiểu 1 lít nước, đèn đội đầu và pin dự phòng bảo đảm chiếu sáng ít nhất 4 giờ; điện thoại di động đủ pin, dinh dưỡng tối thiểu 500 kcal, áo khoác chống nước có mũ trùm đầu, áo mưa, còi, bộ sơ cứu y tế cơ bản, chăn bạc và phụ kiện mang đủ các vật dụng bắt buộc.

Ở cự ly 70 km, ngoài các trang thiết bị tương tự cự ly 50 km, VĐV phải sử dụng đồng hồ thể thao có tải GPX, đèn đội đầu và pin dự phòng phải bảo đảm thời lượng chiếu sáng tối thiểu 8 giờ.

Ban tổ chức cũng khuyến khích VĐV cự ly dài chuẩn bị thêm gậy chạy trail, tiền mặt, găng tay, mũ hoặc khăn ống đa năng, áo dài tay dự phòng, quần dài hoặc quần legging, kem chống nắng, kính râm, sạc dự phòng điện thoại, kem chống trầy xước da, băng dán cơ thể thao và nước dự phòng.

Các vật dụng bắt buộc có thể được kiểm tra khi VĐV nhận BIB, kiểm tra ngẫu nhiên trên đường chạy và sau khi về đích. VĐV không xuất trình được vật dụng bắt buộc sẽ xử lý theo quy định.

Các VĐV thi đấu cự ly 70 km sẽ có cơ hội thử thách sức bền, chinh phục đỉnh Chư Đang Ya hùng vĩ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Giải chạy Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2026 diễn ra từ ngày 30-10 đến 1-11, thu hút 3.500 VĐV trong nước và quốc tế tham gia tranh tài. Các VĐV thi đấu các cự ly gồm: 6 km, 12 km, 30 km, 50 km, 70 km.

Theo kế hoạch, ngày 30-10, Ban tổ chức phát số báo danh (Expo Day) tham gia các cự ly 70 km, 50 km và 30 km. Sáng ngày 31-10, các cự ly này chính thức xuất phát lần lượt lúc 3 giờ, 4 giờ và 5 giờ 30 phút. Sau đó, phát số báo danh cho các cự ly 12 km, 6 km. Sáng ngày 1-11, các cự ly 12 km và 6 km sẽ chính thức tranh tài lần lượt vào lúc 5 giờ 30 phút và 6 giờ.